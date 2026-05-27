Thứ Tư, 27/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

5 loại hàng hóa châu Âu phụ thuộc nhiều nhất vào nhập khẩu từ Trung Quốc

An Huy

27/05/2026, 17:27

Châu Âu đang nỗ lực giảm bớt sự phụ thuộc vào hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu gia tăng, nhưng đây là một việc không dễ, nhất là đối với những mặt hàng có ý nghĩa chiến lược...

Tấm pin năng lượng mặt trời là một trong những mặt hàng mà châu Âu phụ thuộc nhiều nhất vào nhập khẩu từ Trung Quốc - Ảnh: Bloomberg.
Tấm pin năng lượng mặt trời là một trong những mặt hàng mà châu Âu phụ thuộc nhiều nhất vào nhập khẩu từ Trung Quốc - Ảnh: Bloomberg.

Từ các tấm pin mặt trời đến đất hiếm và robot công nghiệp, các công ty Trung Quốc đã âm thầm trở thành nhà cung cấp chủ yếu, thậm chí là duy nhất, cho một số ngành công nghiệp đang phát triển tại châu Âu. Sự phụ thuộc này đã trở nên sâu sắc đến mức các lựa chọn thay thế đáng tin cậy gần như biến mất - trang Euronews cho hay.

Áp lực mà hàng hóa Trung Quốc đặt ra đối với châu Âu càng gia tăng vào năm 2025, khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump mạnh tay áp thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc, làm dấy lên lo ngại rằng Bắc Kinh sẽ chuyển hướng sản lượng hàng hóa dư thừa sang thị trường châu Âu với mức giá rẻ.

Tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Canada vào năm ngoái, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã mô tả đây là "một cú sốc Trung Quốc mới", cảnh báo rằng hàng giá rẻ Trung Quốc - một hệ quả của chính sách trợ cấp công nghiệp dẫn tới dư thừa công suất và nhu cầu ảm đạm ở Trung Quốc - đang tràn ngập thị trường toàn cầu .

Theo cơ quan thống kê Eurostat của Liên minh châu Âu (EU), nhập khẩu từ Trung Quốc vào khối này đạt tổng cộng 559,4 tỷ euro trong năm 2025, tăng 89% so với năm 2015, tạo ra thâm hụt thương mại 359,8 tỷ euro. So với năm 2024, xuất khẩu của EU sang Trung Quốc năm 2025 giảm 6,5% trong khi nhập khẩu tăng 6,4%.

Trung Quốc là nguồn nhập khẩu lớn nhất của EU và là nhà cung cấp chính các sản phẩm phụ thuộc (dependent products) của khối, chiếm 47% danh mục này và khoảng một nửa tổng giá trị nhập khẩu, tương đương khoảng 206 tỷ euro trong tổng số 404 tỷ euro.

Sản phẩm phụ thuộc là các linh kiện và nguyên liệu thô cần thiết để sản xuất một sản phẩm cuối cùng. Ví dụ, nhu cầu về pin điện thoại thông minh phụ thuộc vào số lượng điện thoại thông minh hoàn chỉnh mà một công ty dự định sản xuất.

Mỹ là nhà cung cấp lớn thứ hai của các sản phẩm phụ thuộc cho EU, nhưng chỉ chiếm chưa đến 10% danh mục này và chỉ 11% tổng giá trị nhập khẩu, theo phân tích mới nhất của Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Kinh tế (CEPR) công bố tháng này.

Khi xem xét cùng với các dữ liệu khác, có thể thấy một sự phụ thuộc chiến lược rộng hơn, với 5 lĩnh vực nổi bật mà EU có sự phụ thuộc đặc biệt lớn vào Trung Quốc là: năng lượng mặt trời, nguyên liệu thô quan trọng, robot công nghiệp, hóa chất, dệt may và sản phẩm gỗ.

LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG XANH VÀ VẬT LIỆU QUAN TRỌNG

Trong đó, sự phụ thuộc sâu sắc nhất rơi vào chương trình nghị sự xanh của EU.

Theo Eurostat, Trung Quốc chiếm 98% tổng số tấm pin mặt trời nhập khẩu vào EU năm 2024. Tổng giá trị nhập khẩu mặt hàng này từ Trung Quốc vào EU đã giảm từ 19,7 tỷ euro năm 2023 xuống còn 10,9 tỷ euro năm 2024, không phải vì khối lượng giảm mà vì giá tấm pin Trung Quốc sụt giảm. Số liệu thống kê về mặt hàng này của năm 2025 chưa được công bố.

Một báo cáo công bố năm nay bởi tổ chức tư vấn Loom cũng chỉ ra rằng Trung Quốc cung cấp 88% pin lithium-ion cho xe điện mà EU nhập khẩu trong năm 2025, tăng từ 75% năm 2019.

Rủi ro tổn thương này mở rộng ra ngoài các sản phẩm hoàn chỉnh. Bộ phận nghiên cứu của Nghị viện châu Âu phát hiện rằng EU nhập khẩu từ Trung Quốc 98% nam châm đất hiếm mà khối này sử dụng, bao gồm các vật liệu cần thiết cho động cơ xe điện, turbin gió và hệ thống quốc phòng.

Dữ liệu từ EC cũng cho thấy EU phụ thuộc vào Trung Quốc đối với 97% lượng nhập khẩu magnesium của khối. Khoáng chất này cần thiết cho pin thế hệ mới là một lựa chọn thay thế cho công nghệ lithium-ion, đồng thời cũng được sử dụng để lưu trữ hydro và hạ tầng năng lượng tái tạo có trọng lượng nhẹ.

Do sự phụ thuộc quá lớn vào việc nhập khẩu từ một quốc gia duy nhất, EC đã đưa magnesium vào danh sách nguyên liệu thô quan trọng của khối để thúc đẩy các sáng kiến khai thác, chế biến và tái chế trong khối.

Ngoài ra, các công ty Trung Quốc kiểm soát hơn 80% công suất sản xuất năng lượng mặt trời quang điện toàn cầu, từ sản xuất polysilicon đến các module hoàn chỉnh, theo một báo cáo của tổ chức Geopolitical Intelligence Services.

Nói cách khác, quá trình chuyển đổi xanh của châu Âu đang dựa trên những nền tảng mà EU không nắm quyền kiểm soát.

ROBOT CÔNG NGHIỆP

Về robot công nghiệp, câu chuyện không chỉ là sự phụ thuộc mà còn là sự thay thế đang được đẩy nhanh. Trong thời gian từ đầu năm 2025 đến đầu năm 2026, nhập khẩu robot công nghiệp của EU từ Trung Quốc tăng 315%, với giá trung bình giảm 29%, theo dữ liệu công bố bởi bộ phận giám sát nhập khẩu của EC.

Sự thống trị của Trung Quốc trong lĩnh vực này không phải là ngẫu nhiên. Chiến lược công nghiệp "Made in China 2025" của nước này, được duy trì bởi trợ cấp nhà nước, nguồn vốn tín dụng giá rẻ và ưu đãi thuế, đã giúp phát triển ngành robot tiên tiến của nước này với số lượng công ty tăng gấp ba lần so với năm 2020. Sản xuất quá mức trong nước đã đẩy các nhà sản xuất Trung Quốc xuất khẩu mạnh mẽ các sản phẩm robot ra nước ngoài, với mức giá mà các đối thủ châu Âu không thể cạnh tranh.

Theo Liên đoàn Robot Quốc tế, Trung Quốc hiện sản xuất nhiều robot công nghiệp hơn cả Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ cộng lại.

HÓA CHẤT

Trong lĩnh vực hóa chất, dữ liệu giám sát của EC tiết lộ rằng một số hợp chất hóa học được nhập khẩu từ Trung Quốc vào EU với khối lượng tăng gấp 36 lần so với năm trước, và với giá thấp hơn tới 95%. Vào tháng 3/2025, EC đã khởi động giám sát chuyên biệt đối với các hóa chất dựa trên ethylene và amoniac, viện dẫn tình trạng dư thừa công suất ở Trung Quốc và sự gia tăng mạnh mẽ trong thị phần của các nhà sản xuất Trung Quốc tại thị trường EU.

DỆT MAY VÀ GỖ

Các sản phẩm dệt may và gỗ cũng kể một câu chuyện tương tự. Quần áo và giày dép từ Trung Quốc vẫn chiếm một phần lớn trong nhập khẩu các mặt hàng này của EU, ngay cả khi một phần hoạt động sản xuất đã chuyển sang các nước Đông Nam Á có chi phí thấp hơn như Việt Nam.

Trung Quốc cung cấp khoảng 30% đến 35% tổng số quần áo và giày dép nhập khẩu của EU tính theo giá trị - theo Eurostat.

Các sản phẩm gỗ đã trở thành một điểm nóng mới khi nhập khẩu sàn gỗ lắp ráp từ Trung Quốc tăng hơn 10 lần chỉ trong một năm, với giá giảm 77%, khiến EC áp thuế quan dao động từ 21,3% đến 36,1% vào tháng 7/2025, để bảo vệ một ngành công nghiệp sử dụng hơn 10.000 người và trị giá 1,3 tỷ euro của EU.

Giấy trang trí là mặt hàng theo sau bị EC áp thuế quan vào tháng 8/2025, với thuế suất từ 26,4% đến 26,9% được áp dụng để bảo vệ hơn 2.000 việc làm ở châu Âu.

Trong tất cả 5 lĩnh vực nói trên, các động thái của EC chủ yếu mang tính phản ứng, với thuế quan được triển khai sau khi thiệt hại đã xảy ra. Câu hỏi sâu xa hơn là liệu châu Âu có giữ được năng lực công nghiệp và ý chí chính trị để xây dựng các lựa chọn thay thế thực sự trước khi sự phụ thuộc của họ trở nên không thể đảo ngược và trở thành một đòn bẩy mà Trung Quốc có thể tự do sử dụng.

Những mặt hàng Mỹ và Trung Quốc nhập khẩu nhiều nhất của nhau

19:00, 25/05/2026

Những mặt hàng Mỹ và Trung Quốc nhập khẩu nhiều nhất của nhau

Chiến tranh - Cơ hội vàng để Trung Quốc thúc đẩy quốc tế hóa nhân dân tệ

14:41, 22/05/2026

Chiến tranh - Cơ hội vàng để Trung Quốc thúc đẩy quốc tế hóa nhân dân tệ

Đầu tư của Trung Quốc vào châu Âu đạt mức cao nhất 7 năm kể từ 2018

09:58, 22/05/2026

Đầu tư của Trung Quốc vào châu Âu đạt mức cao nhất 7 năm kể từ 2018

Từ khóa:

châu Âu nhập khẩu thế giới Trung Quốc

Đọc thêm

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

Bảng xếp hạng các điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất thế giới đã có sự thay đổi đáng kể trong 10 năm qua...

10 thị trường cổ phiếu lớn nhất thế giới, Mỹ gấp hơn 5 lần Trung Quốc

10 thị trường cổ phiếu lớn nhất thế giới, Mỹ gấp hơn 5 lần Trung Quốc

Thị trường cổ phiếu Mỹ hiện đạt quy mô chưa từng thấy trong lịch sử tài chính. Tính đến tháng 4/2026, tổng giá trị vốn hóa của các công ty niêm yết tại Mỹ vượt 75 nghìn tỷ USD - lớn hơn tổng quy mô của 9 thị trường đứng sau cộng lại…

Người Mỹ đang sống trong nền kinh tế “hạng phổ thông đặc biệt”

Người Mỹ đang sống trong nền kinh tế “hạng phổ thông đặc biệt”

Nhiều người Mỹ đang “nâng cấp” chi tiêu cho du lịch, thực phẩm và các trải nghiệm tốt hơn, nhưng vẫn khó đạt các mục tiêu lớn như mua nhà. Điều này phản ánh một nghịch lý mới của kinh tế Mỹ: thu nhập cao hơn, song cảm giác tụt lại phía sau vẫn đeo bám nhiều hộ gia đình...

Ngành sản xuất Đông Nam Á sa thải hàng loạt nhân sự vì khủng hoảng Iran

Ngành sản xuất Đông Nam Á sa thải hàng loạt nhân sự vì khủng hoảng Iran

Các nhà sản xuất trong những ngành then chốt tại Đông Nam Á đang bắt đầu ghi nhận tình trạng nhà máy đóng cửa và cắt giảm việc làm, khi xung đột tại Iran tiếp tục đẩy chi phí đầu vào lên cao và làm gián đoạn chuỗi cung ứng...

Những người làm ra AI cũng đang lo sợ chính công nghệ họ tạo ra

Những người làm ra AI cũng đang lo sợ chính công nghệ họ tạo ra

Nhân viên công nghệ ngày càng muốn có tiếng nói đối với hướng đi của AI, đặc biệt khi công nghệ này bắt đầu len sâu vào quân sự, giám sát và thay thế lao động…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giúp trẻ em “miễn dịch” trước tác động tiêu cực trên môi trường mạng

Dân sinh

2

Ngành muối cần một khung pháp lý mới và linh hoạt để phát triển bền vững

Thị trường

3

Đề xuất chấm dứt đòi bồi thường bằng vàng

Dân sinh

4

“Chìa khóa” mở lối hành trình Net Zero của Việt Nam

Thị trường

5

C.P. Việt Nam chuẩn hóa chuỗi thực phẩm chế biến

Doanh nghiệp

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy