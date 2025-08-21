Thứ Năm, 21/08/2025

Trang chủ Đầu tư

Đến năm 2030, tỉnh Đắk Lắk có 3 bến cảng biển

Thiên Ân

21/08/2025, 10:01

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 1351/QĐ-BXD ngày 15/8/2025 phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Phú Yên (trước đây) thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Khu bến Vũng Rô thuộc thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên (cũ), nay là xã Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Hồ Như
Quyết định phê duyệt sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 16/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước và Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Phú Yên (cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk mới) thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm mục tiêu góp phần phát triển Đắk Lắk trở thành trung tâm cảng biển - logistics, phục vụ phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và hội nhập quốc tế.

Theo điều chỉnh, đến năm 2030, toàn tỉnh Đắk Lắk sẽ có 3 bến cảng biển, gồm 2 bến cảng ở khu bến Vũng Rô và 1 bến cảng ở khu bến Bãi Gốc - Đông Hòa với tổng số 16 - 17 cầu cảng, dài 3.417 - 3.532 m. Trong đó, khu bến Vũng Rô có từ 4 - 5 cầu cảng, đáp ứng nhu cầu thông qua hàng hóa từ 1,5 - 2 triệu tấn; khu bến Bãi Gốc - Đông Hòa sẽ có 12 cầu cảng, phục vụ trực tiếp nhu cầu hình thành và phát triển khu công nghiệp Hòa Tâm, liên hợp lọc dầu, luyện kim và ngành năng lượng, có bến tổng hợp, hàng rời, hàng lỏng/ khí. Lượng hàng hóa thông qua không thay đổi theo quyết định đã phê duyệt trước đó và theo quy mô đầu tư.

Các khu chuyển tải, khu neo chờ, tránh, trú bão tại vịnh Xuân Đài, vịnh Vũng Rô, Bãi Gốc - Đông Hòa và các khu vực khác, tiếp nhận tàu trọng tải đến 100.000 tấn hoặc lớn hơn khi đủ điều kiện.

Tổng nhu cầu sử dụng đất theo quy hoạch đến năm 2030 khoảng 34.100 ha, bao gồm các khu vực phát triển cảng biển, khu bến cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và các khu công nghiệp, logistics… gắn liền với cảng; trong đó, cảng biển là 17.600 ha.

Tổng nhu cầu sử dụng mặt nước theo quy hoạch đến năm 2030 khoảng 606.000 ha, chưa bao gồm diện tích vùng nước khác trong phạm vi quản lý không bố trí công trình hàng hải là 900.000 ha.

Quyết định cũng điều chỉnh một số nội dung tại Quy hoạch phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Phú Yên (cũ) thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tổng nhu cầu sử dụng đất theo quy hoạch cảng biển của tỉnh đến năm 2030 khoảng 88,59 ha (chưa bao gồm các khu vực phát triển các khu công nghiệp, logistics... gắn liền với cảng).

Trong danh mục quy hoạch chi tiết cảng biển Phú Yên đến năm 2030 ở phụ lục sửa đổi, bổ sung kèm quyết định điều chỉnh cục bộ này, Bộ Xây dựng nêu rõ: Phạm vi vùng đất, vùng nước được xác định theo quy hoạch tỉnh Phú Yên, và chi tiết vị trí, tọa độ diện tích của từng cầu cảng, bến cảng sẽ xác định cụ thể trong bước chuẩn bị đầu tư.

Thông số cụ thể của các tuyến luồng sẽ được xác định trong bước nghiên cứu dự án. Trường hợp huy động nguồn xã hội hóa, cho phép đầu tư luồng hàng hải phù hợp với quy mô quy hoạch bến cảng. Luồng hàng hải chuyên dùng vào bến cảng Bãi Gốc do nhà đầu tư thực hiện.

Đến năm 2030, tỉnh Đắk Lắk có 3 bến cảng biển

