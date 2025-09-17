Masterise Homes nâng tầm giá trị cho Ocean Park 2 với hai dòng sản phẩm khác biệt
Thu Ngân
17/09/2025, 11:19
LUMIÈRE SpringBay và Masteri Trinity Square là biểu tượng cho hai dòng sản phẩm chiến lược của Masterise Homes, đại diện cho hai chất sống khác biệt, cùng hiện diện tại Ocean Park 2.
Sự kết hợp của bộ đôi giá trị này tiếp thêm nguồn sinh khí
mới cho đại đô thị phía Đông Hà Nội với một cộng đồng cư dân đa phong cách cùng những trải nghiệm xứng tầm.
LUMIÈRE SPRINGBAY - KHỞI SINH GIÁ TRỊ SỐNG ĐA TRẢI NGHIỆM TẠI OCEAN PARK 2
Là dự án cao tầng đầu tiên tại Ocean Park 2, với những giá
trị thừa hưởng từ dòng sản phẩm LUMIÈRE series, LUMIÈRE SpringBay đánh dấu sự
hiện diện của một chuẩn sống quốc tế với dấu ấn tiên phong tại khu vực.
Sở hữu vị trí "trái tim" của Ocean Park 2, dự án
nổi bật với tầm nhìn hai mặt đắt giá: một mặt ôm trọn biển hồ Wonders Wave
Park, mặt còn lại trực diện The Venice - tổ hợp vui chơi giải trí Grand World
sôi động.
Điểm nhấn khác biệt của LUMIÈRE SpringBay chính là không gian
sống được kiến tạo theo triết lý cân bằng tĩnh - động. Trên tổng diện tích hơn
32.000m2, với mật độ xây dựng chỉ khoảng 20%, dự án dành phần lớn diện tích cho
cảnh quan và tiện ích. Hai phân khu Active Zone và Wellness Zone được thiết kế
hài hoà, mang đến 48 tiện ích “vị nhân sinh” đặc quyền, đáp ứng đa dạng nhu cầu
từ thể chất đến tinh thần của cư dân.
Không chỉ dừng lại ở cảnh quan, LUMIÈRE SpringBay còn nâng
tầm trải nghiệm sống với chuỗi tiện ích trong nhà với tiêu chuẩn quốc tế và
thiết kế khác biệt như gym, game room, business lounge,... Kết tinh từ chất
lượng theo tiêu chuẩn phân khúc LUMIÈRE series và ngôn ngữ thiết kế hiện đại,
duy mỹ, toàn bộ các căn hộ được bàn giao theo tiêu chuẩn quốc tế, sử dụng kính
Low-E cao cấp, nội thất liền tường từ các thương hiệu hàng đầu thế giới.
Với những giá trị tinh tế, LUMIÈRE SpringBay đáp ứng nhu cầu
khắt khe của cộng đồng cư dân quốc tế, giới tri thức, chuyên gia và những người
sẵn sàng đầu tư cho một chất sống khác biệt, khi họ không chỉ tìm một nơi ở, mà
còn tìm thấy sự đồng điệu trong lối sống của một cộng đồng văn minh trong xu
thế hội nhập mới ở thời đại mới.
MASTERI TRINITY SQUARE - BỘ BA PHONG CÁCH TIẾP THÊM SỨC SỐNG CHO OCEAN PARK 2
Nếu LUMIÈRE SpringBay đại diện cho chất sống tinh anh thì
Masteri Trinity Square lại là biểu tượng của năng lượng, sự kết nối và cân
bằng.
Nằm trực diện công viên liên hoàn Empire Park, với vị trí
trung tâm khu thương mại sầm uất của Ocean Park 2, Masteri Trinity Square là
khu phức hợp cao tầng cộng đồng Masteri quy mô nhất Ocean City. Dự án có tổng
diện tích gần 8,2ha với 9 tòa tháp cao 27 tầng với mật độ xây dựng chỉ khoảng 17.4%, được chia thành ba phân khu:
Southern Square, Central Square và Northern Square, đại diện cho ba phong cách
sống năng động - kết nối - cân bằng.
Lần đầu tiên, một khu phức hợp cao tầng sở hữu hệ sinh thái
110 tiện ích compound đa tầng quy mô lớn, theo chuẩn quốc tế, được bố trí hài
hòa trong ba công viên nội khu: Active Park, Unity Park và Joy Park. Cụ thể,
Southern Square truyền cảm hứng sống năng động với cụm sân thể thao liên hoàn
(tennis, cầu lông, bóng rổ...) và bể bơi ngoài trời chuẩn quốc tế dài 50m.
Central Square đề cao sự gắn kết cộng đồng, sở hữu quần thể
tiện ích như quán cà phê ngoài trời, khu BBQ picnic, quảng trường và hồ bơi thư
giãn mang triết lý thiết kế kết nối đa thế hệ và cộng đồng Trong khi đó, Northern Square hướng tới
lối sống cân bằng, gần gũi thiên nhiên, điểm xuyết những khoảng xanh mát mắt
bên mặt nước êm đềm của bể bơi ngoài trời rộng lớn với phong cách resort của
những khu nghỉ dưỡng quốc tế. Chính sự đa dạng và chuyên biệt này giúp Masteri
Trinity Square thỏa mãn nhiều lối sống khác nhau trong cùng một tổng thể thống
nhất.
Không chỉ nổi bật với tiện ích, bộ sưu tập căn hộ của
Masteri Trinity Square cũng được thiết kế linh hoạt, đa dạng diện tích, phù hợp
từ người độc thân, gia đình trẻ đến gia đình đa thế hệ. Căn hộ được bàn giao
theo tiêu chuẩn cao cấp, tối ưu hóa công năng và ánh sáng, mang đến trải nghiệm
sống tiện nghi, giàu cảm hứng.
Sự xuất hiện của Masteri Trinity Square không chỉ bổ sung nguồn
cung căn hộ chất lượng cao, mà còn thổi luồng gió trẻ trung, tươi mới vào Ocean
Park 2, hình thành nên cộng đồng Masteri lớn nhất với những cư dân trẻ trung,
năng động, giàu tinh thần cầu tiến và khát vọng vươn lên.
HAI MẢNH GHÉP HOÀN HẢO TẠO SỨC BẬT CHO OCEAN PARK 2, OCEAN CITY
Masterise Homes, với mong muốn kiến tạo cộng đồng văn minh,
đa dạng, đáp ứng xu hướng thị trường đề cao trải nghiệm sống và giá trị bền
vững đã mang những sản phẩm chiến lược tại đây. Việc đồng thời triển khai
LUMIÈRE SpringBay và Masteri Trinity Square cho thấy tầm nhìn dài hạn: tạo lập
một hệ sinh thái cư dân đa sắc màu trong lòng Ocean City, nơi hội tụ cả những
giá trị sống duy mỹ, cao cấp lẫn tinh thần trẻ trung, hiện đại.
Dự kiến trong vòng hai năm tới, khi cả hai dự án hoàn thành
và đi vào vận hành, khu đô thị sẽ đón hơn 10.000 cư dân về sinh sống. Một cộng
đồng Masterise Homes với đầy đủ sắc thái – từ cư dân quốc tế, doanh nhân,
chuyên gia cho đến các gia đình trẻ đầy phong cách với tư duy toàn cầu – sẽ dần
hình thành tại Ocean Park 2. Với sự cộng hưởng giữa những giá trị sống,
Masterise Homes sẽ góp phần nâng tầm Ocean Park 2 thành một đô thị vệ tinh kiểu
mẫu, đóng góp tích cực vào diện mạo phát triển chung của thành phố phía Đông Hà
Nội.
