Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Nông nghiệp Hòa Phát sẽ niêm yết cổ phiếu lên sàn HOSE sớm nhất vào tháng 12/2025

Hà Anh

18/09/2025, 07:10

Dự kiến HPA sẽ chào bán tối đa 30 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư. Nguồn vốn huy động được sẽ ưu tiên góp vốn vào các trang trại, nhà máy thức ăn chăn nuôi, và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.

Hòa Phát dẫn đầu thị phần bò Úc tại Việt Nam.
Hòa Phát dẫn đầu thị phần bò Úc tại Việt Nam.

Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA), công ty con của Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG-HOSE) đã chính thức nộp hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lên Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

Dự kiến HPA sẽ chào bán tối đa 30 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư. Nguồn vốn huy động được sẽ ưu tiên góp vốn vào các trang trại, nhà máy thức ăn chăn nuôi, và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh. Vốn từ IPO cũng nhằm mở rộng quy mô sản xuất, tối ưu chuỗi cung ứng, và đầu tư vào khu vực miền Trung - miền Nam. 

Theo kế hoạch, Nông nghiệp Hòa Phát sẽ niêm yết cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sớm nhất vào tháng 12/2025 với mã dự kiến là HPA.

HPA cho biết, nguyên tắc định giá không thấp hơn giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu. Căn cứ báo cáo tài chính tại ngày 30/06/2025, giá trị sổ sách của HPA là 11.887 đồng/cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh, Nông nghiệp Hòa Phát luôn có đóng góp lớn thứ 2 cho Tập đoàn Hòa Phát sau lĩnh vực cốt lõi là thép. Doanh thu thuần năm 2024 đạt 7.084 tỷ đồng, tăng 12,2% so với năm 2023. 6 tháng đầu năm 2025, công ty ghi nhận 4.325 tỷ doanh thu, tăng mạnh so với cùng kỳ và bằng 61% cả năm 2024.

Lợi nhuận gộp của Công ty tăng trưởng ngoạn mục trong giai đoạn 2023 – 2025. Năm 2024 đạt 1.462 tỷ đồng, tăng 169% so với 2023 (544 tỷ đồng). 6 tháng đầu năm 2025, HPA ghi nhận 1.206 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tương đương 83% cả năm 2024. Điều này giúp cho Công ty đạt mức lợi nhuận sau thuế tăng vọt với 939 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm, gấp 2,3 lần cùng kỳ 2024. Dự kiến, lợi nhuận ròng năm 2025 của HPA đạt khoảng 1.600 tỷ đồng, tương ứng với EPS ~6.274 đồng.

Hòa Phát bắt đầu tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp từ năm 2015. Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát là pháp nhân chi phối, quản lý hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp của Tập đoàn Hòa Phát.

Qua 10 năm phát triển, Hòa Phát đã khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành nông nghiệp Việt Nam với hệ thống nhà máy, trang trại trên khắp cả nước. Thức ăn chăn nuôi trong Top 13 doanh nghiệp sản xuất lớn nhất, dẫn đầu thị phần bò Úc; Top 1 thị phần trứng gà tại phía Bắc với sản lượng gần 1 triệu quả/ngày. Công ty hiện sở hữu hệ thống trang trại chăn nuôi heo hiện đại, khép kín quy mô lớn hàng đầu Việt Nam với công suất trên 600.000 con/năm.

Từ khóa:

bò Úc heo HPA HPG IPO niêm yết trên HOSE Nông nghiệp Hòa Phát trứng gà ức ăn chăn nuôi

