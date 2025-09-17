Nguyên nhân giá nhôm thế giới tăng vọt

Tình trạng dư thừa nhôm được dự báo sẽ chuyển thành thiếu hụt vào năm 2026, khiến giá kim loại này có thể tăng lên 3.000 USD/tấn vào cuối năm sau, từ mức hơn 2.700 USD/tấn hiện tại...

Giá nhôm thế giới đang tăng cao do tình trạng hạn chế nguồn cung hiếm gặp, nhu cầu tăng và chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Giới phân tích dự báo giá sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới.

CUNG GIẢM, CẦU TĂNG

Tại Mỹ, giá nhôm duy trì xu hướng đi lên, đặc biệt sau khi ông Trump áp thuế quan 50% với nhôm nhập khẩu từ ngày 4/6. Phụ phí cho nhôm giao tại khu vực Trung Tây nước Mỹ đã tăng 177% từ đầu năm đến nay và hiện dao động quanh mức 70 cent/pound, cao nhất trong vòng một thập kỷ trở lại đây.

Phụ phí nhôm giao khu vực Trung Tây, còn gọi là "Midwest premium", là mức phí phụ trội so với giá nhôm trên Sàn Giao dịch Kim loại London (LME) khi giao tại vùng Trung Tây nước Mỹ.

Giá nhôm trên LME, được xem là giá chuẩn toàn cầu, cũng tăng khoảng 17% so với mức ghi nhận hồi tháng 4, thời điểm ông Trump công bố chính sách thuế đối ứng với hầu hết đối tác thương mại của Mỹ.

Theo các nhà phân tích, tình trạng thiếu hụt nguồn cung, do giảm sản lượng ở Trung Quốc cũng như công suất luyện kim hạn chế tại các quốc gia khác, cùng với nhu cầu gia tăng, có thể khiến giá kim loại này tăng hơn nữa trong thời gian tới.

Lượng nhôm tồn kho lưu tại mạng lưới nhà kho của LME ở châu Âu và Bắc Mỹ hiện đã giảm xuống mức thấp kỷ lục. Trong khi đó, nhôm tồn kho tại các nhà kho của Sàn Giao dịch Hàng hóa Tương lai Thượng Hải cũng đã giảm gần một nửa kể từ đầu tháng 4.

“Trong bối cảnh nhu cầu tăng lên tại Trung Quốc nhờ các biện pháp kích thích kinh tế của chính phủ và sản lượng của nước này giảm, chúng tôi dự báo giá nhôm sẽ tiếp tục tăng từ nay tới cuối năm”, ông Thomas Strobel, chiến lược gia đầu tư tại công ty UniCredit, nhận định với tờ báo Financial Times.

Theo ông Strobel, nhập khẩu nhôm của Mỹ tăng lên cùng với tình trạng tồn kho thấp trên khắp thế giới có thể làm trầm trọng thêm tình hình.

TỪ DƯ THỪA TRỞ THÀNH THIẾU HỤT

Nguồn cung nhôm thế giới càng thắt chặt hơn do Trung Quốc áp đặt hạn ngạch sản xuất nhôm ở mức 45 triệu tấn/năm từ năm 2017 để giải quyết tình trạng dư thừa công suất.

“Do thiết lập hạn ngạch sản xuất nhôm trong nước, Trung Quốc trở thành nước nhập khẩu ròng đối với mặt hàng này. Từ trước đến nay, đây là ngành dư thừa công suất nhưng giờ đây chúng ta đang bước vào giai đoạn thiếu hụt nguồn cung”, bà Rachel Zhang, giám đốc nghiên cứu vật liệu Trung Quốc tại ngân hàng Morgan Stanley, nhận xét.

Theo một số nhà phân tích, giá năng lượng tăng vọt ở châu Âu sau khi chiến tranh ở Ukraine nổ ra năm 2022 đã khiến một số nhà máy luyện nhôm của khu vực này phải đóng cửa. Trong khi đó, hoạt động sản xuất tại một số quốc gia như Indonesia vẫn đang ì ạch.

"Việc Trung Quốc áp đặt hạn ngạch sản xuất đã làm thị trường thay đổi đáng kể. Đây là lần đầu tiên trong 20 năm qua, thị trường phải tự hỏi rằng nguồn cung tiếp theo sẽ đến từ đâu”, ông David Wilson, giám đốc chiến lược hàng hóa tại ngân hàng BNP Paribas, nhận xét.

Theo ông, trong ngắn hạn, tình trạng thắt chặt của thị trường nhôm có thể thêm trầm trọng do các nhà giao dịch nắm giữ vị thế lớn. Dữ liệu của BNP Paribas cho thấy có thời điểm, một nhà tham gia thị trường nắm giữ tới hơn 90% nhôm trong mạng lưới nhà kho của LME.

Lượng nhôm tồn kho trong mạng lưới nhà kho toàn cầu hiện chỉ bằng một nửa so với một năm trước. Theo dữ liệu mới nhất của LME, tính tới cuối tháng 8, khoảng một nửa lượng nhôm được lưu trữ có nguồn gốc từ Nga. Nhiều doanh nghiệp đã tránh mua hàng hóa của Nga kể từ sau khi chiến tranh ở Ukraine nổ ra, nhưng các nhà phân tích cho rằng nhôm Nga đang giúp đáp ứng nhu cầu của Trung Quốc.

“Nhôm của Nga đang ngày càng được ưa chuộng ở Trung Quốc”, ông Neil Welsh, giám đốc phụ trách kim loại tại công ty Britannia Global Markets, nhận xét.

Theo bà Yasemin Esmen, thành viên cấp cao tại công ty Fastmarkets, phụ phí nhôm giao khu vực Trung Tây có thể sẽ tăng cao hơn nữa khi các doanh nghiệp và thương nhân trở lại cường độ làm việc bình thường sau thời gian tạm lắng trong kỳ nghỉ hè.

Các nhà phân tích của ngân hàng Bank of America dự báo tình trạng dư thừa nhôm của năm nay sẽ chuyển thành thiếu hụt vào năm 2026, khiến giá kim loại này có thể tăng lên 3.000 USD/tấn vào cuối năm sau, từ mức hơn 2.700 USD/tấn hiện tại.