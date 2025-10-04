OpenAI vượt SpaceX trở thành startup giá trị nhất thế giới

OpenAI đã đạt mức định giá 500 tỷ USD, vượt qua SpaceX để trở thành công ty khởi nghiệp có giá trị lớn nhất thế giới...

OpenAI, công ty đứng sau ChatGPT, vừa chính thức vượt qua SpaceX của tỷ phú công nghệ Elon Musk để trở thành startup có giá trị nhất thế giới, sau khi đạt mức định giá 500 tỷ USD trong một thương vụ bán cổ phiếu thứ cấp.

Theo Bloomberg và Reuters, các nhân viên hiện tại và cựu nhân viên OpenAI đã bán 6,6 tỷ USD cổ phiếu cho các nhà đầu tư lớn như Thrive Capital, SoftBank Group, Dragoneer Investment Group, MGX (Abu Dhabi) và T. Rowe Price.

Thỏa thuận này nâng định giá OpenAI từ 300 tỷ USD lên 500 tỷ USD, bỏ xa SpaceX (400 tỷ USD), ByteDance (220 tỷ USD) và Anthropic (183 tỷ USD).

Sự kiện này phản ánh làn sóng đầu tư ngày càng bùng nổ vào AI – công nghệ đang được xem là trụ cột tiếp theo của hạ tầng số toàn cầu, cùng với blockchain. Chỉ trong nửa đầu năm 2025, OpenAI đã tạo ra khoảng 4,3 tỷ USD doanh thu, tăng hơn 16% so với cả năm 2024.

Trước đó, kể từ tháng 8, nguồn tin từ CNBC tiết lộ OpenAI đã tìm cách tiến hành bán cổ phiếu thứ cấp cho các nhà đầu tư bao gồm Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, MGX của Abu Dhabi và T. Rowe Price.

Ban đầu, OpenAI ủy quyền tới 10,3 tỷ USD cổ phiếu để bán và kết quả là vừa qua khoảng 2/3 số này được giao dịch.

Tại Mỹ, nhiều công ty khởi nghiệp lớn thường cho phép nhân viên bán lại cổ phần như một hình thức khen thưởng, giữ chân nhân tài, đồng thời tạo cơ hội thu hút thêm nhà đầu tư bên ngoài. Khác với các vòng gọi vốn mới, định giá trong giao dịch cổ phiếu thứ cấp được hình thành từ nhu cầu thực tế của nhà đầu tư, chứ không phải thỏa thuận giữa doanh nghiệp và quỹ đầu tư.

Do đó, kết quả từ thương vụ bán cổ phiếu thứ cấp của OpenAI có thể cho thấy nhiều nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của startup này lựa chọn giữ lại cổ phần, thể hiện niềm tin vào triển vọng phát triển lâu dài của công ty.

Về lâu dài, OpenAI sẽ phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng tăng từ các đối thủ như Google và Anthropic, vốn cũng đang huy động vốn với tốc độ chóng mặt và cả làn sóng cạnh tranh nhân tài AI đang nóng lên. Trong đó, Meta đã chi hàng tỷ USD đầu tư vào Scale AI, đồng thời “săn” Alexandr Wang – CEO 28 tuổi của công ty này – để lãnh đạo mảng “siêu trí tuệ” mới. Bên cạnh đó, gã khổng lồ này cũng đưa ra gói đãi ngộ “chín con số” để lôi kéo chuyên gia hàng đầu.

Trong khi đó, “cổ đông lớn” SoftBank của OpenAI mới đây cũng vừa thực hiện một thương vụ đáng chú ý. Tập đoàn Nhật Bản này trước đó đã công bố kế hoạch chi 2 tỷ USD để mua khoảng 2% cổ phần Intel, qua đó trở thành một trong những cổ đông lớn nhất của hãng sản xuất chip Mỹ.