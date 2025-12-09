Nhiều tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bị phạt tiền

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã ban hành các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với một loạt doanh nghiệp.

Đó là Công ty cổ phần Phát triển Đất Việt; Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thuận Phát; Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Unity; Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce.

Theo đó, phạt tiền 92,5 triệu đồng/một công ty đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với các Công ty nêu trên, cụ thể:

Công ty cổ phần Phát triển Đất Việt không công bố thông tin theo quy định đối với các tài liệu sau: Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022; về việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu VLDCH2225001 tại ngày đáo hạn năm 2025.

Công ty thực hiện công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định đối với: Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2024; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2024; Báo cáo tài chính bán niên 2024; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2024.

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thuận Phát không công bố thông tin theo quy định đối với tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2020. Công ty thực hiện công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định đối với: Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2021; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2020; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020; Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu 06 tháng đầu năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2021; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021.

Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Unity không công bố thông tin theo quy định đối với các tài liệu sau: Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023; Báo cáo tài chính năm 2024.

Công ty thực hiện công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định đối với: Việc sửa đổi điều khoản và điều kiện của trái phiếu mã UNICH2124001, UNICH2124002; Báo cáo tài chính bán niên 2023; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2023; việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn mã UNICH2124002; việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn mã UNICH2124001; Báo cáo tài chính bán niên 2024; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2024; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2024; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2024.

Được biết, Công ty cổ phần Tu tạo và Phát triển Nhà (Hà Nội) cũng bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin theo quy định đối với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, 2023, 2024; Báo cáo thường niên năm 2022, 2023, 2024; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, 2023, 2024; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023, 2024, 2025; Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023, 2024, 2025; Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, 2 2024, 2025; Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, 2024, 2025; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, 2024, 2025).

Trước đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Ngọc Thiên Global (Hưng Yên) cũng bị xử phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với nhiều thông tin theo quy định pháp luật.