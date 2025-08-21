Chủ Nhật, 24/08/2025

Trang chủ Đầu tư

Tăng cường thêm 51 chuyến tàu trong dịp Quốc khánh 2/9

Gia Huy

21/08/2025, 15:38

Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt sẽ tổ chức tăng cường thêm nhiều chuyến tàu nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ trọng đại này của đất nước...

Ngành đường sắt sẽ tăng thêm 51 chuyến tàu trong dịp Quốc khánh 2/9.
Ngành đường sắt sẽ tăng thêm 51 chuyến tàu trong dịp Quốc khánh 2/9.

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt cho biết ngoài các đoàn tàu chạy thường xuyên hằng ngày, ngành sẽ tổ chức chạy thêm 51 chuyến tàu tăng cường trên nhiều tuyến.

Cụ thể, tuyến Bắc - Nam sẽ Chạy thường xuyên 6 đôi tàu Thống nhất bao gồm các tàu SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, SE9/10, SE11/12.

Tuyến Hà Nội - Đà Nẵng: Ngoài tàu SE19/20 chạy thường xuyên, tăng cường 2 chuyến: tàu SE17 (ngày 29/8) và tàu SE18 (ngày 01/9).

Tuyến Hà Nội - Vinh: Ngoài tàu NA1/2 chạy thường xuyên, tăng cường 5 chuyến: tàu NA3 (ngày 29, 30/8), tàu NA4 (ngày 31/8, 01/9), và tàu NA8 (ngày 02/9).

Tuyến Hà Nội - Thanh Hóa: Tăng cường 8 chuyến với tàu TH1/TH2 chạy trong các ngày 30/8, 31/8, 01/9 và 02/9.

Tuyến Hà Nội - Đồng Hới: Tăng cường 2 chuyến: tàu QB1 (ngày 29/8) và tàu QB2 (ngày 01/9).

Tuyến Hà Nội - Hải Phòng: Ngoài 4 đôi tàu chạy thường xuyên, dự kiến chạy thêm 04 chuyến tàu.

Tuyến Sài Gòn - Quy Nhơn: Tăng cường tổng cộng 12 chuyến, bao gồm: tàu SE30 (từ 28/8 đến 01/9), tàu SE29 (từ 29/8 đến 02/9), tàu SQN2 (ngày 29/8) và tàu SQN1 (ngày 02/9).

Tuyến Sài Gòn - Nha Trang: Tăng cường 9 chuyến, bao gồm: tàu SNT4 (ngày 29, 30/8), tàu SNT6, SNT8, SNT10 (ngày 29/8), và tàu SNT3, SNT5 (ngày 01, 02/9).

Tuyến Sài Gòn - Phan Thiết: Tăng cường 6 chuyến, bao gồm: tàu SPT4 (ngày 30, 31/8, 02/9) và tàu SPT3 (ngày 30/8, 01, 02/9).

Các tuyến khác: Các tuyến Hà Nội - Lào Cai (SP3/4, SP7/8), Huế - Đà Nẵng (HĐ1/2, HĐ3/4), Sài Gòn – Đà Nẵng (SE21/22) vẫn hoạt động thường xuyên để phục vụ hành khách.

Ngoài ra, ngành Đường sắt còn lập thêm 02 chuyến tàu riêng để vận chuyển khoảng 1.200 chiến sĩ từ Hà Nội đi Tam Kỳ và Sài Gòn vào ngày 3/9/2025 sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại lễ duyệt binh.

Trong thời gian Hà Nội tổ chức cấm đường để phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, việc di chuyển đến Ga Hà Nội có thể gặp nhiều trở ngại. Ngành Đường sắt khuyến nghị hành khách nên có mặt tại ga ít nhất 60 phút trước giờ tàu khởi hành để tránh lỡ chuyến. Đồng thời, Ga Hà Nội sẽ mở thêm lối vào tại Cổng số 1 Trần Quý Cáp nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại của hành khách.

Trước đó, Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) cũng đã công bố phương án điều chỉnh lịch chạy tàu trên hai tuyến Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới.

Hà Nội sẽ tăng thêm thời gian chạy của tàu điện dịp lễ Quốc khách 2/9

Hà Nội sẽ tăng thêm thời gian chạy của tàu điện dịp lễ Quốc khách 2/9

Đề xuất bố trí nguồn vốn cho tổ hợp công nghiệp đường sắt hơn 17.000 tỷ

Đề xuất bố trí nguồn vốn cho tổ hợp công nghiệp đường sắt hơn 17.000 tỷ

Gấp rút hoàn thiện danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật cho dự án đường sắt tốc độ cao

Gấp rút hoàn thiện danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật cho dự án đường sắt tốc độ cao

Đọc thêm

Hải Phòng “bắt mạch” giải ngân vốn đầu tư công chậm hơn mục tiêu

Hải Phòng “bắt mạch” giải ngân vốn đầu tư công chậm hơn mục tiêu

Ước tính đến hết tháng 8/2025, giá trị giải ngân vốn đầu tư công của Hải Phòng đạt 19.219 tỷ đồng, bằng 53,1% kế hoạch Thủ tướng giao…

Bộ Xây dựng ra công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 5

Bộ Xây dựng ra công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 5

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản...

Giải pháp giúp doanh nghiệp tư nhân phát triển

Giải pháp giúp doanh nghiệp tư nhân phát triển

Cơ hội từ việc sáp nhập các đơn vị hành chính tạo thành các siêu đô thị, áp lực từ chính sách thuế đối ứng của chính quyền Trump, vai trò của khoa học công nghệ và nhu cầu cấp thiết về một tinh thần liên kết thực chất là bốn chủ đề quan trọng được nêu ra tại Vòng đối thoại địa phương cụm Đông Nam Bộ thuộc Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPSF 2025) diễn ra ngày 22/8 tại TP.HCM…

Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế

Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế

Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng vừa công bố quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.

TP.HCM thành lập tổ công tác tháo gỡ vướng mắc “siêu dự án” chống ngập

TP.HCM thành lập tổ công tác tháo gỡ vướng mắc “siêu dự án” chống ngập

Tổ công tác tháo gỡ vướng mắc dự án giải quyết ngập do triều cường khu vực TP.HCM có xét tới yếu tố biến đổi khí hậu, giai đoạn 1 (thường gọi là dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng) gồm 9 thành viên, do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM Bùi Xuân Cường làm tổ trưởng...

