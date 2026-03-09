Blog chứng khoán: “Bóng ma” giải chấp

233 cổ phiếu trong VNI giảm sàn chưa kể hơn trăm cổ phiếu nữa bên HNX và UPCOM tuy rất khiếp nhưng cũng chưa phải là kinh khủng nhất. Thị trường đã trải qua nhiều phiên khủng hoảng hơn. Tuy nhiên bối cảnh “mắc kẹt” lúc này chưa biết khi nào sẽ kết thúc mới là điều gây nên nỗi sợ hãi.

Ví dụ phiên ngày 3/4 với 269 mã sàn trên HSX và 104 mã sàn bên HNX còn sốc hơn. Vấn đề là cú sốc thuế quan còn có “cửa” để hi vọng vì ai cũng biết đó là sức ép để đàm phán. Còn lúc này xung đột và đóng băng vận tải biển bao giờ được giải quyết thì không ai dám chắc. Tuyến vận tải biển qua Trung Đông không chỉ là vấn đề dầu khí, mà còn là hàng hóa nói chung, chưa kể đến chi phí vận tải tăng đột biến.

Thêm nữa bối cảnh thị trường hiện tại cũng không giống giai đoạn tháng 3/2025. Thị trường qua Tết còn đang có kỳ vọng rất cao với câu chuyện nâng hạng và tăng trưởng vĩ mô. Lượng margin rất cao là hoàn toàn bình thường. Chiến sự nổ ra bất ngờ, giá giảm quá nhanh nên lượng margin này khó có thể xả hết được.

Hôm nay rất nhiều cổ phiếu bị “khóa chặt” thanh khoản từ rất sớm nên những cổ phiếu chưa giảm sàn cũng bị liên lụy vì hoạt động giải chấp chéo. BSR, DPM và một số cổ phiếu dầu khí, hóa chất… cũng nhanh chóng bị bán tháo, để rồi hàng trăm mã rơi vào tình trạng mất thanh khoản. Trong bối cảnh đó, bên mua đỡ vài chục ngàn tỷ cũng đã là rất tốt. Lúc này chỉ có dòng tiền mặt mới dám vào và cũng khó để mua tất tay.

Đợt bán kỹ thuật này dự kiến sẽ còn chi phối thị trường thêm vài phiên nữa, trừ trường hợp có tin tốt. Điều mà thị trường có thể hi vọng là cú sốc giá dầu và khí hóa lỏng hiện tại sẽ gây tổn thương nặng nề cho các nền kinh tế lớn, vì vậy sẽ có sự chung tay giải quyết. Bất kỳ thông tin nào về khả năng hạ nhiệt giá dầu, giải tỏa tuyến đường vận tải biển cũng có thể kích thích thị trường phục hồi.

Hiện tại đây vẫn là câu chuyện chính của thị trường, mọi yếu tố khác đều không đáng kể. Ngưỡng này ngưỡng nọ của kỹ thuật hay câu chuyện vĩ mô chỉ là thứ yếu. Dù vậy thiệt hại trên danh mục là điều thực tế và cần hành động để giải quyết. Dĩ nhiên có bán được hay không là câu chuyện khác, nhưng chắc chắn việc duy trì tỷ trọng cổ phiếu cao là điều cực kỳ bất lợi, trừ phi không dùng margin và có “tầm nhìn thập kỷ”.

Thị trường phái sinh hôm nay cũng kẹt cứng, biên độ cực rộng này chỉ có lợi cho những vị thế qua đêm. Tuy nhiên trong phiên cũng có lúc khá thú vị: F1 sàn từ khoảng 30 phút cuối phiên sáng với mức chiết khấu hơn 8 điểm. Vậy nếu như các trụ thoát giá sàn thì VN30 có thể nhích lên. Do đó chỉ cần quan sát lệnh vào “ăn hàng” ở trụ thì có thể Long được vì kịch bản xấu nhất đã xuất hiện rồi (F1 không thể giảm thêm được). Dù vậy rủi ro là vị thế Long không đóng được trong ngày, nên nếu tham gia thì chỉ có thể với lô nhỏ, coi như một cú đặt cược an ủi trong một ngày giông bão!

Lúc này mọi hành động mua đều nên hết sức thận trọng, dù rất nhiều cổ phiếu đang “rẻ” một cách khó tưởng tượng so với cách đây 1-2 tuần. Nhiều cổ phiếu ít ảnh hưởng từ câu chuyện giá dầu, logistics nhưng đang bị bán tháo dữ dội vì giải chấp. Nếu căng thẳng hiện tại được giải quyết, thậm chí là nhẹ đi, cũng có thể hấp dẫn dòng tiền nhảy vào. Điều cần làm là theo dõi sát bất kỳ thông tin nào liên quan đến giá dầu, khả năng giải tỏa tuyến vận tải để sẵn sàng đặt cược.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1780.71 điểm. Cản gần nhất ngày mai là 1785; 1789; 1801; 1815; 1834; 1843; 1858; 1872. Hỗ trợ 1775; 1767; 1744; 1725; 1712; 1703.

