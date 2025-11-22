Chủ Nhật, 23/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế xanh

Nhiều ngôi sao khoa học hàng đầu thế giới về công nghệ, năng lượng xanh, môi trường đến Việt Nam

Hằng Anh

22/11/2025, 18:02

Nhiều ngôi sao khoa học hàng đầu thế giới về năng lượng xanh, công nghệ, sinh học, y sinh với những nghiên cứu mở đường làm thay đổi cách nhân loại phòng ngừa và điều trị bệnh tật, bảo vệ môi trường, phát triển nông nghiệp, khai mở AI và mở rộng tiềm năng con người bằng robot sẽ đến Việt Nam chia sẻ tại Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025, trong đó có GS. Aldo Steinfeld- Người tiên phong thu giữ CO₂ và tạo nhiên liệu từ ánh mặt trời…

GS. Aldo Steinfeld từ Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ (ETH Zurich), Chủ nhân Giải Thành tựu trọn đời SolarPACES của Cơ quan Năng lượng Quốc tế 2024. Ảnh: Academia Engelberg
GS. Aldo Steinfeld từ Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ (ETH Zurich), Chủ nhân Giải Thành tựu trọn đời SolarPACES của Cơ quan Năng lượng Quốc tế 2024. Ảnh: Academia Engelberg

Tại tuần lễ Khoa học Công nghệ diễn ra từ ngày 02- 06/12/2025 với chủ đề “Cùng vươn mình- Cùng thịnh vượng” sẽ diễn ra Chuỗi Tọa đàm “Khoa học vì Cuộc sống” với 5 phiên thảo luận chuyên sâu về các chủ đề cấp thiết của thời đại: “Bước tiến trong phát hiện và điều trị bệnh”; “Đổi mới trong nông nghiệp và thực phẩm”; “AI vì nhân loại- Đạo đức và an toàn AI trong kỷ nguyên mới”; “Robot và Tự động hóa thông minh”; và “Khoa học và đổi mới sáng tạo vì tương lai bền vững” với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu thế giới. 

Là chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, GS. Aldo Steinfeld (Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ- ETH Zurich), cho rằng chủ đề Tọa đàm “Khoa học và Đổi mới sáng tạo vì tương lai bền vững” năm nay mang ý nghĩa cấp thiết, phản ánh những thách thức toàn cầu.

“Chủ đề tọa đàm được lựa chọn đúng thời điểm, khi thế giới đang đối mặt với những thách thức đan xen về môi trường, năng lượng và phát triển bền vững. Thông qua việc thúc đẩy các đối thoại khoa học quốc tế cho thấy việc hợp tác nghiên cứu chính là chìa khóa giúp định hình một tương lai bền vững hơn”, chuyên gia này chia sẻ. Theo ông, các cuộc đối thoại đa ngành và hợp tác quốc tế sẽ đóng vai trò quan trọng trong chuyển hóa tri thức thành giải pháp bền vững.

Trong bối cảnh thế giới nỗ lực chuyển dịch sang năng lượng sạch, những nghiên cứu của GS. Aldo Steinfeld (ETH Zürich, Thụy Sĩ) mang lại hy vọng mới - được ông chia sẻ tại Tọa đàm: “Khoa học & Đổi mới sáng tạo vì Tương lai Bền vững” (chiều ngày 04/12/2025).

GS. Steinfeld tập trung vào khoa học kỹ thuật nhiệt- hóa học trong công nghệ năng lượng mặt trời, nghiên cứu sâu về truyền nhiệt, dòng chảy phản ứng đa pha và vật liệu oxy hóa - khử. 

Từ phòng thí nghiệm đến thực tế, hai công ty công nghệ mang dấu ấn của ông đã ra đời: Climeworks- dẫn đầu toàn cầu về công nghệ thu giữ CO₂ trực tiếp từ không khí; Synhelion– công nghệ sản xuất nhiên liệu từ năng lượng mặt trời. Những sáng chế từng chỉ có trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng nay đã bước vào đời sống, minh chứng cho tầm vóc của nhà khoa học đến từ một trong những đại học hàng đầu thế giới.

GS. Raphaël Mercier- người biến giấc mơ hạt giống vô tính thành hiện thực. Ảnh: MPG.de
GS. Raphaël Mercier- người biến giấc mơ hạt giống vô tính thành hiện thực. Ảnh: MPG.de

Từ góc độ chuyên gia sinh học và nông nghiệp, TS. Nadia Radzman (Đại học Cambridge, Vương Quốc Anh), nhìn nhận chủ đề “Đổi mới trong Nông nghiệp và Thực phẩm” năm nay đang hướng sự chú ý của thế giới tới những đổi mới mang tính thực tế và bền vững cao, có khả năng tạo ra tác động rõ rệt tới sinh kế con người, đặc biệt là tại các quốc gia đang phát triển.

“Vấn đề này có ý nghĩa đặc biệt, làm nổi bật những đổi mới cần tập trung có thể tác động mạnh mẽ đến đời sống của người dân, đặc biệt là ở các quốc gia khu vực đang phát triển. Đã đến lúc thế giới cần hướng sự chú ý đến những loại hình đổi mới có thể được phát triển và triển khai với nguồn lực hạn chế, nhưng vẫn mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng”, TS. Nadia Radzman nói.

Theo bà, các cuộc trao đổi định hình một tư duy đổi mới công bằng hơn, khi các giải pháp không chỉ đến từ các trung tâm công nghệ lớn, mà còn được khuyến khích phát triển ở những khu vực có ít nguồn lực hơn- nơi khoa học cần nhất.

Là diễn giả của Tọa đàm: “Đổi mới trong nông nghiệp và thực phẩm” GS. Raphaël Mercier (Viện Di truyền Cây trồng Max Planck, Đức) là gương mặt hàng đầu trong di truyền học phân tử.

GS. Raphaël Mercier nổi tiếng với các nghiên cứu xác định các gene chính như FANCM, RECQ4, FIGL1, mở ra khả năng điều khiển tổ hợp gene - là chìa khóa nâng cao năng suất và chất lượng giống cây trồng.

Thành tựu đưa ông lên hàng ngũ những nhà di truyền học xuất sắc nhất thế giới chính là tạo hạt giống vô tính, giúp duy trì sức mạnh giống lai mà không cần lai tạo lại qua nhiều thế hệ. Công nghệ này được kỳ vọng giúp nông nghiệp toàn cầu thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu, đồng thời gia tăng năng suất, giảm gánh nặng chi phí cho nông dân.

Tại chương trình “Diễn thuyết truyền cảm hứng: Công nghệ đột phá tương lai” (sáng ngày 02/12/2025), GS. Raymond Kai-yu Tong (Đại học Trung văn Hồng Kông, Trung Quốc) sẽ mang đến những câu chuyện chạm tới chiều sâu nhân văn của khoa học.

Trong hơn một thập kỷ, ông đã kiên trì theo đuổi mục tiêu khôi phục khả năng vận động cho con người. Những robot mềm do ông phát triển đã giúp phục hồi chức năng cho hàng nghìn bệnh nhân sau tai biến, chấn thương hoặc mắc bệnh thoái hóa thần kinh, lấy lại những chuyển động tưởng như đã mất đi mãi mãi.

GS. Raymond Tong nằm trong top 2% nhà khoa học được trích dẫn nhiều nhất thế giới, từng nhận loạt giải thưởng uy tín như “Người có ảnh hưởng toàn cầu về lão hóa 2021”, Giải Grand Prix tại Triển lãm Sáng chế Quốc tế Geneva, Giải nhất hạng mục Sức khỏe điện tử tại Giải thưởng Công nghệ Thông tin - Truyền thông châu Á - Thái Bình Dương 2012.

Lần đầu tiên đến Việt Nam, GS. Chuanbin Mao (Đại học Trung văn Hồng Kông, Trung Quốc) sẽ làm diễn giả tại Tọa đàm: “Bước tiến trong phát hiện, chẩn đoán và điều trị bệnh” (sáng ngày 03/12/2025).

Ông nổi tiếng với các nghiên cứu tiên phong về vật liệu sinh học dựa trên thực khuẩn, ứng dụng trong cảm biến sinh học, y học nano, y học tái tạo và điều trị kháng khuẩn. Những phân tử nhỏ bé mà ông nghiên cứu được ví như “viên gạch nền tảng” cho y học tương lai, nơi công nghệ và sinh học gặp nhau để kiến tạo sức khỏe con người.

Cũng tại sự kiện còn các ngôi sao khoa học trong các lĩnh vực như: GS. Raymond Kai-yu Tong- Người hồi sinh khả năng vận động cho bệnh nhân bằng robot; PGS. César de la Fuente- Người “dẫn lối” AI vào y học; GS. Tan Yap Peng- Cầu nối giữa nghiên cứu quốc tế và hệ sinh thái tri thức Việt Nam…

Chú trọng đề xuất chính sách đặc thù, vượt trội với chuyên gia, nhà khoa học giỏi

16:00, 24/07/2024

Chú trọng đề xuất chính sách đặc thù, vượt trội với chuyên gia, nhà khoa học giỏi

Gần 100 nhà khoa học thảo luận công nghệ và thiết kế thúc đẩy phát triển bền vững

08:08, 17/07/2024

Gần 100 nhà khoa học thảo luận công nghệ và thiết kế thúc đẩy phát triển bền vững

Ba nhà khoa học đứng sau công nghệ vaccine mRNA nhận giải thưởng VinFuture 3 triệu USD

06:00, 21/01/2022

Ba nhà khoa học đứng sau công nghệ vaccine mRNA nhận giải thưởng VinFuture 3 triệu USD

Từ khóa:

Chuỗi Tọa đàm Khoa học công nghệ thu giữ carbon điều trị bệnh GS. Aldo Steinfeld GS. Raphaël Mercier GS. Raymond Kai-yu Tong Khoa học và Đổi mới sáng tạo Kinh tế xanh năng lượng mặt trời năng lượng tái tạo năng lượng xanh Thế giới bền vững TS. Nadia Radzman Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025

Đọc thêm

Đức cam kết 1 tỷ euro cho Quỹ bảo vệ rừng nhiệt đới tạo cú hích mới cho tài chính khí hậu toàn cầu

Đức cam kết 1 tỷ euro cho Quỹ bảo vệ rừng nhiệt đới tạo cú hích mới cho tài chính khí hậu toàn cầu

Tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu đang diễn ra ở Belem (Brazil), Chính phủ Đức thông báo cam kết đóng góp 1 tỷ euro trong 10 năm cho Cơ chế Rừng Nhiệt đới Mãi mãi - Tropical Forest Forever Facility (TFFF). Đây được xem là một tín hiệu tích cực, góp phần củng cố nỗ lực toàn cầu trong việc bảo vệ rừng nhiệt đới - hệ sinh thái then chốt trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu...

Động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn trong các doanh nghiệp Việt

Động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn trong các doanh nghiệp Việt

Kinh tế tuần hoàn không chỉ là xu thế mà đã trở thành ưu tiên chiến lược của nhiều quốc gia, thể hiện rõ qua Thỏa thuận Xanh châu Âu và các kế hoạch hành động tại khu vực châu Á. Đối với doanh nghiệp, kinh tế tuần hoàn không chỉ là nghĩa vụ môi trường, mà còn là lợi thế cạnh tranh, giúp doanh nghiệp tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng...

Thu hẹp khoảng cách nhà trường - doanh nghiệp trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm xanh

Thu hẹp khoảng cách nhà trường - doanh nghiệp trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm xanh

Mối liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp đang trở thành “chìa khóa” then chốt để hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, đặc biệt trong bối cảnh thị trường đang đặt ra những tiêu chuẩn ngày càng khắt khe về sản phẩm xanh và an toàn…

Quảng Trị thúc đẩy giao thông xanh với dự án trạm sạc điện công cộng

Quảng Trị thúc đẩy giao thông xanh với dự án trạm sạc điện công cộng

Các trạm sạc điện công cộng sắp được lắp đặt tại Quảng Trị, nhằm phục vụ phương tiện chạy bằng điện, kết hợp phát triển dịch vụ và hướng tới mạng lưới giao thông xanh toàn tỉnh.

Start-up Việt “trình làng” loạt công nghệ ứng phó biến đổi khí hậu tại AlterCOP 30

Start-up Việt “trình làng” loạt công nghệ ứng phó biến đổi khí hậu tại AlterCOP 30

AlterCOP 30 là sáng kiến song hành cùng Hội nghị thượng đỉnh khí hậu Liên Hợp Quốc và lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, tạo sân chơi cho các start-up Việt giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ để xử lý các vấn đề về biến đổi về khí hậu…

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

eMagazine

Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Thế giới

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Vì sao Nhà Trắng tính ngăn các tiểu bang ban hành luật AI?

Kinh tế số

2

Ba doanh nghiệp giảm giá bán vàng miếng SJC gấp 6 lần giá mua vào

Tài chính

3

Sau đợt bán tháo dữ dội, Bitcoin được dự đoán khó chạm mốc 200.000 USD trước năm 2029

Kinh tế số

4

Cán cân thương mại xuất siêu hơn 140 triệu trong nửa đầu tháng 11

Tài chính

5

Nhiều ngôi sao khoa học hàng đầu thế giới về công nghệ, năng lượng xanh, môi trường đến Việt Nam

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy