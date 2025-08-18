Huế xây dựng không gian du lịch văn minh, không khói thuốc

Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động hướng đến mục tiêu tạo dựng không gian văn minh, thân thiện, an toàn cho người dân và du khách...

Tại thành phố Huế, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) vừa phát động chiến dịch tăng cường xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại nhà hàng, khách sạn và các địa điểm công cộng.

Chiến dịch tại Huế được xem là bước đi quan trọng, đặt nền móng để tiếp tục triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Khánh Hòa là những địa phương trọng điểm về du lịch.

Mục tiêu chính của chiến dịch nhằm tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại nhà hàng, khách sạn; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp dịch vụ - du lịch chủ động xây dựng không gian không khói thuốc, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ và hình ảnh điểm đến.

Phát động chiến dịch.

Đặc biệt, chiến dịch còn mang thông điệp cộng đồng rõ nét: quyền được hít thở không khí trong lành là quyền cơ bản của mỗi người. Đây cũng là cách để quảng bá hình ảnh Huế nói riêng và Việt Nam nói chung trở nên văn minh, an toàn và thân thiện hơn trong mắt du khách quốc tế.

Phát biểu tại lễ phát động, Tiến sĩ, Bác sĩ Hà Anh Đức, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, cho biết trong những năm qua, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá ở Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ hút thuốc ở nam giới giảm từ 45,3% (năm 2015) xuống còn 38,9% (năm 2023), qua đó giúp ngăn chặn hàng trăm nghìn ca bệnh và tử vong liên quan.

Tuy vậy, tình trạng hút thuốc thụ động vẫn ở mức cao, nhất là tại các cơ sở dịch vụ ăn uống. Kết quả khảo sát cho thấy, có tới 67,3% người dân bị hút thuốc thụ động tại nhà hàng và 59,2% tại quán cà phê. Điều này cho thấy sự cần thiết phải tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp can thiệp để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Gắn biển "Cấm hút thuốc" tại nhà hàng, khách sạn trên địa bàn thành phố Huế.

Ông Đức nhấn mạnh: “Mỗi người dân hãy trở thành một đại sứ không khói thuốc, cùng nhau nhắc nhở, bảo vệ không gian chung trong lành cho bản thân và cộng đồng”. Ông cũng kêu gọi các nhà hàng, khách sạn xem việc duy trì môi trường không khói thuốc như một tiêu chuẩn dịch vụ, vừa bảo vệ sức khỏe cộng đồng vừa bảo vệ nhân viên của chính mình.

Ngay sau lễ phát động, hàng loạt hoạt động hưởng ứng được tổ chức tại Huế. Ví dụ như đoàn xe đạp lưu động diễu hành qua nhiều tuyến phố chính để tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá. Bên cạnh đó, hơn 200 khách sạn, nhà hàng tại Huế đã treo và dán biển “Cấm hút thuốc” nhằm khẳng định cam kết hành động cụ thể, đồng bộ. Đại sứ chiến dịch trực tiếp giao lưu, chia sẻ thông điệp, kêu gọi mọi người cùng chung tay vì sức khỏe cộng đồng.

Sau thành phố Huế, chiến dịch sẽ tiếp tục triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Khánh Hòa. Với sự đồng hành của các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, chiến dịch kỳ vọng sẽ hình thành một phong trào bền vững, từng bước xây dựng hình ảnh Việt Nam trở thành điểm đến du lịch không khói thuốc lá.