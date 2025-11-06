Brazil miễn giảm thuế cho người trung lưu, tăng thuế người giàu

Chính sách miễn giảm thuế sẽ mang lại lợi ích cho gần 25 triệu người lao động, và phần giảm thu được bù đắp bằng cách tăng thuế với khoảng 200.000 người siêu giàu...

Chính phủ của Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva vừa giành được thắng lợi lớn sau khi Thượng viện nước này thông qua dự luật miễn giảm thuế thu nhập cho hàng chục triệu người thuộc tầng lớp trung lưu.

Phần giảm thu sẽ được bù đắp một phần nhờ việc tăng thuế thu nhập với người giàu và đánh thuế lợi nhuận đầu tư.

Theo dự luật được thông qua ngày 5/11, ngưỡng chịu thuế thu nhập sẽ được nâng từ 3.036 real lên 5.000 real/tháng (khoảng 930 USD), đồng thời giảm thuế suất cho người lao động có thu nhập 5.000-7.350 real.

Đây là một trong những cam kết chủ chốt trong chiến dịch tranh cử của ông Lula, nhằm hỗ trợ các hộ gia đình thu nhập thấp và trung bình, đồng thời củng cố thông điệp hướng tới xã hội bình đẳng và bao trùm. Dự luật đã được Hạ viện thông qua vào tháng trước.

Ông Lula cần ký ban hành dự luật trong năm nay để luật có hiệu lực từ 2026 - năm bầu cử then chốt nếu ông theo đuổi nhiệm kỳ tiếp theo.

Sự ủng hộ dành cho ông Lula tăng rõ rệt trong vài tháng gần đây. Ông hiện thuộc nhóm nhà lãnh đạo được ủng hộ cao nhất ở Nam Mỹ nhờ chủ trương giảm bất bình đẳng xã hội với các biện pháp như tăng thuế với người giàu và các cuộc đàm phán thương mại với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo khảo sát LatAm Pulse do AtlasIntel thực hiện cho hãng tin Bloomberg, tỷ lệ ủng hộ ông Lula trong tháng 10 tăng lên 51% - cao hơn 6 điểm phần trăm so với mức thấp nhất ghi nhận hồi tháng 3. Tỷ lệ không ủng hộ ở mức 48%, giảm hơn 5 điểm phần trăm trong cùng giai đoạn.

Để bù đắp một phần giảm thu do miễn giảm thuế thu nhập cho tầng lớp trung lưu, dự luật sẽ tăng thuế suất thu nhập cá nhân thêm tối đa 10 điểm phần trăm đối với người có thu nhập trên 600.000 real/năm. Dự luật cũng áp thuế 10% đối với lợi nhuận và cổ tức chuyển ra nước ngoài.

“Chính sách miễn giảm thuế sẽ mang lại lợi ích cho gần 25 triệu lao động, và phần giảm thu được bù bằng việc tăng thuế với khoảng 200.000 người siêu giàu. Ai thu nhập thấp thì nộp thuế ít, ai thu nhập cao thì nộp nhiều”, Thượng nghị sĩ Renan Calheiros, người điều phối dự luật tại Quốc hội, cho biết.

Ông Calheiros nhấn mạnh rằng sẽ cần thêm các biện pháp khác để bù đắp cho phần giảm thu từ chính sách miễn giảm thuế. Một trong các biện pháp đang được đề xuất là tăng thuế đóng góp xã hội trên lợi nhuận ròng đối với doanh nghiệp công nghệ tài chính từ mức 9% lên 15%. Một đề xuất khác là tăng gấp đôi thuế với doanh thu của các công ty vận hành trò chơi cá cược từ 12% lên 24%.

Theo ông Calheiros, các biện pháp này có thể mang lại nguồn thu khoảng 18 tỷ real trong giai đoạn 2026-2028. Các đề xuất sẽ được Quốc hội thảo luận vào tuần tới.

Bên cạnh cải cách thuế thu nhập, Chính phủ của Thủ tướng Lula cũng đang thúc đẩy cải cách thuế tiêu dùng theo mô hình VAT kép từ năm 2026, trong đó thay 4-5 sắc thuế gián thu chồng chéo bằng 2 sắc thuế thống nhất, nhằm tạo môi trường thuận lợi hơn cho đầu tư và tăng trưởng dài hạn.

Cũng trong ngày 5/11, Ngân hàng trung ương Brazil (BCB) quyết định giữ nguyên lãi suất lần thứ ba liên tiếp, đồng thời phát tín hiệu tự tin rằng việc duy trì chi phí vay ở mức hiện tại trong thời gian dài sẽ đủ để đưa lạm phát về mức mục tiêu.

Theo đó, lãi suất điều hành của Brazil được duy trì ở mức 15% - mức cao nhất kể từ tháng 7/2006. Kết quả này đúng như dự báo của tất cả 40 nhà kinh tế trong khảo sát được hãng tin Reuters thực hiện từ ngày 27 đến 31/10.

Theo Viện Địa lý và Thống kê Brazil (IBGE), Chỉ số Giá tiêu dùng Quốc gia mở rộng (IPCA) vào giữa tháng 10 tại Brazil tăng 4,94% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số này của tháng 9 tăng 5,17% so với cùng kỳ năm trước. BCB đặt mục tiêu lạm phát 3% với biên độ dao động 1,5 điểm phần trăm.