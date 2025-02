Nguyên nhân khiến đường dẫn vào cầu vượt cao tốc Quảng Nam - Quảng Ngãi chưa thể hoàn thành

Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản trả lời cử tri tỉnh Quảng Nam kiến nghị Bộ chỉ đạo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) bổ sung 5,13 tỷ đồng kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng còn thiếu để địa phương hoàn thiện đường gom dân sinh tại đoạn qua xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành.

Trước đó, Bộ Giao thông vận tải cho rằng việc thi công dang dở là do địa phương chưa bàn giao mặt bằng, nhưng UBND huyện Núi Thành khẳng định nguyên nhân là do chủ đầu tư chưa bổ sung kinh phí theo phương án đã được phê duyệt từ năm 2019.

Theo báo cáo của VEC, đoạn đường dẫn vào cầu vượt thuộc tuyến cao tốc Quảng Nam - Quảng Ngãi, được đầu tư bằng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) và đã thông xe từ ngày 2/9/2018.

Tuy nhiên, đến ngày 25/4/2019, UBND huyện Núi Thành mới phê duyệt kinh phí bồi thường cho một hộ dân còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Trong khi đó, thời hạn hiệp định vay vốn WB kết thúc vào ngày 29/4/2019, khiến các hạng mục còn lại không thể triển khai kịp thời do không có đủ thời gian.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông vận tải xác nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng VEC chuyển cho địa phương vẫn thiếu 5,13 tỷ đồng so với phương án UBND huyện Núi Thành đã phê duyệt. Nguyên nhân được Bộ Giao thông vận tải thông tin là từ năm 2019, VEC được chuyển về trực thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, khiến việc bố trí vốn gặp khó khăn.

Trước thực trạng trên, Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo VEC thực hiện các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư và điều chỉnh dự án nhằm giải quyết những vướng mắc còn tồn đọng. Theo kế hoạch, quá trình này sẽ hoàn tất trong tháng 3/2025, bao gồm việc bổ sung nguồn vốn để địa phương tiếp tục chi trả chi phí giải phóng mặt bằng còn thiếu.

Bộ Giao thông vận tải cũng đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam phối hợp với các địa phương rà soát, quyết toán chi phí giải phóng mặt bằng để xác định chính xác số vốn cần bổ sung.

Nội dung kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam gửi Bộ Giao thông vận tải, cụ thể như sau:

“Ngày 20/9/2024, Bộ Giao thông vận tải ban hành Công văn số 10120/BGTVTCQLXD trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Quảng Nam về việc thi công dở dang đoạn đường dẫn vào cầu vượt cao tốc Quảng Nam - Quảng Ngãi (đoạn qua xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam); theo đó, Bộ Giao thông vận tải cho rằng việc thi công đường dẫn trên dở dang là do địa phương chưa bàn giao mặt bằng để triển khai thi công. Tuy nhiên, theo Báo cáo số 428/BC-UBND ngày 23/10/2024 của UBND huyện Núi Thành thì công tác đầu tư hoàn thiện đường gom dân sinh tại một số vị trí (trong đó có đoạn qua xã Tam Mỹ Đông) gặp vướng mắc là do chủ đầu tư (Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi) chưa bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng còn thiếu so với phương án địa phương phê duyệt là 5.130.241.274 đồng (nội dung này UBND huyện Núi Thành đã có văn bản từ năm 2019 nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn chưa chuyển nguồn kinh phí để thực hiện). Đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) (chủ đầu tư đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi) bổ sung đủ kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng còn thiếu để địa phương có cơ sở đầu tư hoàn thiện đường dân sinh nêu trên”.