Nhảy 115 USD/oz nhờ kỳ vọng lãi suất giảm, giá vàng lên đỉnh 2 tuần

Điệp Vũ

11/11/2025, 07:40

Tuy nhiên, quỹ vàng SPDR Gold Trust tỏ ra thận trọng khi không có động thái mua bán ròng nào trong phiên này...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (10/11), đạt mức cao nhất trong gần nửa tháng trở lại đây, khi số liệu ảm đạm về kinh tế Mỹ củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, quỹ vàng SPDR Gold Trust tỏ ra thận trọng khi không có động thái mua bán ròng nào trong phiên này.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 115,3 USD/oz, tương đương tăng 2,88%, đóng cửa ở mức 4.116,9 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay đạt mức cao nhất kể từ hôm 24/10.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 tăng 2,8%, đóng cửa ở mức 4.122 USD/oz.

Không có số liệu kinh tế Mỹ quan trọng nào được công bố trong ngày đầu tuần, nhưng thị trường dựa vào các số liệu công bố trong tuần trước để đẩy giá vàng bứt phá khỏi vùng 4.000 USD/oz. Do Chính phủ Mỹ còn đang đóng cửa, các dữ liệu đó đều đến từ khu vực tư nhân, bao gồm các báo cáo việc làm và tâm lý người tiêu dùng.

Trong đó, một báo cáo cho thấy doanh nghiệp Mỹ sa thải số lượng nhân sự lớn nhất của tháng 10 trong 22 năm trở lại đây. Một báo cáo khác cho thấy niềm tin người tiêu dùng sụt giảm.

“Một số dữ liệu yếu vào tuần trước đã khiến thị trường gia tăng đặt cược vào khả năng Fed hạ lãi suất thêm. Vẫn còn khả năng sẽ có một đợt giảm lãi suất vào tháng 12”, chiến lược gia Peter Grant của công ty Zaner Metals nhận xét.

Vàng là tài sản không mang lãi suất nên môi trường lãi suất giảm có lợi cho giá vàng, thông qua việc làm cho chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng giảm xuống.

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường đang đặt cược khả năng khoảng 65% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12 và khả năng 80% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 1/2026.

Đồng USD tăng giá nhẹ trong phiên đầu tuần, với chỉ số Dollar Index nhích trên mức 99,6 điểm. Tuần trước, chỉ số này vượt 100 điểm, cao nhất trong hơn 3 tháng, rồi quay đầu giảm trở lại. Việc USD chững lại cũng mở ra một cơ hội bứt phá cho giá vàng sau nhiều ngày giằng co quanh ngưỡng 4.000 USD/oz.

Theo ông Grant, giá vàng có thể giằng co trong khoảng 4.200-4.300 USD/oz trong thời gian từ nay tới cuối năm, và mốc 5.000 USD/oz vẫn là một mục tiêu khả thi cho quý 1/2026.

Về tình trạng đóng cửa đã kéo dài gần 6 tuần của Chính phủ Mỹ, Thượng viện nước này vào ngày Chủ nhật đã thúc đẩy một dự luật nhằm mở cửa trở lại chính phủ. Khi Chính phủ Mỹ hoạt động bình thường trở lại, tâm lý ham thích rủi ro trên thị trường tài chính có thể tăng lên, đồng thời nhu cầu phòng ngừa rủi ro giảm xuống.

Phiên đầu tuần, thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng điểm mạnh khi có tin về động thái của Thượng viện. Tuy nhiên, chiến lược gia Ole Hansen của ngân hàng Saxo Bank cho rằng một khi dòng số liệu chính thức về kinh tế Mỹ được nối lại, kỳ vọng giảm lãi suất có thể được củng cố hơn nữa. “Và quan trọng hơn, thị trường sẽ hướng sự quan tâm tới triển vọng tài khóa xấu đi của Mỹ” để tìm thấy lý do nắm giữ vàng - ông Hansen nói.

Trong một dấu hiệu cho thấy sự thận trọng, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust giữ nguyên khối lượng nắm giữ trong phiên ngày thứ Hai ở mức gần 1.042,1 tấn vàng.  Tuần trước, quỹ mua ròng gần 3 tấn vàng.

Giá bạc tăng gần 4,6%, chốt phiên ở mức 50,55 USD/oz.

Lúc 6h20 sáng nay (11/11) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 3,5 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, tương đương tăng 0,09%, giao dịch ở mức 4.120,4 USD/oz - theo Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương 130,9 triệu đồng/lượng, tăng 3,5 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.071 đồng (mua vào) và 26.361 đồng (bán ra), giá mua giảm 17 đồng nhưng giá bán tăng 3 đồng so với sáng hôm qua.

Giá vàng chờ chất xúc tác để bứt phá khỏi vùng 4.000 USD/oz

08:19, 10/11/2025

Giá vàng chờ chất xúc tác để bứt phá khỏi vùng 4.000 USD/oz

Những thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất, Việt Nam cũng có mặt

16:37, 06/11/2025

Những thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất, Việt Nam cũng có mặt

Trữ lượng vàng chưa khai thác tại các quốc gia

09:52, 05/11/2025

Trữ lượng vàng chưa khai thác tại các quốc gia

Đọc thêm

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 40,2 nghìn tỷ đồng trong tháng 10

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 40,2 nghìn tỷ đồng trong tháng 10

Tháng 10/2025, khối lượng phát hành trái phiếu Chính phủ tăng 63,4% so với tháng trước, đạt 27,7 nghìn tỷ đồng, lợi suất tiếp tục tăng ở hầu hết các kỳ hạn. Cùng kỳ, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 40,2 nghìn tỷ đồng qua OMO nhằm hỗ trợ thanh khoản và góp phần giảm áp lực lên lãi suất ngắn hạn trên thị trường liên ngân hàng…

Agribank tài trợ Kiosk thông minh, nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ công Hà Nội

Agribank tài trợ Kiosk thông minh, nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ công Hà Nội

Chiều ngày 10/11/2025, Lễ ra mắt mô hình thí điểm Kiosk thông minh và Hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử được long trọng tổ chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội (258 Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội).

Ngân hàng Cathay United Bank kỷ niệm 20 năm thành lập tại Việt Nam

Ngân hàng Cathay United Bank kỷ niệm 20 năm thành lập tại Việt Nam

Ngân hàng Cathay United Bank - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CUBHCM) vừa tổ chức chuỗi sự kiện kỷ niệm 20 năm hoạt động tại Việt Nam, diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội với chủ đề "Đồng tâm nâng tầm sức mạnh" (Better Together).

Ngân hàng hạnh phúc và những giá trị cảm xúc trao tới khách hàng

Ngân hàng hạnh phúc và những giá trị cảm xúc trao tới khách hàng

Trong kỷ nguyên số, nơi các giao dịch tài chính trở nên nhanh chóng và tiện lợi hơn bao giờ hết, khách hàng không chỉ tìm kiếm sự hiệu quả – họ mong đợi được thấu hiểu, đồng hành và cảm nhận được niềm hạnh phúc trong từng trải nghiệm.

Chênh lệch tỷ giá chính thức và tự do vẫn ở mức cao

Chênh lệch tỷ giá chính thức và tự do vẫn ở mức cao

Tỷ giá USD/VND ngày 11/11 tiếp tục tăng nhẹ tại các kênh chính thức, trong khi thị trường tự do ghi nhận mức giảm mạnh. Tuy nhiên, tính từ đầu năm đến nay, tỷ giá tự do vẫn tăng tới 6,96%, gần gấp đôi mức tăng 3,23% của tỷ giá chính thức...

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Những thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất, Việt Nam cũng có mặt

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

Thế giới

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

1

Tỷ giá giảm 0,4% trong tháng 10 nhưng áp lực điều hành còn lớn

Tài chính

2

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 40,2 nghìn tỷ đồng trong tháng 10

Tài chính

3

Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao bước vào giai đoạn phát triển mới

Thị trường

4

Triển vọng của bất động sản Việt Nam trong 10 năm tới

Bất động sản

5

Chu kỳ hạ lãi suất toàn cầu đang khép lại, giá cổ phiếu có gặp rủi ro?

Thế giới

