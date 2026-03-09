Vinaconex công bố thông tin bắt tạm giam lãnh đạo cấp cao

Tổng CTCP Vinaconex cho biết đã nhận được thông báo của Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an thông báo về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Tới - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, nguyên chủ tịch HĐQT cùng với ông Dương Văn Mậu - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc VCG

Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex (mã VCG-HOSE) công bố thông tin bất thường bất thường về việc nhận được Thông báo của Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ công an.

Cụ thể: Tổng CTCP Vinaconex cho biết đã nhận được thông báo của Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an thông báo về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Tới - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT cùng với ông Dương Văn Mậu - thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc của Tổng CTCP Vinaconex về việc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đưa tiền cho chủ đầu tư để được tạo điều kiện trúng thầu.

Theo giới thiệu, ông Nguyễn Hữu Tới (1959) có hơn 40 năm kinh nghiệm, trải qua rất nhiều vị trí quản lý, điều hành khác nhau từ Công ty thành viên đến Tổng công ty, ông Nguyễn Hữu Tới là một trong các nhà quản trị hàng đầu của Vinaconex trong lĩnh vực xây dựng. Từ ngày 26/7/2024, ông Nguyễn Hữu Tới được HĐQT bầu đảm nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng CTCP Vinaconex, nhiệm kỳ 2022-2027.

Còn, ông Dương Văn Mậu, tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, ông Mậu đã có hơn 20 năm gắn bó với Vinaconex. Với hiểu biết sâu sắc về hoạt động của Tổng công ty, bằng tư duy nhạy bén, sắc sảo, ông Dương Văn Mậu góp phần định hình chiến lược và triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động đầu tư của Vinaconex.

Ngoài ra, ông Dương Văn Mậu còn là nhân tố chủ chốt thúc đẩy công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Trong khi đó, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện miền Bắc 2 - NEDI2 (mã ND2-UPCoM) cho biết đã nhận được văn bản từ Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) thông báo việc Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt bị can để tạm giam đối với ông Dương Văn Mậu (Thành viên HĐQT, cựu Chủ tịch HĐQT của NEDI2) để điều tra hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Được biết, ông Dương Văn Mậu đã bị miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐQT NEDI2. Đồng thời bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hùng - thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, kể từ ngày 24/2/2025.

Theo báo cáo tài chính năm 2025, NEDI2 có vốn điều lệ gần 500 tỷ đồng và Vinaconex là công ty mẹ, nắm giữ 51,1% cổ phần.

Trước đó, ngày 13/2/2026, HĐQT VCG đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Hữu Tới. Đồng thời bổ nhiệm ông Trần Đình Tuấn giữ chức danh Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng giám đốc, từ ngày 13/2.

Hiện ông Trần Đình Tuấn đang nắm giữ các chức vụ khác tại các tổ chức khác như: Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc CTCP Pacific Holdings; Tổng giám đốc, thành viên HĐQT CTCP Vinaconex Thiết kế và Nội thất; thành viên HĐQT CTCP Vinaconex Quảng Ninh và Chủ tịch HĐQT CTCP Vimeco. Cá nhân ông Tuấn đang sở hữu 27.076 cổ phiếu, chiếm 0,00419% vốn điều lệ tại VCG.

Về kết quả kinh doanh, VCG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất quý 4/2025 đạt 4.651 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức kỳ (4.731 tỷ đồng). Nhờ giá vốn giảm, lợi nhuận gộp đạt 538,6 tỷ đồng, cao hơn mức 517 tỷ đồng cùng kỳ. Tuy nhiên chi phí hoạt động tăng khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh còn 474,8 tỷ đồng; lỗ khác ghi nhận gần 46,5 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 347 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức lãi quý 4/2024 (gần 343 tỷ đồng).

Cả năm 2025, Vinaconex ghi nhận doanh thu thuần đạt 16.064 tỷ đồng, tăng khoảng 25% so với năm 2024 (12.870 tỷ đồng). Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ lên tới 3.584 tỷ đồng (333 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 4.129 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 1.108 tỷ) - trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 3.932 tỷ đồng – tăng hơn 4 lần so với năm trước (927 tỷ đồng).

Nhìn lại năm 2025, VCG cho biết năm 2025 ghi dấu bước tiến quan trọng của Vinaconex trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng hàng không, khi Tổng công ty đồng thời hiện diện tại hai dự án cảng hàng không quốc tế trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược đối với năng lực kết nối và hội nhập của quốc gia, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế của một nhà thầu hàng đầu Việt Nam trên những công trình mang tầm vóc quốc gia và quốc tế.

Tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, một trong những dự án hạ tầng quy mô lớn và phức tạp nhất hiện nay, Vinaconex là nhà thầu được giao thi công nhiều hạng mục then chốt, từ nhà ga hành khách, đường lăn, sân đỗ đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ khai thác hàng không. Việc luôn là nhà thầu tiên phong tại các hạng mục có yêu cầu kỹ thuật cao đã thể hiện năng lực tổ chức thi công, kiểm soát chất lượng và kỷ luật tiến độ của Tổng công ty trong các công trình đòi hỏi tiêu chuẩn quốc tế.

Ngày 19/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Long Thành chính thức đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên, đánh dấu cột mốc quan trọng trong lộ trình hoàn thiện giai đoạn 1 và đưa công trình vào khai thác thương mại vào giữa năm 2026. Dấu mốc này khẳng định nỗ lực của các đơn vị tham gia dự án, trong đó có vai trò của các nhà thầu thi công chủ lực như Vinaconex.

Song song với đó, Vinaconex lần đầu tiên đứng đầu liên danh thi công Dự án mở rộng Nhà ga hành khách quốc tế T2 – Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Dự án đặt ra yêu cầu đặc thù khi vừa mở rộng, nâng công suất nhà ga hiện hữu, vừa bảo đảm hoạt động khai thác hàng không diễn ra liên tục, an toàn. Với phương án tổ chức thi công khoa học và điều hành hiệu quả, công trình đã được hoàn thành và đưa vào khai thác vượt tiến độ 3 tháng.

Mới đây, VCG đã chốt thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 trong khoảng 18-29/4/2026 tại Hội trường số 2104, tầng 21 Tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, Hà Nội. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 23/3 tới.