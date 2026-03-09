Công ty chứng khoán nhận định gì khi VN-Index giảm điểm kỷ lục hơn 115 điểm?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 10/3/2026

Kết phiên 9/3, VN-Index giảm 115,05 điểm, tương đương 6,51% xuống mốc 1.652,79 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index giảm 18,28 điểm, tương đương 7,21% xuống 235,36 điểm.

VN-Index nhiều khả năng sẽ lui về kiểm định vùng hỗ trợ quanh mức 1.600 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Diễn biến căng thẳng leo thang tại Trung Đông khiến cho dòng vốn rút khỏi các tài sản rủi ro như chứng khoán khiến cho thị trường tài chính toàn cầu chịu ảnh hưởng tiêu cực. Thị trường chứng khoán trong nước cũng chịu ảnh hưởng chung và phần lớn các cổ phiếu giảm điểm mạnh. Áp lực bán mạnh có thể sẽ còn tiếp diễn trong phiên tới, VN-Index nhiều khả năng sẽ lui về kiểm định vùng hỗ trợ quanh mức 1.600 điểm. Thị trường được kỳ vọng sẽ sớm cân bằng và hồi phục trở lại từ vùng hỗ trợ này.

Nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro cho danh mục ở giai đoạn này theo hướng duy trì trạng thái tiền mặt cao và đóng các vị thế ngắn hạn nếu giá vi phạm các ngưỡng dừng lỗ. Thực hiện cơ cấu danh mục ở các thời điểm thị trường hồi phục trong phiên hoặc thực hiện các hoạt động trading giảm giá vốn cho các vị thế trung-dài hạn ở các thời điểm thị trường xuất hiện hiện tượng bán tháo”.

Trong trường hợp tiêu cực, VN-Index có thể giảm xuống vùng 1.580 – 1.600 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giảm mạnh ngay khi mới mở cửa phiên sáng. Chỉ số gần như dành cả ngày giằng co trong vùng 1.650 – 1.675 trước khi đóng cửa tại mốc 1.652,79 điểm, giảm gần 7% so với phiên trước. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 18/18 ngành giảm điểm, trong đó 16/18 ngành giảm trên 5%. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX, UPCOM và mua ròng trên sàn HNX. Trong những phiên tới, nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng; trong trường hợp tiêu cực, VN-Index có thể giảm xuống vùng hỗ trợ tiếp theo, tương đương 1.580 – 1.600 điểm”.

Với áp lực bảo toàn vốn, áp lực giải chấp tiếp diễn VN-Index có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh về vùng giá 1.550 điểm - 1.600 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index suy giảm và tiếp tục chịu áp lực bán mạnh khi không giữ được vùng hỗ trợ quanh 1.740 điểm với áp lực giải chấp gia tăng như đã nhận định trong báo cáo cuối tuần trước. Với áp lực bảo toàn vốn, áp lực giải chấp tiếp diễn VN-Index có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh về vùng giá 1.550 điểm - 1.600 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất năm 2022 và thấp nhất tháng 11/2025. Cần lưu ý, cuối năm 2025, tổng dư nợ margin trên thị trường khoảng 400.000 tỷ đồng và có thể lên cao hơn trong 02 tháng đầu năm 2026 là rủi ro đáng lo ngại trong bối cảnh hiện nay.

Giá dầu Brent đã tăng lên 110 USD/thùng trong sáng ngày 09/03, mức tăng gần 50% chỉ trong vài ngày đã tạo áp lực khủng hoảng kinh tế lên thị trường. Về mặt tâm lý, sau gần 100 năm, thị trường toàn cầu đang gợi lại ác mộng Đại Khủng hoảng năm 1929. Thị trường trong nước tiếp tục bị bán mạnh đột biến, áp lực giải chấp gia tăng. Diễn biến hiện nay, VN-Index có thể chịu áp lực bán về vùng giá quanh 1.550 điểm, tương ứng vùng giá đỉnh năm 2022 như trong báo cáo chiến lược năm 2026 đã đề cập. Theo chúng tôi đây sẽ là vùng giá tương đối hợp lý để xem xét các cơ hội đầu tư giá trị, tập trung vào các doanh nghiệp đầu ngành, dự kiến sẽ được khối ngoại giải ngân khi thị trường chính thức được nâng hạng. Khủng hoảng, bán tháo là cơ hội chỉ khi rủi ro đã được kiểm soát tốt.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index sẽ tiếp tục giảm về vùng hỗ trợ tại 1.600 - 1.630

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index giảm 115,1 điểm (-6,5%), đóng cửa tại 1.652,8 điểm. Thị trường giảm điểm mạnh ngày trong phiên hôm nay với áp lực bán lan tỏa ở tất cả các nhóm ngành. Giá trị giao dịch trong phiên cũng tăng mạnh và cao hơn 20% so với phiên trước đó.

Với diễn biến thị trường trong phiên hôm nay, VN-Index đã giảm xuống dưới hỗ trợ 1.700 - 1.710. Chúng tôi cho rằng VN-Index sẽ tiếp tục giảm về vùng hỗ trợ tại 1.600 - 1.630 tương đương MA200 ngày và tích lũy trong vùng hỗ trợ này trong một vài phiên tiếp theo. Chúng tôi đánh giá yếu tố chính giúp hạn chế đà giảm của VN-Index sẽ đến từ việc các nước G7 lên kế hoạch giải phóng một phần kho dự trữ dầu chiến lược (300 - 400 triệu thùng) từ đó có thể giúp giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực từ giá dầu tăng trong ngắn hạn. Mặc dù vậy, chúng tôi cho rằng tác động từ sự kiện này sẽ chỉ trong ngắn hạn do nguồn cung dầu từ các nước vùng Vịnh vẫn bị bóp nghẹt do chiến sự tại Trung Đông kéo dài. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư không nên mở mua mới và cần theo dõi sát diễn biến VN-Index tại vùng hỗ trợ nêu trên”.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ hồi phục trong phiên kế tiếp. Đồng thời, thị trường có thể sớm xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật khi nhiều cổ phiếu đã rơi vào vùng quá bán và chỉ số VN-Index giảm về vùng hỗ trợ. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể dừng bán và không nên bán tháo bằng mọi giá, ưu tiên kiểm soát rủi ro trong giai đoạn này bằng cách đưa tỷ lệ đòn bẩy về mức thấp. Đồng thời, các nhà đầu tư đã đưa tỷ lệ cổ phiếu về mức thấp thì không cần thiết bán ra ở giai đoạn này và chờ xu hướng ngắn hạn tích cực trở lại để bình quân giá”.

Trước mắt, chỉ số VN-Index vẫn đang có xu hướng lùi về vùng hỗ trợ 1.600 điểm đã được thiết lập trong năm 2025

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index ghi nhận phiên giảm điểm mạnh, chấm dứt nhịp tăng điểm kể từ sau kỳ nghỉ Tết Âm lịch.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung xuyên thủng đường biên dưới của dải Bollinger Bands, đi kèm khối lượng lớn cho thấy áp lực bán tháo vô cùng quyết liệt. Các chỉ báo kỹ thuật nhìn chung đều hướng xuống dù một số chỉ báo như RSI đã rơi vào vùng quá bán, cho thấy quán tính giảm điểm vẫn đang chiếm ưu thế dù có thể sẽ có một số nhịp hồi kỹ thuật trong phiên.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo MACD tiếp tục hướng xuống và nới rộng khoảng cách với đường tín hiệu. Đồng thời, chỉ báo CMF duy trì đà giảm sâu thể hiện sự suy yếu rõ rệt của dòng tiền mua chủ động. Trước mắt, chỉ số vẫn đang có xu hướng lùi về vùng hỗ trợ 1.600 điểm đã được thiết lập trong năm 2025.

Trong bối cảnh vận động của thị trường vẫn chịu tác động tâm lý lớn từ các rủi ro biến động địa chính trị trên thế giới và trong khu vực, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư giữ tâm lý bình tĩnh và chú trọng quản trị rủi ro, chủ động cơ cấu lại danh mục để đưa tỷ trọng cổ phiếu và đòn bẩy về mức an toàn. Mặt khác, nhà đầu tư chưa nên vội vàng giải ngân bắt đáy lượng lớn khi dòng tiền mua chủ động vẫn chưa cho tín hiệu quay lại và thị trường chưa xác lập được vùng cân bằng vững chắc. Các vị thế mở mua mới - nếu có - chỉ nên giải ngân thăm dò và cần ưu tiên các doanh nghiệp đầu ngành có nền tảng cơ bản vững chắc, cấu trúc tài chính lành mạnh với mức nợ thấp, dòng tiền ổn định và biên lợi nhuận bền vững, tránh các nhóm có nguy cơ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi rủi ro giá dầu tăng mạnh”.

VCSC dự báo điểm rơi tiếp theo là vùng 1.580 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap)

“Dựa trên tín hiệu hiện tại, VN-Index sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm trong phiên 10/03. Dự báo điểm rơi tiếp theo là vùng 1.580 điểm (vùng đáy tháng 11/2025). Chỉ số đang trong giai đoạn giảm với độ biến động cao và tín hiệu tạo đáy chưa được xác nhận. Do đó, khuyến nghị tạm ngưng mở mới các vị thế ngắn hạn hoặc giữ tỷ trọng quanh mức thấp (thăm dò) đến khi có động thái rõ nét hơn từ phía lực cầu”.

Về mặt kỹ thuật, vùng 1.630 sẽ là điểm tựa gần nhất của chỉ số, kế tiếp là vùng 1.570

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index nối dài quán tính thận trọng và xuyên thủng nhiều mốc hỗ trợ quan trọng. Tín hiệu cân bằng của chỉ số cần tiếp tục chờ đợi, thông qua việc giảm dần độ biến động và khả năng thiết lập nền giá mới ổn định hơn. Về mặt kỹ thuật, vùng 1.630 sẽ là điểm tựa gần nhất của chỉ số, kế tiếp là vùng 1.570”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.