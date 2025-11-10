Giá vàng chờ chất xúc tác để bứt phá khỏi vùng 4.000 USD/oz

Một số chuyên gia nhận định giá vàng có thể sẽ tiếp tục giằng co quanh ngưỡng 4.000 USD/oz trong vài tuần tới, nhưng cơ hội tăng vẫn lớn hơn nguy cơ giảm...

Do Chính phủ Mỹ đóng cửa lâu chưa từng thấy, các báo cáo kinh tế quan trọng của nước này - như dữ liệu về doanh thu bán lẻ và việc làm - đang bị hoãn công bố, khiến giới chuyên gia thiếu căn cứ để đánh giá tình trạng sức khỏe của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Sự bất định này đang ngấm sang cả thị trường vàng, dẫn tới việc giá kim loại quý này khó có sự dịch chuyển rõ rệt khỏi vùng 4.000 USD/oz.

Tuần vừa rồi, giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ chốt tuần ở mức gần như đi ngang so với mức đóng cửa của tuần trước, chỉ nhỉnh hơn một chút so với ngưỡng 4.000 USD/oz. Mốc giá này đang nổi lên thành một vùng kháng cự mạnh và một mốc tâm lý quan trọng. Dù cho rằng các yếu tố hỗ trợ nền tảng của giá vàng trong dài hạn vẫn còn, nhiều nhà phân tích tin rằng thị trường kim loại quý đang chờ một chất xúc tác để có được xung lực tăng mới.

Khởi động tuần giao dịch mới vào sáng nay (10/11) tại thị trường châu Á, giá vàng thế giới tăng khá mạnh. Lúc 6h15 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 10,2 USD/oz so với chốt tuần trước, tương đương tăng 0,26%, giao dịch ở mức 4.011,8 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương 127,4 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với cuối tuần.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.088 đồng (mua vào) và 26.358 đồng (bán ra).

Theo trang Kitco News, một số chuyên gia nhận định giá vàng có thể sẽ tiếp tục giằng co quanh ngưỡng 4.000 USD/oz trong vài tuần tới, nhưng cơ hội tăng vẫn lớn hơn nguy cơ giảm.

“Giá vàng đang trong trạng thái giằng co và đi ngang (sideway). Căng thẳng thương mại đã dịu đi phần nào nhưng cuộc xung đột đó vẫn chưa được giải quyết. Bởi vậy, vàng vẫn sẽ là một ‘hầm trú ẩn’ an toàn, ngay cả khi đồng USD có hồi phục gần đây. Ngoài ra, chúng tôi cho rằng Mỹ sẽ hạ lãi suất nhiều hơn so với những gì thị trường đang phản ánh. Một khi tình hình kinh tế Mỹ sáng tỏ trở lại, với các số liệu kinh tế được công bố, giá vàng có thể bứt phá”, nhà phân tích Barbara Lambrecht của ngân hàng Commerzbank nhận định trong một báo cáo hôm thứ Sáu.

Nhà phân tích Michael Brown của công ty Pepperstone cũng nhận thấy giá vàng có khả năng tăng nhiều hơn là giảm. Ông cho rằng mốc 4.000 USD có thể là một vùng giá mà giá vàng sẽ cần tới nhiều động lực mới có thể bứt phá.

“Tôi nghĩ giá vàng đang tạo ra một phạm vi tương đối rộng giữa ngưỡng 3.900 USD/oz và 4.400 USD/oz… Trong vùng giá này, giá vàng sẽ nghiêng về tăng hơn là giảm, không chỉ vì nhu cầu phòng ngừa rủi ro và mối lo rằng kỳ vọng lạm phát khó kiểm soát… mà còn bởi nhu cầu của các ngân hàng trung ương vẫn còn lớn”, ông nói.

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Trong lúc thiếu các số liệu chính thức, các báo cáo kinh tế của khu vực tư nhân trong tuần vừa rồi cho thấy một bức tranh không đồng nhất về kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, quan điểm của giới chuyên gia là thị trường lao động Mỹ tiếp tục có dấu hiệu suy yếu, và trên cơ sở đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12. Kỳ vọng lãi suất như vậy có thể hỗ trợ cho giá vàng trong thời gian từ nay đến hết năm 2025.

Tuần vừa rồi, thị trường lãi suất tương lai tiếp tục đặt cược khả năng 60-70% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12. Mức đặt cược này còn tương đối cao, dù đã giảm nhiều từ mức trên 90% trước khi diễn ra cuộc họp tháng 10 của Fed.

“Việc giá vàng tích lũy quanh mốc 4.000 USD/oz phản ánh sự giằng co tiếp diễn giữa các yếu tố hỗ trợ nền tảng vững vàng, chủ yếu là nhu cầu phòng ngừa rủi ro và lực mua của các ngân hàng trung ương, với áp lực bán kỹ thuật do hoạt động chốt lời và sự phục hồi của đồng USD”, nhà phân tích Neil Welsh của công ty Britannia Global Markets nhận xét, cho rằng việc Fed có tiếp tục giảm lãi suất hay không sẽ quyết định giá vàng có bứt phá được khỏi vùng hiện tại hay không.

Ngoài chính sách tiền tệ của Fed, diễn biến thị trường chứng khoán Mỹ cũng sẽ là một chất xúc tác tiềm năng đối với giá vàng. Nhiều nhà phân tích cho rằng nhu cầu nắm giữ vàng để đa dạng hóa danh mục đã tăng lên khi thị trường chứng khoán Mỹ tăng lên mức cao kỷ lục, đặt ra rủi ro điều chỉnh đối với giá cổ phiếu.

“Giá vàng có thể tăng mạnh trở lại khi thị trường chứng khoán suy yếu. Vàng vẫn là một tài sản hấp dẫn khi rủi ro đình lạm của kinh tế Mỹ gia tăng”, chiến lược gia Phillip Streible của công ty Blue Line Futures nhận xét.

Giá vàng cũng sẽ được hỗ trợ khi đồng USD mất giá trở lại. Dù có lúc đạt mức cao nhất 3 tháng trong tuần vừa rồi, chỉ số Dollar Index đã giảm giá trở lại và không giữ được mốc chủ chốt 100 điểm.

Do Chính phủ Mỹ được nhận định sẽ tiếp tục đóng cửa trong tuần này, các báo cáo kinh tế Mỹ quan trọng, gồm số liệu lạm phát và bán lẻ sẽ tiếp tục bị hoãn.