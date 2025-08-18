Nhiều cộng đồng vùng biên Nghệ An được hưởng lợi từ chi trả giảm phát thải

Chính sách chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ (ERPA) là một công cụ tài chính bền vững mà lợi ích kinh tế được gắn kết trực tiếp với mục tiêu bảo vệ môi trường, bảo tồn rừng và phát triển sinh kế cho người dân vùng núi...

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành hai quyết định quan trọng, phê duyệt danh sách các cộng đồng dân cư được hưởng lợi năm 2025 từ nguồn thu Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ (ERPA).

Theo Quyết định số 2596/QĐ-UBND, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tương Dương sẽ quản lý và triển khai quyền lợi cho 8 cộng đồng dân cư thuộc hai xã Tam Thái và Tam Quang.

Trong đó, xã Tam Thái có 6 cộng đồng gồm bản Ba Tổng, Lủng, Can, Khổi, Đọoc Búa, Xóong Con; xã Tam Quang có 2 cộng đồng là bản Bãi Xa và làng Nhùng. Đây là những địa bàn có diện tích rừng lớn, giữ vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hệ sinh thái rừng đặc dụng và phòng hộ đầu nguồn.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn Công ty Lâm nghiệp Tương Dương lập kế hoạch tài chính năm 2025 theo danh sách đã được phê duyệt. Đồng thời, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn kinh phí, đảm bảo công khai minh bạch bằng hình thức niêm yết tại trụ sở UBND xã và đăng tải trên website của đơn vị.

Ảnh minh họa.

Bên cạnh quyết định trên, tại Quyết định số 2595/QĐ-UBND, UBND tỉnh Nghệ An cũng phê duyệt 7 cộng đồng dân cư xã Na Ngoi được hưởng lợi từ nguồn thu ERPA do Tổng đội Thanh niên xung phong 10 Nghệ An quản lý.

Các cộng đồng này gồm bản Buộc Mú, Buộc Mú 1, Buộc Mú 2, Xiềng Xí, Kèo Bắc, Tằng Phăn và Thăm Hón. Đây đều là các bản vùng sâu, vùng xa, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, nên nguồn kinh phí ERPA sẽ góp phần quan trọng cải thiện điều kiện sinh hoạt và nâng cao nhận thức trong bảo vệ rừng.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, Công ty Lâm nghiệp Tương Dương, Tổng đội TNXP 10 và chính quyền các xã liên quan chịu trách nhiệm toàn diện về thông tin, số liệu và quá trình triển khai. Việc soát xét, thẩm định và công khai danh sách phải được thực hiện nghiêm túc, tránh sai sót, đảm bảo quyền lợi cho các cộng đồng dân cư.

Trước đó, ngày 25/7/2025, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND liên quan đến mức khoán bảo vệ rừng. Theo quy định mới, mức khoán bảo vệ rừng từ nguồn thu ERPA được nâng từ 500.000 đồng/ha/năm lên 800.000 đồng/ha/năm.

Đây là bước điều chỉnh cần thiết, thể hiện sự quan tâm của tỉnh trong việc bảo đảm lợi ích hài hòa cho người dân tham gia bảo vệ rừng. Với mức hỗ trợ cao hơn, cộng đồng có thêm động lực để gắn bó với rừng, đồng thời giảm bớt áp lực cho lực lượng chuyên trách trong công tác tuần tra, quản lý và phòng chống vi phạm lâm luật.

UBND tỉnh yêu cầu Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính căn cứ chức năng nhiệm vụ để hướng dẫn, chỉ đạo triển khai việc chi trả, đảm bảo tuân thủ đúng quy định hiện hành.

Thực tế thời gian qua cho thấy, nguồn thu từ ERPA đã góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ và phát triển rừng tại Nghệ An. Nhiều cộng đồng dân cư được hỗ trợ tài chính để tham gia tuần tra, bảo vệ rừng, từ đó tình trạng khai thác, xâm hại rừng giảm đáng kể. Các chủ rừng là tổ chức cũng có sự phối hợp chặt chẽ hơn với chính quyền và người dân địa phương, hình thành mối quan hệ gắn bó, đồng hành trong quản lý tài nguyên rừng.

Ngoài ra, nguồn kinh phí từ ERPA còn được sử dụng để hỗ trợ các công trình công cộng thiết yếu tại các thôn, bản gần rừng như hệ thống nước sạch, điện chiếu sáng, thông tin liên lạc, đường giao thông, nhà văn hóa. Những công trình này giúp cải thiện đời sống người dân, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới và mở ra cơ hội phát triển các mô hình du lịch cộng đồng dựa vào rừng.