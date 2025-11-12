Nhiều nhà giàu châu Á chưa có kế hoạch chuyển giao tài sản cho hế hệ sau

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 13/11/2025
Hoài Thu
12/11/2025, 15:35
Dữ liệu cho thấy gần 50% thế hệ nhà sáng lập doanh nghiệp chưa có kế hoạch chuyển giao tài sản, 37% chỉ mới bắt đầu lập kế hoạch khi xảy ra vấn đề về sức khỏe...
Theo báo cáo được thực hiện bởi ngân hàng UOB Private Bank, công ty tư vấn Boston Consulting Group (BCG) và Đại học Quốc gia Singapore (NUS), công bố ngày 11/11, tổng tài sản cá nhân ở châu Á được dự báo đạt 99 nghìn tỷ USD vào năm 2029. Dù vậy, nhiều gia đình giàu có vẫn chưa chủ động xây dựng kế hoạch chuyển giao tài sản cho thế hệ sau.
Dữ liệu cho thấy gần 50% thế hệ nhà sáng lập doanh nghiệp chưa có kế hoạch này, 37% chỉ mới bắt đầu lập kế hoạch khi xảy ra vấn đề về sức khỏe và 43% chỉ hành động khi bối cảnh kinh doanh buộc phải làm vậy.
"Chương tiếp theo của câu chuyện tài sản khu vực châu Á sẽ được định hình bởi nhiệm vụ phức tạp là chuyển giao tài sản. Là một ngân hàng đã bước sang thế hệ điều hành thứ ba, chúng tôi cho rằng việc lên kế hoạch sớm và thấu đáo, đồng thời triển khai đối thoại có định hướng có thể sẽ làm thay đổi hoàn toàn quá trình chuyển giao tài sản", ông Chew Mun Yew, giám đốc mảng ngân hàng tư nhân tại UOB Private Bank, nhận định.
Báo cáo cảnh báo rủi ro không chỉ dừng ở tài sản từng gia đình. Phần lớn tài sản tư nhân tại châu Á gắn với doanh nghiệp do các nhà sáng lập điều hành, thường sử dụng hàng triệu lao động và là trụ cột của nền kinh tế khu vực.
"Quá trình chuyển giao hỗn loạn có thể khiến tài sản bị đóng băng vì tranh chấp pháp lý, làm phân mảnh các đế chế gia đình và gây bất ổn cho các doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhưng thiếu cấu trúc quản trị - điều mà nhiều gia tộc phương Tây đã xây dựng qua nhiều thế hệ", báo cáo chỉ ra.
Theo báo cáo, hệ quả của một cuộc chuyển giao không suôn sẻ không chỉ là mâu thuẫn nội bộ gia tộc, mà còn có thể gây xáo trộn thị trường ở khu vực có tốc độ gia tăng tài sản nhanh nhất thế giới.
Khảo sát 228 cá nhân sở hữu tài sản ròng từ 1 triệu USD trở lên tại 7 nền kinh tế châu Á gồm Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Đài Loan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan cho thấy trong 46 nhà sáng lập doanh nghiệp gia đình, 91% muốn giữ quyền điều hành trong nội bộ gia đình.
Tuy nhiên, 28% cho biết người thừa kế của họ không mặn mà và 24% nhận định người kế nhiệm chưa sẵn sàng tiếp quản gia nghiệp. Hơn 1/3 nhà sáng lập tự quyết mọi vấn đề về tài sản và 28% chưa tiết lộ di chúc cho bất kỳ ai.
Theo dữ liệu từ BCG, tỷ trọng tài sản của hộ gia đình và cá nhân ở châu Á trong tổng tài sản toàn cầu đã tăng từ 6% cách đây 25 năm lên 21% hiện nay.
Giai đoạn năm 2019-2024, Singapore hút 765 tỷ USD tài sản tư nhân, Hồng Kông hút 975 tỷ USD, trong đó hơn 80% đến từ các nền kinh tế châu Á khác.
Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cảnh báo nếu thiếu kế hoạch chuyển giao bài bản, khối của cải này có thể bị bào mòn bởi tranh chấp và các cuộc chuyển giao rối ren.
"Hãy thử hình dung các gia đình giàu có chia đều tài sản cho tất cả các con. Qua vài thế hệ, xét về mặt quản trị, quyền sở hữu bị chia nhỏ đến mức rất khó để xác định ai là người ra quyết định cho các vấn đề kinh doanh của doanh nghiệp", ông Ernest Saudjana, nhà kinh tế trưởng khu vực Đông Nam Á tại BCG, chỉ ra.
Hộ gia đình ở châu Âu cần thu nhập ròng tối thiểu hàng năm từ 20.000 đến 175.000 euro để vào nhóm 10% giàu nhất, tùy theo quốc gia...
Lukoil đang đối mặt với nhiều khó khăn trong việc xử lý tài sản ở nước ngoài do các biện pháp trừng phạt mà Mỹ gần đây áp lên Rosneft và Lukoil - hai công ty dầu lửa lớn nhất của Nga...
Chính phủ Đan Mạch đang đối mặt với một trong những hóa đơn pháp lý lớn nhất lịch sử pháp lý Anh vì thua trong một vụ kiện gian lận thuế quan trọng tại London...
Nhóm 10 thương hiệu này tăng thêm hơn 450 tỷ USD giá trị so với năm 2024, trong đó các hãng công nghệ lớn chiếm áp đảo...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Doanh nghiệp
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: