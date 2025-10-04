OpenAI vượt SpaceX trở thành startup giá trị nhất thế giới

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Bảy, 04/10/2025
Bạch Dương
04/10/2025, 07:51
OpenAI đã đạt mức định giá 500 tỷ USD, vượt qua SpaceX để trở thành công ty khởi nghiệp có giá trị lớn nhất thế giới...
OpenAI, công ty đứng sau ChatGPT, vừa chính thức vượt qua SpaceX của tỷ phú công nghệ Elon Musk để trở thành startup có giá trị nhất thế giới, sau khi đạt mức định giá 500 tỷ USD trong một thương vụ bán cổ phiếu thứ cấp.
Theo Bloomberg và Reuters, các nhân viên hiện tại và cựu nhân viên OpenAI đã bán 6,6 tỷ USD cổ phiếu cho các nhà đầu tư lớn như Thrive Capital, SoftBank Group, Dragoneer Investment Group, MGX (Abu Dhabi) và T. Rowe Price.
Thỏa thuận này nâng định giá OpenAI từ 300 tỷ USD lên 500 tỷ USD, bỏ xa SpaceX (400 tỷ USD), ByteDance (220 tỷ USD) và Anthropic (183 tỷ USD).
Sự kiện này phản ánh làn sóng đầu tư ngày càng bùng nổ vào AI – công nghệ đang được xem là trụ cột tiếp theo của hạ tầng số toàn cầu, cùng với blockchain. Chỉ trong nửa đầu năm 2025, OpenAI đã tạo ra khoảng 4,3 tỷ USD doanh thu, tăng hơn 16% so với cả năm 2024.
Trước đó, kể từ tháng 8, nguồn tin từ CNBC tiết lộ OpenAI đã tìm cách tiến hành bán cổ phiếu thứ cấp cho các nhà đầu tư bao gồm Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, MGX của Abu Dhabi và T. Rowe Price.
Ban đầu, OpenAI ủy quyền tới 10,3 tỷ USD cổ phiếu để bán và kết quả là vừa qua khoảng 2/3 số này được giao dịch.
Tại Mỹ, nhiều công ty khởi nghiệp lớn thường cho phép nhân viên bán lại cổ phần như một hình thức khen thưởng, giữ chân nhân tài, đồng thời tạo cơ hội thu hút thêm nhà đầu tư bên ngoài. Khác với các vòng gọi vốn mới, định giá trong giao dịch cổ phiếu thứ cấp được hình thành từ nhu cầu thực tế của nhà đầu tư, chứ không phải thỏa thuận giữa doanh nghiệp và quỹ đầu tư.
Do đó, kết quả từ thương vụ bán cổ phiếu thứ cấp của OpenAI có thể cho thấy nhiều nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của startup này lựa chọn giữ lại cổ phần, thể hiện niềm tin vào triển vọng phát triển lâu dài của công ty.
Về lâu dài, OpenAI sẽ phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng tăng từ các đối thủ như Google và Anthropic, vốn cũng đang huy động vốn với tốc độ chóng mặt và cả làn sóng cạnh tranh nhân tài AI đang nóng lên. Trong đó, Meta đã chi hàng tỷ USD đầu tư vào Scale AI, đồng thời “săn” Alexandr Wang – CEO 28 tuổi của công ty này – để lãnh đạo mảng “siêu trí tuệ” mới. Bên cạnh đó, gã khổng lồ này cũng đưa ra gói đãi ngộ “chín con số” để lôi kéo chuyên gia hàng đầu.
Trong khi đó, “cổ đông lớn” SoftBank của OpenAI mới đây cũng vừa thực hiện một thương vụ đáng chú ý. Tập đoàn Nhật Bản này trước đó đã công bố kế hoạch chi 2 tỷ USD để mua khoảng 2% cổ phần Intel, qua đó trở thành một trong những cổ đông lớn nhất của hãng sản xuất chip Mỹ.
18:49, 29/09/2025
Tốc độ tải xuống trung bình di động của Việt Nam đạt 152,17 Mbps – gần gấp ba lần so với 56,95 Mbps vào tháng 8 năm 2024, theo báo cáo tháng 8 năm 2025 của Ookla. Bước nhảy này đã đưa Việt Nam lên vị trí thứ 16 toàn cầu, tăng 26 bậc…
Theo khảo sát mới được công bố từ Cộng đồng CIO Việt Nam, ưu tiên công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam trong năm 2026 sẽ có sự dịch chuyển rõ rệt trong một số lĩnh vực…
UBND thành phố Huế đang tập trung triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai theo kế hoạch của Bộ Công an và Bộ Tài nguyên và Môi trường, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống dữ liệu đồng bộ, chính xác, liên thông và phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp.
Ngày 2/10/2025, FPT được vinh danh ở cả hai hạng mục giải thưởng của Chương trình Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động Quan hệ nhà đầu tư tốt nhất năm 2025 (IR Awards 2025).
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
VnEconomy Interactive
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: