Người tiêu dùng Trung Quốc ngày càng ưa chuộng hàng xa xỉ nội địa

Thói quen mua sắm của người tiêu dùng Trung Quốc đang thay đổi mạnh mẽ, khi ngày càng có nhiều người chuyển sang ưa chuộng các sản phẩm xa xỉ được sản xuất trong nước thay vì lựa chọn thương hiệu nước ngoài...

Theo tờ báo New York Times, xu hướng này không chỉ phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của các thương hiệu nội địa mà còn cho thấy những thay đổi lớn trong tư duy và nhận thức của người tiêu dùng ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới về giá trị và chất lượng của hàng hóa “made in China”.

Một ví dụ điển hình cho xu hướng này là sự thành công của Maextro S800, một mẫu xe sedan sang trọng được sản xuất bởi sự kết hợp giữa tập đoàn công nghệ Huawei và hãng xe JAC Motors. Với thiết kế tinh tế, công nghệ tiên tiến và giá cả hợp lý hơn so với các mẫu xe hạng sang của các nhà sản xuất châu Âu, Maextro đã nhanh chóng trở thành chiếc xe sang bán chạy nhất tại Trung Quốc.

Huawei cho biết cứ 3 chiếc xe sang bán ra tại Trung Quốc vào tháng 4 năm nay lại có một chiếc là Maextro.

Sau nhiều năm sử dụng một chiếc Mercedes-Benz và một chiếc BMW, ông Li Maozai - một luật sư làm trong một hãng luật ở Nanchang - đã mua một chiếc Maextro S800 với giá 140.000 USD. Mức giá này không rẻ nhưng “mềm” hơn nhiều so với các mẫu xe hạng sang của châu Âu. Ông đánh giá cao thiết kế và tính năng công nghệ của chiếc xe mà ông cho là những chiếc xe Đức ông sử dụng trước đây không có được.

“Chiếc xe này thay đổi quan niệm cũ của chúng tôi rằng chỉ có BMW, Benz và Audi mới là xe sang”, ông Li nói với New York Times.

Sự thành công của Maextro không chỉ là một hiện tượng đơn lẻ mà còn là một phần của xu hướng rộng lớn hơn, khi các thương hiệu xa xỉ nội địa đang dần chiếm lĩnh thị trường hàng tiêu dùng ở Trung Quốc.

Laopu Gold, một thương hiệu trang sức nổi tiếng với việc kết hợp các họa tiết từ Cố Cung và kỹ thuật thủ công truyền thống, đã tăng gấp ba doanh thu trong năm ngoái. Thương hiệu này đã nhanh chóng khẳng định vị thế của mình trong không gian xa xỉ, với doanh thu trên mỗi cửa hàng gấp đôi so với Cartier - theo một báo cáo nghiên cứu của HSBC.

Không chỉ dừng lại ở ô tô và trang sức, các thương hiệu túi xách nội địa như Songmont và Truuzen cũng đang tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Trong lễ hội mua sắm 11/11 năm ngoái, Songmont đã vượt qua Coach để trở thành thương hiệu túi xách bán chạy nhất trên Tmall, kênh mua sắm cao cấp của Taobao. Truuzen đạt vị trí thứ ba.

Linda Xie, một chuyên viên quan hệ công chúng, nói rằng cô thấy chiếc túi xách hiệu Truuzen mà cô đang sử dụng có chất lượng cao hơn túi Furla và Coach. Một người dùng túi Truuzen khác nhận thấy chất lượng da của chiếc túi này ngang với da của một chiếc Hermes mà cô sở hữu.

Sự thay đổi này không chỉ giới hạn trong lĩnh vực bán lẻ mà còn lan rộng sang ngành khách sạn.

Theo một báo cáo của Viện Nghiên cứu Hurun năm 2024, 78% người Trung Quốc có giá trị tài sản ròng cao hiện nay thích những trải nghiệm văn hóa độc đáo khi lưu trú tại khách sạn, thay vì các dịch vụ đồng nhất của các chuỗi khách sạn toàn cầu.

Trong một cửa hàng của Laopu Gold - Ảnh: New York Times.

Songtsam, một chuỗi khách sạn được thành lập bởi một đạo diễn phim tài liệu người Tây Tạng, đã trở thành điểm đến ưa thích của những người giàu có tại Trung Quốc. Với 20 cơ sở nằm rải rác trên cao nguyên Tây Tạng, Songtsam mang đến những trải nghiệm văn hóa cá nhân hóa, kết hợp với dịch vụ tận tình từ nhân viên địa phương.

Thành công của các thương hiệu nội địa Trung Quốc trên sân nhà không chỉ là kết quả của việc doanh nghiệp Trung Quốc có khả năng cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao mà còn phản ánh một sự thay đổi trong tâm lý của người tiêu dùng Trung Quốc.

Trong nhiều thập kỷ, các thương hiệu xa xỉ phương Tây đã chiếm lĩnh thị trường tiêu dùng cao cấp, nhưng giờ đây, người tiêu dùng Trung Quốc không còn nhìn lên văn hóa phương Tây mà bắt đầu quay về với bản sắc văn hóa của chính mình. Điều này được thúc đẩy bởi một tinh thần dân tộc ngày càng gia tăng và niềm tự hào sâu sắc về sự phát triển kinh tế của đất nước trong những thập kỷ gần đây.

Một yếu tố quan trọng khác thúc đẩy sự chuyển dịch này là giá cả hợp lý hơn của các sản phẩm nội địa. Trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc đang đối mặt với khủng hoảng bất động sản và nhu cầu tiêu dùng ảm đạm, người tiêu dùng nước này đang tìm kiếm những lựa chọn hợp lý hơn mà không phải hy sinh chất lượng. Các thương hiệu nội địa đã tận dụng điều này bằng cách cung cấp các sản phẩm không chỉ có giá cả cạnh tranh mà còn tích hợp công nghệ tiên tiến và phù hợp với thị hiếu văn hóa địa phương.

Sự chuyển dịch này đang đặt ra thách thức lớn cho các thương hiệu xa xỉ quốc tế. Richemont, công ty mẹ của các thương hiệu trang sức cao cấp Cartier và Van Cleef & Arpels, đã báo cáo mức giảm doanh số 23% tại Trung Quốc trong năm ngoái.

Hãng xe Porsche cũng cho biết sẽ đóng cửa gần một nửa số đại lý của mình tại Trung Quốc trong năm nay.

Một số thương hiệu phương Tây đã bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của việc kết hợp các yếu tố văn hóa địa phương vào sản phẩm để thu hút khách hàng Trung Quốc quay trở lại. Tỷ phú Pháp Bernard Arnault, CEO của LVMH, tập đoàn xa xỉ lớn nhất thế giới, đã đến thăm các cửa hàng của Laopu Gold và Songmont tại Thượng Hải vào năm ngoái để tìm hiểu về sự thành công của các đối thủ này.

Sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng của người Trung Quốc không chỉ là một xu hướng tạm thời mà có thể sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai. Với sự gia tăng của tầng lớp trung lưu và sự phát triển của các thành phố nhỏ hơn, nhu cầu về các sản phẩm xa xỉ nội địa dự kiến sẽ tiếp tục tăng. Các thương hiệu nội địa đang đứng trước cơ hội lớn để mở rộng thị phần của mình, không chỉ trong nước mà còn trên thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh này, các thương hiệu quốc tế được cho là cần nhanh chóng thích ứng và tìm cách hợp tác với các đối tác địa phương để duy trì sự hiện diện của mình tại Trung Quốc. Điều này có thể bao gồm việc phát triển các sản phẩm độc quyền cho thị trường Trung Quốc hoặc đầu tư vào các chiến dịch tiếp thị tập trung vào văn hóa địa phương.