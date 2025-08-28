Nhiều dự án phục vụ APEC đang rất chậm tiến độ

Thông báo số 444/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng tại cuộc họp triển khai các dự án hạ tầng phục vụ Hội nghị APEC 2027 mới đây cho biết việc triển khai các dự án đang rất chậm.

Tại Thông báo, Phó Thủ tướng nhận định việc triển khai các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, phục vụ công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Đây là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách, liên quan đến xây dựng hình ảnh của quốc gia với bạn bè quốc tế. Đồng thời, cũng là cơ hội quảng bá, xây dựng một điểm đến du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tại Đặc khu Phú Quốc.

"Các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phải xác định đây là thực hiện nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhu cầu phát triển trong thời gian dài tiếp theo, đồng thời, cũng là cơ hội cho Phú Quốc bứt phá, phát triển văn minh, hiện đại. Đây là các công việc rất cấp bách, thời hạn hoàn thành đã được ấn định, cơ quan, đơn vị liên quan chi được phép “bàn tiến”, không được “bàn lùi” trên tỉnh thần đầu tư các dự án để phục vụ tốt Hội nghị APEC 2027 và phát triển lâu dài, chiến lược cho Đặc khu Phú Quốc", nội dung Thông báo nhấn mạnh.

CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC TẾ QUÁ CHẬM TRỄ

Thông báo cũng cho biết sau 3 tháng kể từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định giao nhiệm vụ, Chính phủ có Nghị quyết về đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc; gần 2 tháng kể từ lần kiểm tra hiện trường và họp triển khai các dự án ngày 28/ 6 /2025 đến nay, việc triển khai thực tế quá chậm trễ, nhiều dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa lựa chọn được nhà đầu tư; các dự án đã có nhà đầu tư triển khai chậm; chưa giải quyết các vướng mắc về thủ tục đầu tư trong quá trình thực hiện.

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chưa xây dựng Kế hoạch triển khai chi tiết, tiến độ tổng thể các dự án, gửi các bộ để theo dõi và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/ 7/ 2025; chưa hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư các dự án, công trình thiết yếu trong tháng 7/2025 bao gồm hồ chứa nước ngọt, nhà máy nước ngọt, xử lý rác thải, nước thải... Đặc biệt là dự án Trung tâm Hội nghị APEC hiện vẫn đang trong quá trình xây dựng hồ sơ để phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa lựa chọn được nhà đầu tư; Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và các Bộ, ngành không báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình triển khai các dự án định kỳ 1 tháng/1 lần.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khảo sát hiện trường dự án Trung tâm Hội nghị APEC - Ảnh: baochinhphu.vn

“Quán triệt chủ trương về đầu tư các dự án phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027 là hết sức cấp bách, quan trọng, cần tập trung cao độ để hoàn thành các nhiệm vụ đã giao cho các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. Việc triển khai phải nhanh, bảo đảm chất lượng, hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu. Do đó, yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, nhất là Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phải ưu tiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện để hoàn thành các nhiệm vụ theo phân công, triển khai nhanh, phấn đấu hoàn thành các dự án, công trình trước từ 3 đến 6 tháng theo tiến độ yêu cầu, bảo đảm chất lượng tốt nhất để có được công trình đẹp, ấn tượng góp phần quảng bá, giới thiệu với bạn bè quốc tế về Phú Quốc”, Thông báo nêu rõ.

Từ thực tế trên, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương phải thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ 1 tháng/1 lần. Văn phòng Chính phủ trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, tổng hợp, báo cáo Phó Thủ tướng, đồng thời, nghiên cứu, bố trí lịch định kỳ 2 đến 3 tháng/1 lần để Phó Thủ tướng kiểm tra tại hiện trường, kịp thời đôn đốc tiến độ các dự án, giải quyết các vướng mắc, động viên các nhà thầu, đơn vị thi công và người lao động.

Các bộ, cơ quan, nhất là tỉnh An Giang cần rút kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác báo cáo và kiểm tra, giám sát theo nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được giao, kịp thời kiểm điểm, có hình thức xử lý phù hợp đối với tổ chức, cá nhân vi phạm, không thực hiện đúng yêu cầu.

PHẢI “QUYẾT TÂM CAO, NỖ LỰC LỚN”, KHỞI CÔNG ĐỒNG LOẠT TRONG THÁNG 9/2025

Phó Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bên liên quan. Trong đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang cần khẩn trương hoàn thiện thủ tục, phê duyệt các quy hoạch, thiết kế, quyết định các nội dung khác (giao khoán đất rừng; giá dịch vụ xử lý rác thải, nước thải...) theo thẩm quyền, khẩn trương khởi công xây dựng các dự án vào tháng 9/2025. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các bộ, ngành hướng dẫn thực hiện.

Lãnh đạo Chính phủ lưu ý thêm: Đối với nhóm dự án chưa lựa chọn được nhà đầu tư (5 dự án xử lý nước thải, rác thải; 2 dự án cấp nước; dự án Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC), cần khẩn trương triển khai và hoàn thành việc lựa chọn được nhà đầu tư, khởi công đồng loạt trong tháng 9 /2025. Đối với các dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư, khẩn trương triển khai đồng loạt các thủ tục cần thiết để sớm tổ chức thỉ công xây dựng ngay trong năm 2025. Đối với phương án đầu tư Dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 và xây dựng hồ sơ đề xuất 2 dự án đường bộ ven biển: khẩn trương lấy ý kiến các bộ, hoàn thiện phương án đầu tư, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại văn bản số 6441/VPCP-CN ngày 11/7/ 2025, hoàn thành trước ngày 31/8/ 2025. Quá trình triển khai các dự án, phải chủ động rà soát, thực hiện, không để thiếu, bỏ sót trình tự, thủ tục, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai.

Về phía Bộ ngành, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và các bộ, ngành, cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai các dự án, tổng hợp, hằng tháng định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ quá trình thực hiện; Hỗ trợ, hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnhAn Giang trong việc triển khai thực hiện và công tác thẩm định các dự án; Khẩn trương làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời, ACV để thống nhất nội dung, kế hoạch thực hiện công tác chuyển đổi người khác thác cảng hàng không…

Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm chủ động hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết các khó khăn, vướng mắc về chuyển mục đích sử dụng đất rừng, rừng, khoáng sản, giải phóng mặt bằng, đánh giá tác động môi trường để kịp thời triển khai các dự án hạ tầng phục vụ APEC, hoàn thành trong tháng 8/ 2025; kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định về việc hỗ trợ vốn ngân sách trung ương để thực hiện các dự án; Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Nghị quyết 01/2025/NQ-CP ngày 01/6/2025 về đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Bộ Công an có trách nhiệm giám sát việc tổ chức thực hiện thẩm định, phê duyệt thiết kế và nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đổi với các hạng mục công trình của Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Bộ Quốc phòng thì giám sát hoạt động bay dân dụng đảm bảo an ninh, an toàn và chủ quyền quốc gia...

Về phía doanh nghiệp, Phó Thủ tướng giao ACV chịu trách nhiệm quản lý, vận hành cảng hàng không trong thời gian chưa chuyển giao; chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang trong quá trình triển khái các dự ấn tại cảng hàng không; nhanh chóng định giá tài sản tại cảng hàng không để chuyển giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh làm cơ sở chuyển giao cho nhà đầu tư.

Còn Tập đoàn Sungroup có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tích cực triển khai các dự án theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng, an toàn, tiến độ; phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, các bộ, ngành liên quan trong quá trình thực hiện đầu tư, các thủ tục khai thác cảng, tiếp nhận tài sản...

Tại Thông báo, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các đơn vị quán triệt tinh thần “đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện”; phải “quyết tâm cao, nỗ lực lớn” để triển khai các dự án tốt nhất, nhanh nhất, chất lượng nhất; Chủ động phối hợp giải quyết vướng mắc theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền; Tổ chức triển khai thực hiện công khai, minh bạch, nhanh chóng, đúng quy trình, quy định…