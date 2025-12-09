Thứ Ba, 09/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Nhiều tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bị phạt tiền

Hà Anh

09/12/2025, 09:01

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã ban hành các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với một loạt doanh nghiệp.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đó là Công ty cổ phần Phát triển Đất Việt; Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thuận Phát; Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Unity; Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce.

Theo đó, phạt tiền 92,5 triệu đồng/một công ty đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với các Công ty nêu trên, cụ thể:

Công ty cổ phần Phát triển Đất Việt không công bố thông tin theo quy định đối với các tài liệu sau: Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022; về việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu VLDCH2225001 tại ngày đáo hạn năm 2025.

Công ty thực hiện công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định đối với: Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2024; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2024; Báo cáo tài chính bán niên 2024; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2024.

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thuận Phát không công bố thông tin theo quy định đối với tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2020. Công ty thực hiện công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định đối với: Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2021; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2020; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020; Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu 06 tháng đầu năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2021; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021.

Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Unity không công bố thông tin theo quy định đối với các tài liệu sau: Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023; Báo cáo tài chính năm 2024.

Công ty thực hiện công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định đối với: Việc sửa đổi điều khoản và điều kiện của trái phiếu mã UNICH2124001, UNICH2124002; Báo cáo tài chính bán niên 2023; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2023; việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn mã UNICH2124002; việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn mã UNICH2124001; Báo cáo tài chính bán niên 2024; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2024; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2024; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2024.

Được biết, Công ty cổ phần Tu tạo và Phát triển Nhà (Hà Nội) cũng bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin theo quy định đối với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, 2023, 2024; Báo cáo thường niên năm 2022, 2023, 2024; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, 2023, 2024; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023, 2024, 2025; Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023, 2024, 2025; Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, 2 2024, 2025; Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, 2024, 2025; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, 2024, 2025).

Trước đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Ngọc Thiên Global (Hưng Yên) cũng bị xử phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với nhiều thông tin theo quy định pháp luật.

Liên quan đến trái phiếu, một loạt công ty bị xử phạt từ 85 đến 92,5 triệu đồng

09:38, 12/08/2025

Liên quan đến trái phiếu, một loạt công ty bị xử phạt từ 85 đến 92,5 triệu đồng

Đã có trên 2.700 quyết định xử phạt chứng khoán và chuyển nhiều vụ việc sang cơ quan điều tra xử lý

07:42, 28/07/2025

Đã có trên 2.700 quyết định xử phạt chứng khoán và chuyển nhiều vụ việc sang cơ quan điều tra xử lý

Hai công ty cổ phần chứng khoán bị xử phạt vi phạm hành chính

16:40, 05/05/2025

Hai công ty cổ phần chứng khoán bị xử phạt vi phạm hành chính

Từ khóa:

chứng khoán dư nợ kiểm toán trái phiếu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ WinCommerce

Đọc thêm

CNN có Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc mới

CNN có Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc mới

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO (mã CNN) ngày 8/12 họp và quyết nghị các vấn đề quan trọng.

VPX lên sàn HOSE từ 11/12 với giá 33.900 đồng/cổ phiếu

VPX lên sàn HOSE từ 11/12 với giá 33.900 đồng/cổ phiếu

1,875 tỷ cổ phiếu VPX sẽ bắt đầu giao dịch trên HOSE từ ngày 11/12/2025 với giá tham chiếu 33.900 đồng/cổ phiếu

Phân lân Nung chảy Văn Điển không đạt tiêu chuẩn công ty đại chúng

Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển đã có văn bản thông báo về việc công ty không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng gửi đến UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và cổ đông.

Đạm Cà Mau tiếp tục tăng mục tiêu lợi nhuận 2025 lên 1.448 tỷ đồng

Đạm Cà Mau sẽ tăng chỉ tiêu kế hoạch sản lượng sản xuất Urê trong năm 2025 tăng thêm 32.000 tấn so với kế hoạch ban đầu, tương đương tăng từ 910.000 tấn lên 942.000 tấn và điều chỉnh giảm chỉ tiêu sản lượng sản xuất đạm chức năng từ 120.000 tấn xuống còn 105.000 tấn.

Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 dự kiến phát điện thương mại trước ngày 20/12

Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 dự kiến phát điện thương mại trước ngày 20/12

Sau khi được Hội đồng Kiểm tra Nhà nước đánh giá đủ điều kiện đưa vào sử dụng, Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 dự kiến sẽ chính thức phát điện thương mại trước ngày 20/12/2025, đánh dấu việc đưa tổ hợp điện khí LNG đầu tiên của Việt Nam vào vận hành…

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Chuyển đổi xanh: Xu hướng tất yếu trong logistics

eMagazine

Chuyển đổi xanh: Xu hướng tất yếu trong logistics

Thị trường bán dẫn toàn cầu qua một biểu đồ

Thế giới

Thị trường bán dẫn toàn cầu qua một biểu đồ

An toàn hồ đập: Chuyển từ ứng phó thủ công sang quản trị thông minh

eMagazine

An toàn hồ đập: Chuyển từ ứng phó thủ công sang quản trị thông minh

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Ra mắt chatbot AI Chống Lừa Đảo trên Zalo hỗ trợ nhận diện rủi ro trực tuyến

Đầu tư

2

TP. Hồ Chí Minh ưu tiên dùng trụ sở dôi dư mở thêm trường mầm non

An sinh

3

Phát hiện nhiều thủ đoạn mới của tội phạm kinh tế, lừa đảo, buôn lậu

Tiêu điểm

4

Giá mua vàng miếng SJC giảm tới 800 nghìn đồng/lượng

Tài chính

5

Hà Nội định hướng phát triển mô hình đô thị thông minh (smart city)

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy