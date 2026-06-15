Thứ Hai, 15/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Báo chí giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển của đất nước

Như Nguyệt

15/06/2026, 10:06

Tại buổi gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh vai trò quan trọng của báo chí trong sự phát triển của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí. Ảnh: Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí. Ảnh: Quốc hội.

Chiều 14/6, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã đồng chủ trì buổi gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

BÁO CHÍ ĐỔI MỚI TƯ DUY, CÁCH LÀM TRONG BỐI CẢNH MỚI

Phát biểu chúc mừng nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội cho biết năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều quyết sách rất quan trọng, tạo bước ngoặt lịch sử đối với sự phát triển của đất nước. Dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đất nước ta vẫn đạt được những kết quả rất đáng mừng.

Những kết quả đó khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; tinh thần đồng hành, phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân.

Theo Chủ tịch Quốc hội, tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện của Quốc hội, Chính phủ thời gian qua đã thể hiện rõ quan điểm như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã yêu cầu là phải đổi mới tư duy, hành động - đã nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng.

Đặc biệt là đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật: Luật chỉ quy định những vấn đề theo đúng thẩm quyền của Quốc hội. Tạo điều kiện thuận lợi và giao quyền chủ động, linh hoạt cho Chính phủ trong quá trình tổ chức thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Quốc hội.

Với tinh thần trách nhiệm rất cao của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có liên quan; thời gian qua, Quốc hội đã thông qua khối lượng rất lớn các luật, nghị quyết. Riêng Kỳ họp thường kỳ 7,8,9,10, kỳ họp bất thường Quốc hội khóa 15 và Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16, đã thông qua 127 luật và 36 Nghị quyết quy phạm pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định có được kết quả đó là sự góp sức tích cực của các cơ quan báo chí.

Trước hết, báo chí đã bám sát Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, tuyên truyền mạnh mẽ, sinh động các chủ trương, chính sách, chiến lược quan trọng của Đảng, Nhà nước; phản ánh rất toàn diện các vấn đề, đặc biệt là các tin, bài về cuộc cách mạng sắp xếp lại tổ chức cán bộ, đơn vị hành chính và quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao các cơ quan báo chí đã đổi mới tư duy, đổi mới cách làm để theo kịp môi trường truyền thông đầy biến động và thách thức trong bối cảnh thực hiện sáp nhập, tinh giản bộ máy.

Các cơ quan báo chí đã tiếp tục đầu tư công nghệ số, ứng dụng, khai thác và đóng góp cho nền tảng dữ liệu số quốc gia; phát triển các mô hình tòa soạn hiện đại, đội ngũ nhà báo đa kỹ năng để có đủ năng lực cạnh tranh và phát triển trên môi trường truyền thông số…

BÁO CHÍ TIẾP TỤC BÁM SÁT, PHẢN ÁNH ĐẦY ĐỦ, KỊP THỜI CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ

Đề cập nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị báo chí cần tuyên truyền sâu rộng hơn nữa, đặc biệt các thông điệp của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm gần đây về phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đây cũng là những chủ trương lớn của Đảng ta, nhất là 10 Nghị quyết trụ cột, chiến lược của Bộ Chính trị, để đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, nước ta là nước phát triển, thu nhập cao.

Cùng với đó, báo chí tiếp tục bám sát, phản ánh đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Quốc hội, Chính phủ; chuyển tải kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri, Nhân dân tới Quốc hội, Chính phủ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Chính phủ…

Các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng các cơ quan báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, giữ vững chủ quyền thông tin trên không gian mạng, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số. 

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thực hiện đầy đủ Luật Báo chí số 126 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Đây là hành lang pháp lý quan trọng, tạo điều kiện để báo chí phát triển, hoạt động hiệu quả hơn, đảm bảo phù hợp với đặc thù của từng loại hình báo chí và xu thế phát triển của kinh tế báo chí hiện đại.

Mỗi sản phẩm báo chí, xuất bản, văn hóa, khoa học phải thấm đẫm tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV

11:18, 09/04/2026

Mỗi sản phẩm báo chí, xuất bản, văn hóa, khoa học phải thấm đẫm tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV

Hội nghị giao ban báo chí đầu Xuân Bính Ngọ 2026: Thông điệp hành động cho giai đoạn phát triển mới

13:58, 24/02/2026

Hội nghị giao ban báo chí đầu Xuân Bính Ngọ 2026: Thông điệp hành động cho giai đoạn phát triển mới

Hà Nội kiện toàn báo chí Thủ đô theo mô hình hội tụ, hiện đại

13:25, 05/02/2026

Hà Nội kiện toàn báo chí Thủ đô theo mô hình hội tụ, hiện đại

Từ khóa:

báo chí Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn Quốc hội Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

Đọc thêm

Khát vọng và thách thức của TP. Hồ Chí Minh tăng trưởng hai con số

Khát vọng và thách thức của TP. Hồ Chí Minh tăng trưởng hai con số

Sáng 13/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với TP. Hồ Chí Minh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 05 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, giải ngân vốn đầu tư công, phát triển nhà ở xã hội, tình hình triển khai xây dựng Dự án Luật Đô thị đặc biệt…

Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết riêng về khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết riêng về khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

Sau gần 4 thập kỷ mở cửa và đổi mới, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã trở thành một trụ cột quan trọng, đóng góp mạnh mẽ vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Tuy nhiên, trước bối cảnh toàn cầu đang thay đổi sâu sắc, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết mới nhằm nâng tầm chất lượng dòng vốn đầu tư nước ngoài…

UOB: Kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng, lưu ý rủi ro lạm phát và giá năng lượng

UOB: Kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng, lưu ý rủi ro lạm phát và giá năng lượng

UOB giữ dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2026 ở mức 7%, triển vọng tăng trưởng tiếp tục cho thấy sức chống chịu trước áp lực gia tăng và những biến động bên ngoài. Dù vậy, vẫn cần lưu ý đến lạm phát, tỷ giá và biến động giá năng lượng toàn cầu vẫn có thể tạo áp lực trong thời gian tới...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Yêu cầu phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong kỷ nguyên mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Yêu cầu phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong kỷ nguyên mới

Lần đầu tiên, đối ngoại được xác định là nhiệm vụ ‘"trọng yếu, thường xuyên" bên cạnh quốc phòng và an ninh. Phát biểu quán triệt Nghị quyết 06-NQ/TW, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong kỷ nguyên mới.

Đối ngoại phải mở ra không gian phát triển mới cho đất nước

Đối ngoại phải mở ra không gian phát triển mới cho đất nước

Ngày 11/6, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

[Phóng sự ảnh] 222 điểm thi Hà Nội bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] 222 điểm thi Hà Nội bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Gỡ “điểm nghẽn” về dữ liệu và hạ tầng nền tảng, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Video

Gỡ “điểm nghẽn” về dữ liệu và hạ tầng nền tảng, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Không lo trụ, dòng tiền vào mạnh đẩy giá cổ phiếu tăng diện rộng

Chứng khoán

2

Sự kiện cộng đồng bảo mật BSides Hanoi trở lại với chủ đề “No Human”

Kinh tế số

3

Lãi suất qua đêm giảm mạnh về 3,5%/năm

Tài chính

4

Thụy Sỹ: Cử tri bác bỏ đề xuất hạn chế dân số ở mức 10 triệu người

Thế giới

5

Tây Ninh: Lễ hội núi Bà Đen lần đầu tổ chức loạt trải nghiệm văn hóa quy mô lớn

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy