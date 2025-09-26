Nhìn lại 17 năm Warren Buffett đầu tư vào hãng xe điện Trung Quốc BYD
Ngọc Trang
26/09/2025, 07:12
Đợt bán cổ phiếu BYD cuối cùng diễn ra gần đây của Berkshire Hathaway đánh đấu kết thúc cho gần 2 thập kỷ gắn bó giữa nhà sản xuất ô tô Trung Quốc và tập đoàn đầu tư của tỷ phú Warren Buffett...
17 năm trước, BYD mới chỉ là một nhà sản xuất xe điện ít người
biết đến khi nhận được khoản đầu tư khoảng 230 triệu USD từ ông Buffett. Khoản đầu
tư giúp BYD vươn lên trở thành nhà sản xuất xe điện hàng đầu thế giới, đồng thời
bổ sung thêm vào thành tựu của nhà đầu tư huyền thoại.
CÚ HUÝCH CHO CÔNG TY XE ĐIỆN VÔ DANH
Đầu tuần này, BYD xác nhận Berkshire đã thoái vốn hoàn toàn
khỏi công ty, sau khi bắt đầu bán dần cổ phần vài năm trước.
Năm 2008, nhà đầu
tư Mỹ mua cổ phiếu BYD với giá 8 đôla Hồng Kông/cổ phiếu. Trước đợt chia tách cổ
phiếu theo tỷ lệ 1:3 gần đây của BYD, Berkshire đã bán hầu hết số cổ phần đang
nắm giữ với giá 200 đôla Hồng Kông.
Giá trị cổ phần BYD trong báo cáo của Berkshire được ghi là 0 USD vào cuối tháng 3/2025. Phiên giao dịch thứ Sáu tuần trước, cổ phiếu BYD đóng cửa ở mức 113,5 đôla Hồng Kông.
Hành trình đó bắt đầu vào sáng ngày 29/9/2008, chỉ vài tuần
sau vụ sụp đổ công ty Lehman Brothers châm ngòi cho khủng hoảng tài chính toàn
cầu. Buổi sáng hôm đó, BYD bị tạm dừng giao dịch trên sàn chứng khoán Hồng Kông
do “tính chất nhạy cảm về giá”. Chỉ vài giờ, nhà sáng lập BYD, cũng là chủ tịch
công ty, ông Wang Chuanfu thông báo Berkshire đã đồng ý mua 225 triệu cổ phiếu của
công ty với giá 8 đôla Hồng Kông.
“Thương vụ này giúp gia tăng vị thế tài chính của BYD. Và hơn
hết, việc có một nhà đầu tư như Berkshire là cổ đông lớn là minh chứng cho sự tin
tưởng vào hành trình cũng như lợi thế tương lai của BYD”, ông Wang nói trong một
thông cáo. Khi đó, Berkshire nắm 9,9% cổ phần của BYD.
Ngay từ khi mới thành lập công ty, ông Wang đã ấp ủ tham vọng
đưa BYD vượt ra ngoài biên giới Trung Quốc. Thương vụ đã chắp cánh cho tham vọng
này. Khoản đầu tư từ Berkshire chủ yếu được BYD dùng để phát triển pin sạc lại và xe điện,
mở đường cho hành trình tăng trưởng chóng mặt của công ty sau này.
Tầm quan trọng của khoản đầu tư từ Berkshire được nhắc lại
nhiều lần trong các báo cáo thường niên của BYD từ năm 2009. Nhà đầu tư Mỹ luôn
được nhắc tới là một “đối tác chiến lược dài hạn", cho tới tháng 3/2023,
khi cụm từ này không còn xuất hiện trong báo cáo.
Mối quan hệ giữa BYD và Berkshire là quan hệ đôi bên cùng có
lợi. Trong thư gửi cổ đông Berkshire tháng 2/2009, ông Buffett hứa rằng mẫu xe
điện sạc điện mới của BYD sẽ được trưng bày tại đại hội đồng cổ đông thường
niên của công ty ở Omaha vài tháng sau đó. Ông mô tả đây là mẫu xe tuyệt vời của
tương lai.
Trong thư gửi cổ đông năm sau đó, vị tỷ phú nói rằng BYD - công
ty khi đó đạt vốn hóa thị trường hơn 1 tỷ USD - đã gia nhập “câu lạc bộ” các khoản
đầu tư cổ phiếu tốt nhất của Berkshire, cùng với các tên tuổi lớn trong danh mục
như Coca-Cola, American Express và Procter & Gamble.
Khi Berkshire thay đổi phương thức công bố thường niên
để chỉ hiển thị 15 khoản đầu tư cổ phiếu hàng đầu, BYD tạm thời biến mất khỏi
danh sách nhưng trở lại vào năm 2017. Lần cuối cùng BYD xuất hiện là trong báo
cáo thường niên của Berkshire là năm 2021, ngay trước khi công ty bắt đầu bán cổ
phiếu vào tháng 8/2022.
VÌ SAO BERKSHIRE THOÁI VỐN?
Ông Buffett được biết đến là nhà đầu tư tập trung vào thị trường
Mỹ. Ông cho biết khoản đầu tư vào BYD được
thúc đẩy bởi cộng sự lâu năm của ông, Charlie Munger, người đã qua đời vào
tháng 11/2023 ở tuổi 99.
"Charlie đã hai lần đập bàn và nói với tôi rằng 'mua
đi, mua đi, mua đi'. BYD là một trong hai lần đó, lần còn lại là Costco. Và
chúng tôi đã mua một lượng cổ phiếu Costco, mua rất nhiều cổ phiếu BYD”, ông
Buffett chia sẻ với cổ đông Berkshire tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2024 sau khi ông Munger qua đời.
Tỷ phú 95 tuổi chưa công khai lý do ông rút vốn khỏi BYD nhưng
ông từng đề cập tới những khó khăn khi lựa chọn cổ phiếu trong lĩnh vực ô tô. Năm
ngoái, ông nhắc tới Henry Ford, người tiên phong trong ngành công nghiệp ô tô,
như một lời cảnh báo khi Ford từng “sở hữu cả thế giới” nhưng lại “mất tiền” chỉ
20 năm sau đó.
"Đây là ngành kinh doanh mà bạn có rất nhiều đối thủ cạnh
tranh trên toàn thế giới. Họ sẽ không biến mất và luôn có vẻ sẽ trở thành người
chiến thắng bất kỳ lúc nào. Điều này khiến bạn không thể duy trì ở một vị trí lâu
dài”, ông Buffett phát biểu tại đại hội cổ đông năm 2023, sự kiện cuối cùng ông
đồng hành cùng ông Merger và trả lời các câu hỏi trong nhiều giờ liền.
Chính BYD là một ví dụ điển hình cho quan điểm này của ông Buffett.
Công ty này chỉ mới tham gia cuộc đua toàn cầu từ lúc nhận được khoản đầu tư từ
Berkshire nhưng năm ngoái đã đứng vị trí thứ 7 toàn cầu về doanh số, cách không
xa Ford Motor một chút và đứng trước Honda Motor. Tuy nhiên, công ty đang đứng
trước nhiều thử thách vì cuộc chiến giá gay gắt tại Trung Quốc.
Ông Buffett ít khi đề cập trực tiếp tới các rủi ro địa chính
trị nhưng nhìn vào các động thái trước đây của Berkshire, có thể thấy rủi ro này
cũng là một nguyên nhân để rút khỏi BYD.
Berkshire lần đầu rót vốn vào châu Á với khoản đầu tư vào PetroChina,
một trong ba tập đoàn dầu khí quốc doanh lớn của Trung Quốc, vào năm 2002. Tuy
nhiên, nhà đầu tư Mỹ vấp phải chỉ trích khi bạo lực ở khu vực Darfur của Sudan
leo thang vào năm 2007. Nguyên nhân là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc
(CNPC), công ty mẹ của PetroChina, sở hữu một lượng cổ phần đáng kể trong một
doanh nghiệp dầu khí của Sudan.
Tháng 2/2008, Berkshire thoái vốn khỏi PetroChina nhưng không
đề cập tới Darfur, thu về khoản lợi nhuận khổng lồ. Công ty này trả 1,2 tỷ
USD tiền thuế từ khoản lợi nhuận này.
Thời điểm đó, ông Buffett không rời khỏi Trung Quốc mà dồn tâm
huyết vào một công ty Trung Quốc, BYD. Nhưng gần đây, vị tỷ phú chuyển hướng đầu
tư khỏi Trung Quốc và quay sang Nhật Bản, một đồng minh của Mỹ tại châu Á.
Ông
bắt đầu rót vốn vào một công ty thương mại của Nhật vào tháng 8/2020. Ở thời điểm
BYD lần cuối xuất hiện trong danh sách cổ phiếu hàng đầu trong danh mục của Berkshire,
ba công ty Nhật Bản gồm Itochu, Mitsubishi Corp. và Mitsui & Co. lọt vào
danh sách này.
Bản thân Berkshire cũng đang trải qua một cuộc chuyển giao quyền
lực. Ông Munger, người ủng hộ BYD, đã qua đời, còn ông Buffett chuẩn bị
trao lại quyền lãnh đạo cho ông Greg Abel từ đầu năm sau. Dù ông Buffett sẽ vẫn
giữ cương vị chủ tịch, ông Abel, 62 tuổi, người có công lớn trong việc củng cố
quan hệ với các công ty thương mại Nhật Bản, sẽ dần đảm trách nhiều nhiệm vụ hơn.
Giờ đây, cả BYD và Berkshire đều đang đi trên con đường riêng.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội đầu tuần này, ông Li Yunfei, giám đốc quan
hệ công chúng của BYD, cảm ơn ông Munger và ông Buffett vì tầm nhìn xa và sự hợp
tác của hai nhà đầu tư trong suốt 17 năm qua.
“Doanh thu của BYD đã tăng vọt gấp 37 lần, đạt 777 tỷ nhân
dân tệ (109 tỷ USD) vào năm ngoái, so với thời điểm trước khi nhận được khoản
đầu tư của Berkshire. Trong khi đó, lợi nhuận ròng tăng gấp 25 lần, đạt hơn 40
tỷ nhân dân tệ”, ông Li viết. Berkshire cũng lãi gấp 40 lần từ khoản đầu tư vào
công ty này.
Tuy nhiên, Berkshire ra đi đúng thời điểm quan trọng của nhà
sản xuất Trung Quốc. Công ty này không chỉ đối mặt cạnh tranh khốc liệt ở cả
trong và ngoài nước. Mối lo Trung Quốc sẽ làm thế giới ngập tràn xe điện giá rẻ đang
khiến các nhà sản xuất ô tô nước này đối
mặt môi trường kinh doanh bất lợi trên toàn cầu.
Warren Buffett thoái hết vốn khỏi hãng xe điện Trung Quốc BYD sau khi lãi gấp 40 lần
09:26, 23/09/2025
BYD vượt Tesla về doanh thu, cuộc đua xe điện càng khốc liệt
07:31, 27/03/2025
Warren Buffett chuẩn bị về hưu, cổ phiếu Berkshire Hathaway “thất thế”
Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (25/9), bất chấp việc đồng USD phục hồi nhanh hơn sau khi Mỹ công bố số liệu thất nghiệp tốt hơn dự báo và số liệu GDP quý 2 được điều chỉnh tăng mạnh...
Số liệu tăng trưởng GDP của Mỹ được điều chỉnh tăng mạnh
Mỹ vừa công bố số liệu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 2/2025 được điều chỉnh tăng mạnh so với hai lần công bố đầu tiên...
Sự thận trọng của Chủ tịch Fed
Sự thận trọng thể hiện qua việc ông Powell nhấn mạnh những thách thức mà Fed phải đương đầu để đạt cùng lúc cả hai mục tiêu đưa lạm phát về 2% và giữ ổn định thị trường lao động ở trạng thái lành mạnh...
Hàn Quốc lo đình trệ đầu tư vào Mỹ vì vấn đề thị thực
Thủ tướng Hàn Quốc kêu gọi Washington nhanh chóng hành động để trấn an người dân Hàn Quốc trong bối cảnh nhiều người lo sợ sẽ bị bắt giữ khi làm việc tại Mỹ...
Nghiên cứu của Google: 90% lao động ngành IT sử dụng AI để làm việc
Tuy nhiên, không phải tất cả các chuyên gia công nghệ đều hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng của mã do AI tạo ra...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: