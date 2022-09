Nhà máy trị giá 50 triệu USD của “vua bánh gạo” Đài Loan tại Tiền Giang chính thức được khánh thành

Ngày 7/9 vừa qua, Công ty TNHH Want Want Việt Nam đã chính thức tổ chức lễ khánh thành nhà máy của mình tại khu công nghiệp Long Giang - Tiền Giang. Nhà máy này có tổng vốn đầu tư 50 triệu USD, tọa lạc trên diện tích khoảng 75.000m2, nhân công khi chạy hết công suất tối đa lên đến 2.000 người, dự kiến có thể tạo ra doanh thu 150 triệu USD/năm.

Nhà máy có nhiều dây chuyền sản xuất khác nhau: 5 dây chuyền sản xuất các loại bánh gạo và snack, 2 dây chuyền sản xuất kem, 2 dây chuyền sản xuất thức uống từ sữa. Trước mắt, nhà máy đang vận hành 3 dây chuyền sản xuất bánh gạo, dự định cuối năm nay, các dây chuyền sản xuất còn lại sẽ được trang bị đầy đủ tại Nhà máy.

Ngoài sản xuất các loại thực phẩm phục vụ cho việc ăn vặt - bánh gạo mang thương hiệu Want Want, nhà máy này còn có dịch vụ OEM - gia công sản phẩm cho các doanh nghiệp/thương hiệu khác.



Trong buổi khánh thành, Tập đoàn Want Want cũng thể hiện những mục tiêu, sự tin tưởng và kỳ vọng của mình tại Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á sau khi nhà máy chính thức đi vào hoạt động.