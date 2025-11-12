Nhiều nhà giàu châu Á chưa có kế hoạch chuyển giao tài sản cho hế hệ sau

Dữ liệu cho thấy gần 50% thế hệ nhà sáng lập doanh nghiệp chưa có kế hoạch chuyển giao tài sản, 37% chỉ mới bắt đầu lập kế hoạch khi xảy ra vấn đề về sức khỏe...

Theo báo cáo được thực hiện bởi ngân hàng UOB Private Bank, công ty tư vấn Boston Consulting Group (BCG) và Đại học Quốc gia Singapore (NUS), công bố ngày 11/11, tổng tài sản cá nhân ở châu Á được dự báo đạt 99 nghìn tỷ USD vào năm 2029. Dù vậy, nhiều gia đình giàu có vẫn chưa chủ động xây dựng kế hoạch chuyển giao tài sản cho thế hệ sau.

Dữ liệu cho thấy gần 50% thế hệ nhà sáng lập doanh nghiệp chưa có kế hoạch này, 37% chỉ mới bắt đầu lập kế hoạch khi xảy ra vấn đề về sức khỏe và 43% chỉ hành động khi bối cảnh kinh doanh buộc phải làm vậy.

"Chương tiếp theo của câu chuyện tài sản khu vực châu Á sẽ được định hình bởi nhiệm vụ phức tạp là chuyển giao tài sản. Là một ngân hàng đã bước sang thế hệ điều hành thứ ba, chúng tôi cho rằng việc lên kế hoạch sớm và thấu đáo, đồng thời triển khai đối thoại có định hướng có thể sẽ làm thay đổi hoàn toàn quá trình chuyển giao tài sản", ông Chew Mun Yew, giám đốc mảng ngân hàng tư nhân tại UOB Private Bank, nhận định.

Báo cáo cảnh báo rủi ro không chỉ dừng ở tài sản từng gia đình. Phần lớn tài sản tư nhân tại châu Á gắn với doanh nghiệp do các nhà sáng lập điều hành, thường sử dụng hàng triệu lao động và là trụ cột của nền kinh tế khu vực.

"Quá trình chuyển giao hỗn loạn có thể khiến tài sản bị đóng băng vì tranh chấp pháp lý, làm phân mảnh các đế chế gia đình và gây bất ổn cho các doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhưng thiếu cấu trúc quản trị - điều mà nhiều gia tộc phương Tây đã xây dựng qua nhiều thế hệ", báo cáo chỉ ra.

Theo báo cáo, hệ quả của một cuộc chuyển giao không suôn sẻ không chỉ là mâu thuẫn nội bộ gia tộc, mà còn có thể gây xáo trộn thị trường ở khu vực có tốc độ gia tăng tài sản nhanh nhất thế giới.

Khảo sát 228 cá nhân sở hữu tài sản ròng từ 1 triệu USD trở lên tại 7 nền kinh tế châu Á gồm Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Đài Loan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan cho thấy trong 46 nhà sáng lập doanh nghiệp gia đình, 91% muốn giữ quyền điều hành trong nội bộ gia đình.

Tuy nhiên, 28% cho biết người thừa kế của họ không mặn mà và 24% nhận định người kế nhiệm chưa sẵn sàng tiếp quản gia nghiệp. Hơn 1/3 nhà sáng lập tự quyết mọi vấn đề về tài sản và 28% chưa tiết lộ di chúc cho bất kỳ ai.

Theo dữ liệu từ BCG, tỷ trọng tài sản của hộ gia đình và cá nhân ở châu Á trong tổng tài sản toàn cầu đã tăng từ 6% cách đây 25 năm lên 21% hiện nay.

Giai đoạn năm 2019-2024, Singapore hút 765 tỷ USD tài sản tư nhân, Hồng Kông hút 975 tỷ USD, trong đó hơn 80% đến từ các nền kinh tế châu Á khác.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cảnh báo nếu thiếu kế hoạch chuyển giao bài bản, khối của cải này có thể bị bào mòn bởi tranh chấp và các cuộc chuyển giao rối ren.

"Hãy thử hình dung các gia đình giàu có chia đều tài sản cho tất cả các con. Qua vài thế hệ, xét về mặt quản trị, quyền sở hữu bị chia nhỏ đến mức rất khó để xác định ai là người ra quyết định cho các vấn đề kinh doanh của doanh nghiệp", ông Ernest Saudjana, nhà kinh tế trưởng khu vực Đông Nam Á tại BCG, chỉ ra.