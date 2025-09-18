Thứ Năm, 18/09/2025

Trang chủ Bất động sản

Nhà phố Trellia Cove - "Hàng hiếm" giữa tâm điểm Nam Sài Gòn

An Mai

18/09/2025, 08:03

Được quy hoạch bài bản bên trong khu compound khép kín, sở hữu địa thế “ốc đảo” đắt giá cùng số lượng giới hạn, nhà phố Trellia Cove - dòng sản phẩm thấp tầng cuối cùng thuộc đô thị tích hợp Mizuki Park 26ha - đang trở thành tâm điểm chú ý trên thị trường.

TÀI SẢN HIẾM CÓ GIỮA ĐÔ THỊ TÍCH HỢP ĐÁNG SỐNG

Nguồn cung sản phẩm thấp tầng tại TP.HCM tiếp tục ghi nhận sự khan hiếm trong nửa đầu năm 2025, chỉ khoảng 132 sản phẩm mở bán, riêng quý 2 khoảng 74 căn, theo dữ liệu từ CBRE. Giá bán sơ cấp trung bình đạt khoảng 300 triệu đồng mỗi m2, giá giao dịch trên thị trường thứ cấp ở mức khoảng 160 triệu đồng mỗi m2.

Quỹ đất trung tâm khan hiếm, thị trường nghiêng mạnh về các sản phẩm cao tầng,… là những yếu tố khiến nguồn cung sản phẩm thấp tầng hạn chế. Trong khi đó, nhu cầu sở hữu chốn an cư gần gũi thiên nhiên, không gian sống riêng tư, rộng rãi gắn liền với giá trị bền vững - “tấc đất tấc vàng” luôn hiện hữu và không ngừng gia tăng.

Trong bối cảnh ấy, sự xuất hiện của những dự án nhà phố sở hữu vị trí tốt, quy hoạch bài bản, số lượng giới hạn như Trellia Cove càng trở nên đáng giá và được săn đón.

Trellia Cove là khu compound cuối cùng thuộc đô thị tích hợp Mizuki Park 26ha, có quy mô hơn 8.000m2, gồm 817 căn hộ và chỉ hữu hạn 24 nhà phố - chiếm tỷ trọng cực nhỏ trong tổng thể dự án. Đây cũng là những sản phẩm thấp tầng cuối cùng được triển khai bên trong khu đô thị đáng sống bậc nhất phía Nam này.

Sự hữu hạn kép – hữu hạn trong tổng thể đô thị và hữu hạn trong toàn thị trường – đã khiến mỗi căn nhà phố tại Trellia Cove thành “hàng hiếm” tại tâm điểm Nam Sài Gòn, kết hợp giữa giá trị an cư đẳng cấp và tiềm năng bền vững theo thời gian.

24 căn nhà phố sở hữu vị thế đẹp nhất tại Trellia Cove, đô thị Mizuki Park.
24 căn nhà phố sở hữu vị thế đẹp nhất tại Trellia Cove, đô thị Mizuki Park.

DẤU ẤN GIỮA “ỐC ĐẢO XANH”

Trellia Cove được kiến tạo trên địa thế đắt giá với một mặt ôm theo rạch Bà Lào tự nhiên, một mặt hướng ra kênh đào trung tâm xanh mát. Trong đó, các sản phẩm nhà phố được ưu ái vị trí bên kênh đào, khai mở tầm nhìn rộng thoáng ra thiên nhiên đầy sức sống. Mảng xanh nội khu kết nối liền mạch, hài hòa với hệ sinh thái “thủy - mộc” đặc trưng của đô thị với 103.000 m2 cây xanh, 17.000 m2 kênh đào, công viên đảo Nhật,... Các lớp cây xanh, bóng râm và hệ thống mặt nước không chỉ tạo nên cảnh quan thơ mộng, hiền hòa mà còn góp phần hình thành vi khí hậu mát mẻ, trong lành cho toàn khu.

Dưới sự tư vấn của Belt Collins, cảnh quan của Trellia Cove thiết kế theo tinh thần giao hòa và chạm vào thiên nhiên bằng mọi giác quan. Trong những ngôi nhà nằm giữa những tầng cây xanh bản địa và kênh rạch tự nhiên, mỗi khoảnh khắc đều có thể lắng nghe tiếng mưa, tiếng gió, chạm vào ánh nắng ban mai, cảm nhận mùi nhựa cây và hoa cỏ… Cư dân được sống giữa một không gian “Immersive Sensory” - nơi thiên nhiên hiện hữu một cách chân thực và đầy xúc cảm.

Những ngôi nhà được bao bọc bởi những tầng cây bản địa và kênh rạch tự nhiên.
Những ngôi nhà được bao bọc bởi những tầng cây bản địa và kênh rạch tự nhiên.

Tại đây, 24 căn nhà phố liên kế được định vị như dòng sản phẩm thấp tầng tinh chọn, mang phong cách sang trọng, đẳng cấp. Mỗi căn nhà là một công trình kiến trúc đầy cảm hứng, tầm nhìn rộng mở, kết nối mật thiết với thiên nhiên. Không gian sống có diện tích rộng rãi, tối ưu công năng, đáp ứng chuẩn sống riêng tư nhưng gắn kết của các gia đình đa thế hệ. Với cách tiếp cận này, ngôi nhà trở thành một tổ ấm bình yên, để các thành viên cùng thư giãn, tận hưởng và gắn kết với những giá trị sâu sắc hơn như gia đình, cộng đồng và thiên nhiên.

Khác biệt với hầu hết các dự án mới trong giai đoạn khởi tạo, Trellia Cove vừa sở hữu hệ tiện ích nội khu được quy hoạch đa lớp, từ clubhouse tích hợp phòng tiệc, co-working, phòng game, đến hồ bơi, sân thể thao, vườn thiền, picnic, BBQ, sân chơi trẻ em…, vừa thừa hưởng lợi thế từ cộng đồng dân cư hiện hữu và hệ tiện ích đã vận hành của Mizuki Park. Nổi bật có thể kể đến khu Marina Square quy tụ các thương hiệu dịch vụ, F&B; công viên sự kiện; đảo Nhật; quỹ đất 40.000 m2 cho giáo dục, 7.500 m2 cho y tế,...

Hệ sinh thái tiện ích tại Trellia Cove đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư của các gia đình thành đạt.
Hệ sinh thái tiện ích tại Trellia Cove đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư của các gia đình thành đạt.

Bên cạnh đó, tính pháp lý sở hữu lâu dài, tiến độ triển khai chuẩn mực của Nam Long, cùng sự đồng hành của hai đối tác Nhật Bản lâu đời là Hankyu Hanshin Properties và Nishi Nippon Railroad, trở thành bảo chứng giá trị, khẳng định vị thế khác biệt của Trellia Cove nói chung và nhà phố Trellia trên thị trường.

Tiềm năng của phân khu compound cuối cùng tại Mizuki Park còn được cộng hưởng bởi tốc độ phát triển hạ tầng khu vực. Tọa lạc ngay trên trục đại lộ Nguyễn Văn Linh - tuyến đường huyết mạch của khu Nam - Trellia Cove thừa hưởng lợi thế kết nối trực tiếp với các trục giao thông chiến lược: Vành đai 3 dự kiến thông xe 2026, trục Nguyễn Hữu Thọ mở rộng hình thành tuyến Bắc - Nam mới, cùng tuyến Metro số 4 đã được phê duyệt quy hoạch. Những động lực này đã gia tăng năng lực kết nối liên vùng, mở rộng dư địa tăng trưởng dài hạn cho giá trị bất động sản tại Mizuki Park, trong đó có Trellia Cove.

Từ khóa:

Nhà phố Trellia Cove Vneconomy

