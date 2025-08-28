Thứ Năm, 28/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Xây dựng nghị quyết phân loại đô thị phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp

Hoàng Bách

28/08/2025, 06:05

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, nhằm thích ứng với mô hình chính quyền địa phương hai cấp…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Bộ Xây dựng, trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương được chuyển đổi sang mô hình hai cấp, thời gian tới, công tác đánh giá và phân loại đô thị dự báo sẽ bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc.

Cụ thể, đối với đơn vị hành chính là quận, thành phố, thị xã, thị trấn, khi chuyển sang thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các đơn vị hành chính này bị bãi bỏ hoặc không còn là cấp hành chính độc lập. Trong khi hệ thống phân loại đô thị hiện hành chưa có cơ chế thay thế tương thích với thay đổi nêu trên, dẫn tới khoảng trống pháp lý và bất cập trong quản lý, đánh giá loại đô thị.

Mặt khác, khi tổ chức lại chính quyền địa phương hai cấp, phường và xã trở thành đơn vị hạt nhân quản lý đô thị, chịu trách nhiệm trực tiếp về quy hoạch, hạ tầng, dân cư, đất đai, dịch vụ,... nhưng lại không có quy định phân loại đô thị đối với phường, cũng như không có bộ tiêu chí riêng cho cấp cơ sở. Vì vậy, để thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, việc sửa đổi Nghị quyết về phân loại đô thị là cần thiết.

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng cho biết dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị (dự thảo) gồm 4 chương, 20 điều được xây dựng trên cơ sở kế thừa những quy định hiện hành, bổ sung nhiều nội dung mới phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp.

Trong đó, dự thảo quy định đô thị được phân loại gồm: loại đặc biệt, loại I, loại II, loại III, loại IV, loại V. Tiêu chí phân loại đô thị dựa trên 3 nhóm: vai trò, vị trí và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội; mức độ đô thị hóa; trình độ phát triển hạ tầng và tổ chức không gian đô thị.

Hơn nữa, tiêu chí phân loại đô thị được cụ thể hóa bằng các tiêu chuẩn phù hợp với đối tượng phân loại đô thị, thực tiễn phát triển đô thị, đặc điểm điều kiện của đô thị có chức năng, tính chất đặc thù và bảo đảm các yêu cầu phát triển đô thị chất lượng, thông minh, liên kết, hiệu quả và bền vững.

Về phân cấp thẩm quyền, Bộ trưởng Bộ Xây dựng được quyết định công nhận đô thị loại I đối với các đô thị là thành phố trực thuộc Trung ương, khu vực dự kiến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương; đô thị loại II, phường, khu vực dự kiến thành lập phường đạt tiêu chuẩn trình độ phát triển đô thị thuộc đô thị loại II; đặc khu đạt tiêu chí đô thị loại II.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh, thành phố được quyết định công nhận đô thị loại III, loại IV, loại V; phường, khu vực dự kiến thành lập phường đạt tiêu chuẩn trình độ phát triển đô thị thuộc đô thị loại III, loại IV; đặc khu đạt tiêu chí đô thị loại III

Từ đó, các địa phương sẽ căn cứ kết quả phân loại để xây dựng mới hoặc rà soát, cập nhật chương trình phát triển đô thị của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đô thị và kế hoạch phát triển đô thị của các phường và xã dự kiến thành lập phường; phân kỳ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và không gian kiến trúc cảnh quan đô thị; xác định mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển đô thị thông minh, ứng phó biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; xác định mô hình quản lý đô thị tương ứng với từng giai đoạn phát triển.

Ngoài ra, dự thảo Nghị quyết cũng quy định các điều khoản chuyển tiếp đối với trường hợp đã được cấp có thẩm quyền công nhận loại đô thị trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành và đối với trường hợp hình thành mới sau sắp xếp.

Cần thêm nguồn vốn để đầu tư 1.000 km đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh

14:07, 22/08/2025

Cần thêm nguồn vốn để đầu tư 1.000 km đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn

07:55, 19/08/2025

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn

Lồng ghép biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh

18:47, 18/08/2025

Lồng ghép biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh

Từ khóa:

bất động sản Bộ Xây dựng đô thị Vneconomy xây dựng dự thảo nghị quyết

Đọc thêm

Khoảng trống chứng chỉ hành nghề

Khoảng trống chứng chỉ hành nghề

Khảo sát toàn quốc của Viện nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam cho thấy: 89% môi giới chưa có hoặc đã hết hạn chứng chỉ hành nghề; 51,8% chưa từng tham gia đào tạo chính quy; 93% mong muốn được tham gia kỳ thi sát hạch; và 72,6% chưa biết thế nào là cơ sở đào tạo đạt chuẩn. Đây là con số đáng lo ngại đối với lĩnh vực môi giới bất động sản.

Hệ số điều chỉnh giá đất cần linh hoạt và tham chiếu thị trường

Hệ số điều chỉnh giá đất cần linh hoạt và tham chiếu thị trường

Bên cạnh bảng giá đất mang tính kỹ thuật, việc ban hành hệ số điều chỉnh rất quan trọng, nhằm bảo đảm tính linh hoạt trong quá trình xác định giá đất. Dù vậy, nên xem xét yếu tố thị trường như một thành tố tham chiếu then chốt khi xây dựng hệ số điều chỉnh…

Trải nghiệm đa tầng trong không gian triển lãm ngành xây dựng

Trải nghiệm đa tầng trong không gian triển lãm ngành xây dựng

Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh có quy mô toàn quốc là sự kiện lớn chưa từng được tổ chức với sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ, ngành, 94 doanh nghiệp tư nhân, 12 doanh nghiệp nhà nước với hơn 230 gian hàng. Tại đây, không gian triển lãm về ngành xây dựng được thiết kế mở, mạch lạc, dẫn dắt, kết hợp giữa mô hình vật lý và công nghệ số, thực tế ảo, mang đến trải nghiệm đa tầng...

Một dinh thự Hồng Kông được bán với giá 140 triệu USD

Một dinh thự Hồng Kông được bán với giá 140 triệu USD

Sau một thời gian suy thoái, thị trường bất động sản cao cấp Hồng Kông đã sôi động hơn trong những tháng gần đây...

Thanh Hóa đấu giá khu đất vàng Hạc Thành, khởi điểm hơn 599 tỷ đồng

Thanh Hóa đấu giá khu đất vàng Hạc Thành, khởi điểm hơn 599 tỷ đồng

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở chung cư tại phường Hạc Thành, thành phố Thanh Hóa. Đây là một trong những dự án trọng điểm, góp phần tăng nguồn thu ngân sách, đồng thời đáp ứng nhu cầu nhà ở đô thị trong giai đoạn phát triển mới.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

eMagazine

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Ngành rau quả vẫn còn cơ hội bứt phá

eMagazine

Ngành rau quả vẫn còn cơ hội bứt phá

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Thanh Hóa: Lũ sông Bưởi dâng cao, hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp

Dân sinh

2

Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế

Tiêu điểm

3

Ngắn hạn VN-Index có thể giằng co quanh vùng 1.670 - 1.700 điểm khi lực bán chốt lời vẫn còn

Chứng khoán

4

Khối ngoại bán ròng 4.200 tỷ, cá nhân và tổ chức gom tất

Chứng khoán

5

[Phóng sự ảnh] Sơ duyệt thành công Lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

Multimedia

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: