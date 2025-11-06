Thứ Năm, 06/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Brazil miễn giảm thuế cho người trung lưu, tăng thuế người giàu

Đức Anh

06/11/2025, 18:11

Chính sách miễn giảm thuế sẽ mang lại lợi ích cho gần 25 triệu người lao động, và phần giảm thu được bù đắp bằng cách tăng thuế với khoảng 200.000 người siêu giàu...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters

Chính phủ của Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva vừa giành được thắng lợi lớn sau khi Thượng viện nước này thông qua dự luật miễn giảm thuế thu nhập cho hàng chục triệu người thuộc tầng lớp trung lưu.

Phần giảm thu sẽ được bù đắp một phần nhờ việc tăng thuế thu nhập với người giàu và đánh thuế lợi nhuận đầu tư.

Theo dự luật được thông qua ngày 5/11, ngưỡng chịu thuế thu nhập sẽ được nâng từ 3.036 real lên 5.000 real/tháng (khoảng 930 USD), đồng thời giảm thuế suất cho người lao động có thu nhập 5.000-7.350 real.

Đây là một trong những cam kết chủ chốt trong chiến dịch tranh cử của ông Lula, nhằm hỗ trợ các hộ gia đình thu nhập thấp và trung bình, đồng thời củng cố thông điệp hướng tới xã hội bình đẳng và bao trùm. Dự luật đã được Hạ viện thông qua vào tháng trước.

Ông Lula cần ký ban hành dự luật trong năm nay để luật có hiệu lực từ 2026 - năm bầu cử then chốt nếu ông theo đuổi nhiệm kỳ tiếp theo.

Sự ủng hộ dành cho ông Lula tăng rõ rệt trong vài tháng gần đây. Ông hiện thuộc nhóm nhà lãnh đạo được ủng hộ cao nhất ở Nam Mỹ nhờ chủ trương giảm bất bình đẳng xã hội với các biện pháp như tăng thuế với người giàu và các cuộc đàm phán thương mại với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo khảo sát LatAm Pulse do AtlasIntel thực hiện cho hãng tin Bloomberg, tỷ lệ ủng hộ ông Lula trong tháng 10 tăng lên 51% - cao hơn 6 điểm phần trăm so với mức thấp nhất ghi nhận hồi tháng 3. Tỷ lệ không ủng hộ ở mức 48%, giảm hơn 5 điểm phần trăm trong cùng giai đoạn.

Để bù đắp một phần giảm thu do miễn giảm thuế thu nhập cho tầng lớp trung lưu, dự luật sẽ tăng thuế suất thu nhập cá nhân thêm tối đa 10 điểm phần trăm đối với người có thu nhập trên 600.000 real/năm. Dự luật cũng áp thuế 10% đối với lợi nhuận và cổ tức chuyển ra nước ngoài.

“Chính sách miễn giảm thuế sẽ mang lại lợi ích cho gần 25 triệu lao động, và phần giảm thu được bù bằng việc tăng thuế với khoảng 200.000 người siêu giàu. Ai thu nhập thấp thì nộp thuế ít, ai thu nhập cao thì nộp nhiều”, Thượng nghị sĩ Renan Calheiros, người điều phối dự luật tại Quốc hội, cho biết.

Ông Calheiros nhấn mạnh rằng sẽ cần thêm các biện pháp khác để bù đắp cho phần giảm thu từ chính sách miễn giảm thuế. Một trong các biện pháp đang được đề xuất là tăng thuế đóng góp xã hội trên lợi nhuận ròng đối với doanh nghiệp công nghệ tài chính từ mức 9% lên 15%. Một đề xuất khác là tăng gấp đôi thuế với doanh thu của các công ty vận hành trò chơi cá cược từ 12% lên 24%.

Theo ông Calheiros, các biện pháp này có thể mang lại nguồn thu khoảng 18 tỷ real trong giai đoạn 2026-2028. Các đề xuất sẽ được Quốc hội thảo luận vào tuần tới.

Bên cạnh cải cách thuế thu nhập, Chính phủ của Thủ tướng Lula cũng đang thúc đẩy cải cách thuế tiêu dùng theo mô hình VAT kép từ năm 2026, trong đó thay 4-5 sắc thuế gián thu chồng chéo bằng 2 sắc thuế thống nhất, nhằm tạo môi trường thuận lợi hơn cho đầu tư và tăng trưởng dài hạn.

Cũng trong ngày 5/11, Ngân hàng trung ương Brazil (BCB) quyết định giữ nguyên lãi suất lần thứ ba liên tiếp, đồng thời phát tín hiệu tự tin rằng việc duy trì chi phí vay ở mức hiện tại trong thời gian dài sẽ đủ để đưa lạm phát về mức mục tiêu.

Theo đó, lãi suất điều hành của Brazil được duy trì ở mức 15% - mức cao nhất kể từ tháng 7/2006. Kết quả này đúng như dự báo của tất cả 40 nhà kinh tế trong khảo sát được hãng tin Reuters thực hiện từ ngày 27 đến 31/10.

Theo Viện Địa lý và Thống kê Brazil (IBGE), Chỉ số Giá tiêu dùng Quốc gia mở rộng (IPCA) vào giữa tháng 10 tại Brazil tăng 4,94% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số này của tháng 9 tăng 5,17% so với cùng kỳ năm trước. BCB đặt mục tiêu lạm phát 3% với biên độ dao động 1,5 điểm phần trăm.

Tổng thống Brazil lạc quan về thuế quan sau khi gặp Tổng thống Trump

10:07, 27/10/2025

Tổng thống Brazil lạc quan về thuế quan sau khi gặp Tổng thống Trump

Sau thỏa thuận với Mỹ, Trung Quốc vẫn đẩy mạnh nhập khẩu đậu tương Brazil

10:23, 04/11/2025

Sau thỏa thuận với Mỹ, Trung Quốc vẫn đẩy mạnh nhập khẩu đậu tương Brazil

Biến động các loại tiền tệ từ đầu năm, đồng real Brazil tăng mạnh nhất

18:14, 29/09/2025

Biến động các loại tiền tệ từ đầu năm, đồng real Brazil tăng mạnh nhất

Từ khóa:

Brazil dự luật miễn thuế thu nhập Brazil dự luật thuế 2026 hỗ trợ hộ gia đình thu nhập thấp tăng thuế người giàu thế giới thuế thu nhập tầng lớp trung lưu Thượng nghị sĩ Renan Calheiros Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva tỷ lệ ủng hộ Lula

Đọc thêm

Thiếu nhân lực, nhiều sân bay Mỹ cắt giảm mạnh chuyến bay

Thiếu nhân lực, nhiều sân bay Mỹ cắt giảm mạnh chuyến bay

Các sân bay trên khắp nước Mỹ hiện thiếu khoảng 2.000 kiểm soát viên không lưu và bị gián đoạn một phần hoạt động do chính phủ đóng cửa...

Những thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất, Việt Nam cũng có mặt

Những thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất, Việt Nam cũng có mặt

Việt Nam nằm trong top 10 thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất thế giới, với 37 tấn trong 9 tháng đầu năm...

“Giấc mơ Mỹ” đáng giá bao nhiêu?

“Giấc mơ Mỹ” đáng giá bao nhiêu?

Các mục tiêu tài chính lớn ngày càng xa tầm với của nhiều hộ gia đình Mỹ khi độ tuổi trung vị của người mua nhà tại nước này đã tăng lên 56 tuổi năm 2025, từ 31 tuổi vào năm 1981...

Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới: Đang có 3 nguy cơ bong bóng trên thị trường tài chính

Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới: Đang có 3 nguy cơ bong bóng trên thị trường tài chính

Người đứng đầu Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ngày 5/11 nói rằng đang có nguy cơ hình thành 3 bong bóng trên thị trường tài chính toàn cầu, trong đó có bong bóng trí tuệ nhân tạo (AI)...

Nhật Bản có thể sắp triển khai chương trình kích thích kinh tế gần 65 tỷ USD

Nhật Bản có thể sắp triển khai chương trình kích thích kinh tế gần 65 tỷ USD

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đang triển khai các bước để hoàn tất chương trình kích thích tài khóa mới trong tháng này, đồng thời trình ngân sách bổ sung để thực hiện...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Sự bùng nổ của thị trường ô tô điện Trung Quốc qua một biểu đồ

Thế giới

Sự bùng nổ của thị trường ô tô điện Trung Quốc qua một biểu đồ

Phát triển thị trường chứng khoán từ dấu mốc nâng hạng

eMagazine

Phát triển thị trường chứng khoán từ dấu mốc nâng hạng

Vai trò quan trọng của đất hiếm trong cuộc sống hiện đại

eMagazine

Vai trò quan trọng của đất hiếm trong cuộc sống hiện đại

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

“Cất cánh” cùng khát vọng Việt Nam - Ấn Độ: Hành trình khởi nghiệp xuyên biên giới

Doanh nghiệp

2

TUTA “bắt tay” với 21 đối tác chiến lược tại dự án biểu tượng

Bất động sản

3

10 tháng năm 2025: Gần 256.000 doanh nghiệp gia nhập thị trường, vốn bổ sung tăng mạnh

Đầu tư

4

Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2025

Dân sinh

5

5 sân bay tạm ngừng hoạt động để ứng phó bão Kalmaegi

Du lịch

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy