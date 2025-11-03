Ngân hàng Trung ương châu Âu tính phát hành CBDC vào năm 2029

Ngân hàng Trung ương châu Âu ước tính tổng chi phí phát triển đồng euro kỹ thuật số (CDBC) lên tới 1,3 tỷ euro (tương đương khoảng 1,5 tỷ USD) cho đến khi ra mắt, cùng chi phí vận hành hằng năm khoảng 320 triệu euro (369 triệu USD) sau khi hệ thống đi vào hoạt động...

Nếu Nghị viện châu Âu thông qua các quy định về việc phát hành đồng euro kỹ thuật số (CBDC) vào năm 2026, đồng CBDC của Ngân hàng Trung ương châu Âu có thể được thử nghiệm và các giao dịch đầu tiên có thể được triển khai từ giữa năm 2027, mở đường cho việc phát hành chính thức trên toàn châu Âu vào năm 2029.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, bà Christine Lagarde, cho biết Hội đồng Quản trị đang trong “giai đoạn chuẩn bị cuối cùng” cho dự án này. Theo bà Lagarde, việc phát hành CBDC là bước đi quan trọng trong quá trình số hóa tiền mặt, giúp giảm dần sự phụ thuộc vào tiền giấy.

“Hội đồng châu Âu đã yêu cầu chúng tôi và các bên liên quan đẩy nhanh quá trình để có thể triển khai đồng euro kỹ thuật số sớm nhất có thể”, bà Lagarde nói.

Đồng euro kỹ thuật số khác với stablecoin ở chỗ không sử dụng công nghệ blockchain công khai để xử lý giao dịch và được phát hành trực tiếp bởi ngân hàng trung ương. Dù vậy, Ngân hàng Trung ương châu Âu cho biết hệ thống vẫn sẽ áp dụng một số nguyên tắc thiết kế của công nghệ sổ cái phân tán (DLT).

Tuy nhiên, dự án này hiện đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng tiền điện tử. Một số người lo ngại ngân hàng trung ương có thể kiểm soát hoặc giám sát dòng tiền của người dân, làm ảnh hưởng đến quyền riêng tư tài chính.

Nhưng theo trang tin tức Decrypt, không chỉ ngân hàng trung ương có khả năng kiểm soát CBDC, các công ty phát hành stablecoin như Tether hay Circle cũng có khả năng đóng băng tài sản khi ví điện tử liên quan đến hành vi phạm pháp hoặc các vụ tấn công mạng.

Theo tuyên bố chính thức của Ngân hàng Trung ương châu Âu, trong bối cảnh thanh toán kỹ thuật số ngày càng phổ biến và việc dùng tiền mặt giảm dần, nhu cầu về một phương tiện thanh toán công cộng, có tính riêng tư như tiền mặt, trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đồng euro kỹ thuật số sẽ không thay thế mà bổ sung cho tiền mặt, mang đến sự tiện lợi, bảo mật và dễ tiếp cận trong mọi giao dịch điện tử.

“Đây không chỉ là một dự án công nghệ, mà là nỗ lực chung nhằm đảm bảo tương lai cho hệ thống tiền tệ châu Âu”, ông Piero Cipollone, thành viên Ban điều hành Ngân hàng Trung ương châu Âu.

Ông Piero Cipollone, thành viên Ban điều hành Ngân hàng Trung ương châu Âu

Ngân hàng Trung ương châu Âu đến nay đã xác nhận đã hoàn thiện thiết kế, chọn nhà cung cấp công nghệ, vận hành nền tảng thử nghiệm và đánh giá khả năng tích hợp vào hệ thống thanh toán hiện tại.

Kết quả cho thấy đồng euro kỹ thuật số có thể tăng tính cạnh tranh trên thị trường thanh toán, đồng thời giúp các ngân hàng và nhà cung cấp dịch vụ mở rộng hoạt động trên toàn khu vực nhờ tiêu chuẩn mở.

Châu Âu không phải là khu vực duy nhất theo đuổi phát hành tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC). Nga, Trung Quốc và Ấn Độ đều đã khởi động các chương trình thử nghiệm CBDC của riêng mình, trong khi Nigeria trở thành một trong những quốc gia tiên phong khi ra mắt eNaira từ năm 2021.

CBDC thường được xem là “đối trọng” với stablecoin - loại tài sản kỹ thuật số được thiết kế để duy trì giá trị ổn định theo đồng tiền pháp định, thường bằng cách nắm giữ lượng dự trữ tương ứng.

Sau khi ông Trump nhậm chức, Mỹ đã hợp pháp hóa stablecoin thông qua Đạo luật GENIUS về stablecoin, đồng thời World Liberty Financial, một tổ chức được hậu thuẫn bởi ông Trump, đã phát hành stablecoin gắn với đồng USD.

Thị trường stablecoin vì thế đang mở rộng nhanh chóng, với tổng vốn hóa đạt hơn 307 tỷ USD, theo dữ liệu từ DefiLlama. Đáng chú ý, phần lớn các stablecoin hiện được neo theo giá trị đồng USD. Thậm chí, Tether, nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới, đã ngừng phát hành stablecoin gắn với đồng euro từ năm 2024 do áp lực từ các quy định khắt khe tại châu Âu.