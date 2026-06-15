Báo chí giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển của đất nước
Như Nguyệt
15/06/2026, 10:06
Tại buổi gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh vai trò quan trọng của báo chí trong sự phát triển của đất nước.
Chiều 14/6, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch
Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh
Hưng đã đồng chủ trì buổi gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 101
năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).
Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung
ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội,
cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.
BÁO CHÍ ĐỔI MỚI TƯ DUY, CÁCH LÀM TRONG BỐI CẢNH MỚI
Phát biểu chúc mừng nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Chủ
tịch Quốc hội cho biết năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, Trung ương Đảng,
Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều quyết sách rất quan trọng, tạo bước ngoặt
lịch sử đối với sự phát triển của đất nước. Dù gặp nhiều khó khăn, thách thức,
nhưng dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí
thư, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đất nước ta vẫn đạt
được những kết quả rất đáng mừng.
Những kết quả đó khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng,
sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; tinh thần đồng hành, phối hợp nhịp
nhàng, hiệu quả giữa Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là sự đồng thuận, ủng hộ của
các tầng lớp Nhân dân.
Theo Chủ tịch Quốc hội, tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện
của Quốc hội, Chính phủ thời gian qua đã thể hiện rõ quan điểm như đồng chí Tổng
Bí thư, Chủ tịch nước đã yêu cầu là phải đổi mới tư duy, hành động - đã nói là
làm, làm ngay, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng.
Đặc biệt là đổi mới tư duy
trong xây dựng pháp luật: Luật chỉ quy định những vấn đề theo đúng thẩm quyền của
Quốc hội. Tạo điều kiện thuận lợi và giao quyền chủ động, linh hoạt cho Chính
phủ trong quá trình tổ chức thực hiện.
Với tinh thần trách nhiệm rất cao của Quốc hội, Chính phủ và
các cơ quan có liên quan; thời gian qua, Quốc hội đã thông qua khối lượng rất lớn
các luật, nghị quyết. Riêng Kỳ họp thường kỳ 7,8,9,10, kỳ họp bất thường Quốc hội
khóa 15 và Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16, đã thông qua 127 luật và 36 Nghị
quyết quy phạm pháp luật.
Chủ tịch Quốc hội khẳng định có được kết quả đó là sự góp sức
tích cực của các cơ quan báo chí.
Trước hết, báo chí đã bám sát Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng,
tuyên truyền mạnh mẽ, sinh động các chủ trương, chính sách, chiến lược quan trọng
của Đảng, Nhà nước; phản ánh rất toàn diện các vấn đề, đặc biệt là các tin, bài
về cuộc cách mạng sắp xếp lại tổ chức cán bộ, đơn vị hành chính và quyết tâm thực
hiện mục tiêu tăng trưởng.
Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao các cơ quan báo chí
đã đổi mới tư duy, đổi mới cách làm để theo kịp môi trường truyền thông đầy biến
động và thách thức trong bối cảnh thực hiện sáp nhập, tinh giản bộ máy.
Các cơ quan báo chí đã tiếp tục đầu tư công nghệ số, ứng dụng,
khai thác và đóng góp cho nền tảng dữ liệu số quốc gia; phát triển các mô hình
tòa soạn hiện đại, đội ngũ nhà báo đa kỹ năng để có đủ năng lực cạnh tranh và
phát triển trên môi trường truyền thông số…
BÁO CHÍ TIẾP TỤC BÁM SÁT, PHẢN ÁNH ĐẦY ĐỦ, KỊP THỜI CÁC HOẠT
ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ
Đề cập nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề
nghị báo chí cần tuyên truyền sâu rộng hơn nữa, đặc biệt các thông điệp của đồng
chí Tổng Bí thư Tô Lâm gần đây về phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Đây
cũng là những chủ trương lớn của Đảng ta, nhất là 10 Nghị quyết trụ cột, chiến
lược của Bộ Chính trị, để đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, nước ta
là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến
năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, nước ta là nước phát triển, thu nhập
cao.
Cùng với đó, báo chí tiếp tục bám sát, phản ánh đầy đủ, kịp
thời các hoạt động của Quốc hội, Chính phủ; chuyển tải kịp thời tâm tư, nguyện
vọng của cử tri, Nhân dân tới Quốc hội, Chính phủ, góp phần nâng cao hiệu lực,
hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Chính phủ…
Các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí
tuệ nhân tạo, xây dựng các cơ quan báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại,
giữ vững chủ quyền thông tin trên không gian mạng, thúc đẩy phát triển ngành
công nghiệp nội dung số.
Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thực hiện đầy đủ Luật
Báo chí số 126 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.
Đây là hành lang pháp
lý quan trọng, tạo điều kiện để báo chí phát triển, hoạt động hiệu quả hơn, đảm
bảo phù hợp với đặc thù của từng loại hình báo chí và xu thế phát triển của
kinh tế báo chí hiện đại.
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