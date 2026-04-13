Trang chủ Thế giới

Nhờ cơn sốt AI, 20 gia đình giàu nhất châu Á có tổng tài sản khoảng 647 tỷ USD

Ngọc Trang

13/04/2026, 17:17

Theo bảng xếp hạng mới công bố của Bloomberg, tổng tài sản của 20 gia đình đứng sau các tập đoàn hàng đầu châu Á như Samsung và Reliance hiện là khoảng 647 tỷ USD...

Gia đình ông Mukesh Ambani - Ảnh: Bloomberg

Đây là mức cao nhất kể từ khi Bloomberg công bố bảng xếp hạng này vào năm 2019. Sự tăng trưởng này chủ yếu nhờ nhu cầu đối với con chip, kim loại và hạ tầng phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) tăng mạnh. Đà tăng này vẫn được duy trì dù thị trường chứng khoán toàn cầu chịu sức ép điều chỉnh vì chiến sự Mỹ - Iran.

Điểm đáng chú ý là phần lớn các gia tộc này không trực tiếp phát triển AI, mà hưởng lợi từ việc cung cấp những yếu tố nền tảng cho làn sóng công nghệ mới như nhôm, con chip, điện năng, trung tâm dữ liệu, hạ tầng viễn thông và bất động sản. Điều đó cho thấy trào lưu AI không chỉ tạo ra những tỷ phú mới, mà còn làm gia tăng nhanh chóng tài sản của các gia đình kinh doanh lâu đời tại châu Á. 

Dưới đây là danh sách 20 gia đình giàu nhất châu Á theo bảng xếp hạng của Bloomberg, với dữ liệu được chốt đến ngày 27/3/2026.

Danh sách này không bao gồm các tỷ phú tự thân thế hệ đầu như ông Jack Ma của Alibaba hay ông Gautam Adani của Ấn Độ, đồng thời cũng loại trừ những trường hợp tài sản chỉ do một người thừa kế nắm giữ. Tổng tài sản của mỗi gia đình được tính bằng cách cộng phần tài sản do các thành viên khác nhau trong gia đình nắm giữ.

1. Gia đình Ambani

Công ty: Reliance Industries, Jio Financial Services

Tài sản: 89,7 tỷ USD

Ngành: Tập đoàn đa ngành

Địa điểm: Ấn Độ

Thế hệ: 3

2. Gia đình Kwok

Công ty: Sun Hung Kai Properties

Tài sản: 50,2 tỷ USD

Ngành: Bất động sản

Địa điểm: Hồng Kông

Thế hệ: 3

3. Gia đình Lee - Samsung

Công ty: Samsung

Tài sản: 45,5 tỷ USD

Ngành: Công nghệ

Địa điểm: Hàn Quốc

Thế hệ: 3

Ông Lee Jae-yong, Chủ tịch Samsung Electronics - Ảnh: Newsis

4. Gia đình Chearavanont

Công ty: Charoen Pokphand Group

Tài sản: 44,8 tỷ USD

Ngành: Đa ngành

Địa điểm: Thái Lan

Thế hệ: 4

5. Gia đình Zhang

Công ty: China Hongqiao, Shandong Weiqiao Textile

Tài sản: 44,7 tỷ USD

Ngành: Kim loại cơ bản

Địa điểm: Trung Quốc

Thế hệ: 2

6. Gia đình Tsai

Công ty: Cathay Financial, Fubon Financial

Tài sản: 34,3 tỷ USD

Ngành: Tài chính

Địa điểm: Đài Loan

Thế hệ: 3

7. Gia đình Yoovidhya

Công ty: TCP Group

Tài sản: 32,9 tỷ USD

Ngành: Thực phẩm và đồ uống

Địa điểm: Thái Lan

Thế hệ: 2

8. Gia đình Hartono

Công ty: Djarum, Bank Central Asia

Tài sản: 30,2 tỷ USD

Ngành: Thuốc lá, tài chính

Địa điểm: Indonesia

Thế hệ: 3

9. Gia đình Mistry

Công ty: Shapoorji Pallonji Group

Tài sản: 29,5 tỷ USD

Ngành: Tập đoàn đa ngành

Địa điểm: Ấn Độ / Ireland

Thế hệ: 7

10. Gia đình Jindal

Công ty: OP Jindal Group

Tài sản: 29,4 tỷ USD

Ngành: Công nghiệp

Địa điểm: Ấn Độ

Thế hệ: 3

11. Gia đình Cheng

Công ty: New World Development, Chow Tai Fook

Tài sản: 28 tỷ USD

Ngành: Bất động sản, trang sức

Địa điểm: Hồng Kông

Thế hệ: 3

12. Gia đình Lee - Henderson Land

Công ty: Henderson Land Development

Tài sản: 26,1 tỷ USD

Ngành: Bất động sản

Địa điểm: Hồng Kông

Thế hệ: 2

13. Gia đình Pao/Woo

Công ty: BW Group, Wheelock

Tài sản: 24,4 tỷ USD

Ngành: Vận tải biển, bất động sản

Địa điểm: Hồng Kông

Thế hệ: 3

14. Gia đình Kwek/Quek

Công ty: Hong Leong Group

Tài sản: 24 tỷ USD

Ngành: Bất động sản

Địa điểm: Malaysia

Thế hệ: 3

15. Gia đình Birla

Công ty: Aditya Birla Group

Tài sản: 23,5 tỷ USD

Ngành: Tập đoàn đa ngành

Địa điểm: Ấn Độ

Thế hệ: 7

16. Gia đình Chung

Công ty: Hyundai Motor

Tài sản: 21,7 tỷ USD

Ngành: Ô tô

Địa điểm: Hàn Quốc

Thế hệ: 3

17. Gia đình Kadoorie

Công ty: CLP Holdings

Tài sản: 19,2 tỷ USD

Ngành: Cung ứng năng lượng

Địa điểm: Hồng Kông

Thế hệ: 4

18. Gia đình Bajaj

Công ty: Bajaj Group

Tài sản: 17 tỷ USD

Ngành: Tập đoàn đa ngành

Địa điểm: Ấn Độ

Thế hệ: 4

19. Gia đình Wee

Công ty: United Overseas Bank

Tài sản: 16 tỷ USD

Ngành: Ngân hàng

Địa điểm: Singapore

Thế hệ: 4

20. Gia đình Chirathivat

Công ty: Central Group

Tài sản: 15,7 tỷ USD

Ngành: Tập đoàn đa ngành

Địa điểm: Thái Lan

Thế hệ: 4

20 nền kinh tế giàu nhất thế giới: Giàu nhất có đồng nghĩa hạnh phúc nhất?

08:01, 03/03/2026

20 nền kinh tế giàu nhất thế giới: Giàu nhất có đồng nghĩa hạnh phúc nhất?

Tài sản cần có để lọt top 1% giàu nhất tại các nền kinh tế lớn

06:00, 27/02/2026

Tài sản cần có để lọt top 1% giàu nhất tại các nền kinh tế lớn

Eo biển Hormuz mở lại vẫn chưa đủ để khơi thông dòng chảy hàng hóa

Sau khi đàm phán Mỹ - Iran tại Islamabad đổ vỡ, Washington thông báo phong tỏa hoạt động hàng hải ra vào các cảng Iran từ ngày 13/4. Nhưng ngay cả khi các tàu không cập cảng Iran vẫn có thể đi qua eo biển Hormuz, lưu thông cũng chưa thể sớm bình thường trở lại...

Hàng không Trung Quốc bổ sung hàng nghìn chuyến bay mới tới châu Âu

Bài học từ thập niên 1970 giúp Mỹ và nhiều nền kinh tế vững hơn trước cú sốc dầu

Những thay đổi mà Mỹ và nhiều nền kinh tế khác triển khai trong 5 thập kỷ qua đã giúp giảm bớt phần nào tác động kinh tế từ các cú sốc dầu mỏ...

Ukraine: Nông dân gặp khó đủ đường vì hai cuộc chiến diễn ra đồng thời

Chiến lược tự chủ chuỗi cung ứng của Trung Quốc đối mặt thử thách từ xung đột Trung Đông

Chiến sự Mỹ - Iran đang bắt đầu gây sức ép rõ rệt lên chuỗi cung ứng của Trung Quốc, qua đó đặt ra phép thử lớn với nỗ lực nhiều năm của Bắc Kinh nhằm tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các cú sốc từ bên ngoài...

