Triệt phá ổ nhóm thuê, mua hơn 500 tài khoản ngân hàng để lừa đảo, rửa tiền

Thời gian qua, tội phạm lợi dụng không gian mạng, công nghệ cao để hoạt động phạm tội có chiều hướng diễn biến phức tạp.

Thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã tăng cường công tác nghiệp vụ để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm trên.

Qua công tác quản lý, nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng người Việt Nam cấu kết với các đối tượng tại Campuchia thực hiện hành vi thu mua tài khoản ngân hàng để cung cấp cho các băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Trước tình hình trên, Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan, xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá ổ nhóm tội phạm có tổ chức nói trên.

NHỮNG THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO TINH VI

Quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan Công an xác định đây là một ổ, nhóm phạm tội với tính chất, thủ đoạn hoàn toàn mới, có tổ chức, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể giữa thành viên, do các đối tượng Vũ Trung Kiên (sinh năm 1994), trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; Phạm Hoàng Hiệp (sinh năm 1992), trú tại thị xã Thái Hoà, tỉnh Nghệ An; Vũ Hoàng Nhã (sinh năm 1984) và Hoàng Xuân Trường (sinh năm 1988) cùng trú tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình cầm đầu.

Tang vật do công an thu giữ. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An.

Theo đó, để phục vụ cho hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thông qua thủ đoạn giả danh tài khoản Facebook, mạng xã hội của người thân để lừa chuyển tiền, lừa đầu tư tài chính..., các đối tượng đã tạo dựng hệ thống “chân rết” ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước để thu mua tài khoản ngân hàng.

Các đối tượng tiếp cận với nhiều thành phần, nghề nghiệp, lứa tuổi khác nhau trong xã hội, đặc biệt là người cao tuổi, người lao động có thu nhập thấp, người thiếu hiểu biết về pháp luật hoặc học sinh, sinh viên… nhằm thuê mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền công với giá dao động từ 500.000 - 4.000.000 đồng/1 tài khoản.

Sau khi thuê mở thành công tài khoản ngân hàng, chủ tài khoản phải bàn giao thông tin tài khoản, sim điện thoại, email, quay lại video khuôn mặt của mình và làm theo các yêu cầu khác của các đối tượng.

Thông tin cá nhân, video của chủ tài khoản sẽ được các đối tượng sử dụng phục vụ cho việc hack sinh trắc học tài khoản ngân hàng rồi chuyển lại cho các đối tượng tại Campuchia nhằm nhận tiền lừa đảo và rửa tiền do các hoạt động phạm tội mà có.

Việc thu mua tài khoản ngân hàng để cung cấp cho các đối tượng bên kia biên giới được Kiên, Hiệp, Nhã, Trường giao cho các đối tượng Đào Văn Khánh (sinh năm 2001), trú tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La; Bùi Thị Thương (sinh năm 1984), trú tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội và Tạ Thị Lan Anh (sinh năm 1973), trú tại quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội làm các “đại lý” cấp 1 trực tiếp thực hiện.

Để thu mua được nhiều tài khoản ngân hàng, các đối tượng “đại lý” cấp 1 tiếp tục tạo dựng và giao các “đại lý” cấp dưới gồm: Đặng Quý Dương (sinh năm 2004), trú tại thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên; Hà Thị Lan (sinh năm 1986), trú tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ và Trần Thị Lệ Giang (sinh năm 1984), trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Cơ quan Công an làm rõ, chỉ trong thời gian ngắn các đối tượng phạm tội đã thuê, mua hơn 500 tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau (bao gồm cả tài khoản cá nhân và tài khoản doanh nghiệp) nhằm mục đích hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Tiền các đối tượng lừa đảo được chuyển vào các số tài khoản thu mua từ người dân, sẽ tiếp tục được các đối tượng cầm đầu chỉ đạo chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau rồi dùng để mua tiền điện tử USDT nhằm xóa dấu vết tội phạm, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Sau thời gian thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, ngày 15/12/2024 dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Thái Nguyên, Công an tỉnh Ninh Bình, Công an tỉnh Bắc Giang và các cục, phòng nghiệp vụ có liên quan, phá thành công chuyên án, bắt giữ 41 đối tượng liên quan về hành vi “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền” xảy ra tại tỉnh Nghệ An và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh làm rõ ổ nhóm đối tượng trên đã rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước.

Tại Nghệ An có bị hại đã bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên tới 700 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố và tạm giữ 10 đối tượng về các tội: Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền đồng thời, tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ đấu tranh mở rộng vụ án và xử lý các đối tượng còn lại theo đúng quy định pháp luật.

KHUYẾN CÁO NGƯỜI DÂN CẦN THẬN TRỌNG ĐỂ TRÁNH BỊ LỢI DỤNG

Việc triệt xóa thành công ổ nhóm tội phạm trên là chiến công xuất sắc đặc biệt của Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Để tránh nguy cơ rơi vào “bẫy” của các đối tượng xấu, Công an Nghệ An khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trong việc mở, sử dụng, quản lý tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân, tuyệt đối không thực hiện các hành vi mua bán, trao đổi, cho tặng, cho mượn, cho thuê tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân.

Hạn chế chia sẻ các thông tin, dữ liệu cá nhân như: hình ảnh căn cước công dân, số điện thoại, số tài khoản thanh toán... trên môi trường mạng để tránh bị các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Khi phát hiện bị mất giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng, người dân cần trình báo cho cơ quan chức năng để làm lại giấy tờ, thông báo cho ngân hàng để khóa thẻ.

Trong trường hợp phát hiện đối tượng chào mời cho thuê, cho mượn, mua, bán tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, đề nghị người dân tố giác và cung cấp tài liệu, chứng cứ đến cơ quan Công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định pháp luật.

Các ngân hàng cần tăng cường kiểm soát công tác hoạt động phát hành và sử dụng thẻ tín dụng, phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi sử dụng thẻ ngân hàng (đặc biệt là thẻ tín dụng) không đúng quy định pháp luật và kiểm soát các rủi ro, đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thẻ ngân hàng.