VN-Index giảm liền 2 phiên, công ty chứng khoán nhận định gì về cơ hội vượt đỉnh 1700?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 18/9/2025

Kết phiên VN-Index giảm 9,93 điểm, tương đương 0,59% xuống mốc 1.670,97 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index giảm 1,35 điểm, tương đương 0,48% xuống 277,63 điểm.

Thị trường tiếp tục biến động theo hướng giằng co biên hẹp

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước thời điểm các sự kiện quan trọng diễn ra trong các phiên cuối tuần có thể khiến thị trường tiếp tục biến động theo hướng giằng co biên hẹp với sự nâng đỡ của đường xu hướng tăng kéo dài từ tháng 04 đến nay tương ứng vùng hỗ trợ động 1.655-1.665 điểm.

Chúng tôi kỳ vọng diễn biến thị trường có thể sẽ khởi sắc hơn trong giai đoạn cuối tháng 09, đầu tháng 10 sau khi Fed cắt giảm lãi suất giúp áp lực tỷ giá trong nước giảm bớt và thị trường hướng đến các yếu tố hỗ trợ về kết quả kinh doanh quý 3 và kết quả nâng hạng thị trường.

Nhà đầu tư có thể mở vị thế mua trading T+ trên các vị thế có sẵn nếu thị trường xuất hiện các nhịp rung lắc mạnh trong phiên.

Đối với các vị thế ngắn hạn trong danh mục, nhà đầu tư duy trì trạng thái nắm giữ theo các ngưỡng trailing stop và có thể cân nhắc thực hiện bán lướt trong phiên khi các cổ phiếu có dấu hiệu tăng nhanh với thanh khoản thấp trong phiên”.

VN-Index cần một "cây nến" chỉ hướng và thanh khoản ủng hộ để thoát khỏi vùng đi ngang 1.600 – 1.696

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"Sau khi trải qua một ngày giằng co, VN-Index kết phiên giảm gần 10 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 13/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Bán lẻ giảm mạnh nhất, theo sau là ngành Ô tô và phụ tùng, Dịch vụ tài chính, Tài nguyên cơ bản,... Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX và mua ròng trên sàn HNX, UPCOM. Dù xu hướng giằng co vẫn chiếm vị thế chủ đạo, thị trường cũng đang cho thấy dòng tiền bắt đáy tại vùng giá thấp. Trong những phiên tiếp theo, VN-Index cần một cây nến chỉ hướng và thanh khoản ủng hộ để thoát khỏi vùng đi ngang 1.600 – 1.696. Một số thông tin đáng chú ý trong những phiên tới: phiên ngày 18/09 đáo hạn HĐTL VN30, phiên ngày 19/09 dự kiến là ngày hoàn tất việc cơ cấu danh mục của quỹ ETF”.

Xu hướng ngắn hạn của VN-Index chuyển sang giai đoạn tích lũy trên vùng hỗ trợ quanh 1.660 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn của VN-Index chuyển sang giai đoạn tích lũy trên vùng hỗ trợ quanh 1.660 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 20 phiên. Nếu không giữ được vùng hỗ trợ này và với áp lực bán gia tăng, VN-Index có thể chịu áp lực kiểm tra lại hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm. VN30 chịu áp lực bán ở vùng kháng cự, vùng đỉnh giá tháng 8 và đầu tháng 9/2025. Thị trường đang biến động trong biên độ hẹp sau giai đoạn tăng giá mạnh kéo dài.

Ngắn hạn VN-Index đang trở lại xu hướng tích lũy sau giai đoạn tăng giá tốt kéo dài. Thị trường giao dịch với thanh khoản ở mức thấp, áp lực bán giá cao và ít cơ hội sinh lợi ngắn hạn tốt. Chúng tôi đã khuyến nghị xem xét cơ cấu danh mục khi VN-Index hướng về vùng đỉnh cũ. Ngắn hạn thị trường đang có tính chất xoay vòng, nhất là dịch chuyển sang các mã vốn hóa lớn, có thời gian tích lũy kéo dài, chưa có mức tăng trưởng tích cực như VN-Index trong thời gian qua. Để xu hướng thị trường chung, VN-Index cải thiện, cần phải có động lực tăng trưởng mới, mới có thể kỳ vọng.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index sẽ tiếp tục tích lũy trong biên độ hẹp trong tuần này

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index đóng cửa giảm 10 điểm về mức 1,671 (-0.6%). Sau khi liên tục giằng co quanh mốc tham chiếu, VN-Index chịu áp lực bán mạnh cuối phiên ở hầu hết các nhóm ngành và tập trung chủ yếu ở nhóm vốn hóa vừa (-1.7%).

Mặc dù giảm gần 10 điểm trong phiên hôm nay, chúng tôi cho rằng lực bán tương đối hạn chế khi thanh khoản thị trường ở mức thấp kèm theo lượng bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài giảm. Do đó, chúng tôi kỳ vọng VN-Index sẽ tiếp tục tích lũy trong biên độ hẹp trong tuần này khi nhà đầu tư chờ đợi quyết định điều hành lãi suất của FED và các thông tin mới liên quan đến nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức hiện tại và quan sát diễn biến thị trường trong các phiên tới”.

Thị trường có thể sẽ tiếp tục đi ngang quanh mức hiện tại

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đi ngang quanh mức hiện tại trong phiên kế tiếp. Đồng thời, thị trường sẽ bị tác động từ thông tin giảm lãi suất của Fed và phiên đáo hạn phái sinh cho nên thị trường có khả năng cũng sẽ biến động mạnh trong phiên. Điểm tiêu cực hiện nay là dòng tiền vẫn ở mức thấp và chỉ báo tâm lý suy yếu cho thấy các nhà đầu tư vẫn còn thận trọng với diễn biến thị trường hiện tại.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-50% danh mục”.

Quán tính rung lắc khi VN-Index tiệm cận vùng đỉnh cũ 1.700 vẫn tiếp diễn

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến Spinning top và giảm điểm cho thấy sự lưỡng lự của thị trường .

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung có tín hiệu phục hồi từ đường MA20, tương đương mốc 0.5 của thang đo Fibonacci thoái lui cho thấy khu vực quanh mốc 1660 là điểm hỗ trợ đáng chú ý của thị trường hiện tại. Đường +/-DI đều ở trên mốc 25 trong khi đường ADX ở dưới mốc này nên VN-Index sẽ còn vận động giằng co và kiểm tra cung-cầu để cân bằng trước khi xác nhận xu hướng tăng trở lại.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo RSI và MACD đều hướng xuống từ vùng cao cho thấy chỉ số đang trong nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Chỉ số chung cắt qua đường MA20 và đường Tenkan cũng hướng xuống nên quán tính giảm điểm sẽ còn tiếp diễn trong phiên tiếp theo, với vùng hỗ trợ gần nhất là đường mây Senkouspan B ở mốc 1.660.

Quán tính rung lắc khi VN-Index tiệm cận vùng đỉnh cũ 1.700 tiếp diễn trong phiên hôm nay với áp lực bán dâng cao trên thị trường. Điều này dẫn đến việc nhiều cổ phiếu ghi nhận diễn biến quay lại kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất, và thanh khoản thấp hơn trung bình 20 phiên cho thấy dòng tiền đang có xu hướng chờ đợi các thông tin từ cuộc họp của FED diễn ra vào tối nay.

Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ cổ phiếu đang duy trì được xu hướng tăng điểm thuyết phục hoặc đang trong vùng sideway tích lũy; đồng thời tranh thủ chọn lọc cổ phiếu đang kiểm tra vùng hỗ trợ và chờ đợi điểm cân bằng của thị trường để giải ngân trong các phiên tới”.

Nhiều khả năng chỉ số sẽ dao động trong biên độ 1.665-1.675

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Chỉ số VN-Index tuy điều chỉnh giảm nhưng hỗ trợ ngắn hạn 1.665 điểm vẫn chưa bị vi phạm. Ngoài ra, áp lực bán chưa gia tăng đột biến ở cổ phiếu vốn hóa lớn. Do đó, nhiều khả năng chỉ số sẽ dao động trong biên độ 1.665-1.675 (+/5 điểm) trong đầu ngày mai. Một nhịp điều chỉnh giảm về vùng 1.600 điểm sẽ xuất hiện nếu hỗ trợ 1.665 điểm bị vi phạm. Ngược lại, đà tăng sẽ được tái củng cố và tiếp cận lại vùng 1.700 điểm nếu hoạt động mua gia tăng quanh hỗ trợ”

VN-Index tiếp tục diễn biến thận trọng về điểm số lẫn thanh khoản

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index đóng cửa tại 1.670,97 điểm, giảm 9,93 điểm (-0,59%). KLGD khớp lệnh 968 triệu đơn vị.

VN-Index tiếp tục diễn biến thận trọng về điểm số lẫn thanh khoản trước thềm đón nhận loạt sự kiện quan trọng.

Trạng thái tích lũy của chỉ số vẫn giữ ổn định trên vùng 1.650 – 1.660 khi áp lực cung được kiểm soát. Khả năng cân bằng quanh khu vực trên cần được theo dõi sát nhằm đánh giá triển vọng duy trì xu hướng hiện tại”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.