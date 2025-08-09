Thứ Năm, 14/08/2025

Trang chủ Kinh tế số

Nhiều nhà đầu tư Web3 quốc tế "hội tụ" tại sự kiện Ethereum lớn nhất Việt Nam

Khánh Huyền

09/08/2025, 10:04

ETHVietnam, sự kiện Ethereum lớn nhất tại Việt Nam, quy tụ các nhà lãnh đạo Việt Nam, builders (nhà xây dựng), creators (người sáng tạo) và các protocol, các doanh nghiệp…

ETHVietnam là sự kiện Ethereum lớn nhất tại Việt Nam.
ETHVietnam là sự kiện Ethereum lớn nhất tại Việt Nam.

ETHVietnam 2025 được tổ chức với tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành trung tâm kinh tế on-chain hàng đầu thế giới. Sự kiện diễn ra từ ngày 9/8 –10/8 tại Dinh Độc Lập (TP. Hồ Chí Minh). 

ETHVietnam 2025 thu hút lãnh đạo đại diện Việt Nam, các creator protocol, các quản trị DAO, nhà phát triển, nghệ sĩ và các nhà đầu tư Web3, các doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế. Người tham dự còn được trải nghiệm Ethereum sâu sắc, có tính tương tác cao và mục đích chung tay giúp Việt Nam trở thành một trong những blockchain hub của khu vực, góp phần đưa ứng dụng của Blockchain vào đời sống và doanh nghiệp hay quản lý công. 

Không đơn thuần là một hội nghị, ETHVietnam 2025 được định hướng kết nối cộng đồng Ethereum Đông Nam Á. Bên cạnh đó, sự kiện còn nhằm kỷ niệm tròn 10 năm Ethereum ra đời kể từ 30/7/2015, từ đó thúc đẩy những tài năng và sáng tạo Ethereum Việt.

Chương trình bao gồm các phiên thảo luận & bài phát biểu tầm ảnh hưởng từ lãnh đạo của thành phố Hồ Chí Minh, từ Ethereum Foundation, Layer 2, data DAOs, zk teams và các sáng kiến công nghệ số. Ngoài ra còn có Workshop dành cho builders – từ bootcamp “Zero-to-Launch” cho startup đến “DeFi Mastery”, được tổ chức bởi những nhà giáo dục và protocol liên kết với Ethereum Foundation. Đặc biệt, sự kiện sẽ có hơn 20 startup nổi bật sẽ trình bày trực tiếp cho các protocol và VC, với cơ hội nhận tài trợ, grant và hỗ trợ ươm tạo.

Năm 2022, ETHVietnam được ra đời với mục đích hỗ trợ builders và doanh nghiệp Ethereum tại Việt Nam và APAC thông qua việc giáo dục, ươm tạo và hợp tác hệ sinh thái. Sứ mệnh:  nhất trong vũ trụ. Hoạt động xây dựng hệ sinh thái của ETHVietnam là phi lợi nhuận. 

Cùng năm, ETHVietnam cũng được tổ chức lần đầu tại thành phố Hồ Chí Minh, và có nhiều diễn giả hàng đầu thế giới đã tham dự như Vitalik Buterin, nhà sáng lập Ethereum.

Kể từ khi hoạt động, ETHVietnam đã tổ chức hơn 200 workshop miễn phí, các phiên AMA và meetup chuyên sâu về Ethereum (trực tuyến và trực tiếp); các Workshop tại các trường đại học như FPT, Hoa Sen, Fulbright, Hutech… cùng hơn 10 hackathon, hacker house, web3 village và trao hơn 180.000 USD giải thưởng. 

Từ khóa:

digital economy Ethereum ETHVietnam kinh tế số tài sản số tiền điện tử Vneconomy

