Nhờ cơn sốt AI, 20 gia đình giàu nhất châu Á có tổng tài sản khoảng 647 tỷ USD
Ngọc Trang
13/04/2026, 17:17
Theo bảng xếp hạng mới công bố của Bloomberg, tổng tài sản của 20 gia đình đứng sau các tập đoàn hàng đầu châu Á như Samsung và Reliance hiện là khoảng 647 tỷ USD...
Đây là mức cao nhất kể từ khi Bloomberg công bố bảng xếp hạng này vào năm 2019. Sự tăng trưởng này chủ yếu nhờ nhu cầu đối với con chip, kim loại và hạ tầng phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) tăng mạnh. Đà tăng này vẫn được duy trì dù thị trường chứng khoán toàn cầu chịu sức ép điều chỉnh vì chiến sự Mỹ - Iran.
Điểm đáng chú ý là phần lớn các gia tộc này không trực tiếp
phát triển AI, mà hưởng lợi từ việc cung cấp những yếu tố nền tảng cho làn sóng
công nghệ mới như nhôm, con chip, điện năng, trung tâm dữ liệu, hạ tầng viễn
thông và bất động sản. Điều đó cho thấy trào lưu AI không chỉ tạo ra những tỷ phú mới,
mà còn làm gia tăng nhanh chóng tài sản của các gia đình kinh doanh lâu đời tại
châu Á.
Dưới đây là danh sách 20 gia đình giàu nhất châu Á theo bảng
xếp hạng của Bloomberg, với dữ liệu được chốt đến ngày 27/3/2026.
Danh sách này
không bao gồm các tỷ phú tự thân thế hệ đầu như ông Jack Ma của Alibaba hay ông
Gautam Adani của Ấn Độ, đồng thời cũng loại trừ những trường hợp tài sản chỉ do
một người thừa kế nắm giữ. Tổng tài sản của mỗi gia đình được tính bằng cách cộng
phần tài sản do các thành viên khác nhau trong gia đình nắm giữ.
1. Gia đình Ambani
Công ty: Reliance Industries, Jio Financial Services
Tài sản: 89,7 tỷ USD
Ngành: Tập đoàn đa ngành
Địa điểm: Ấn Độ
Thế hệ: 3
2. Gia đình Kwok
Công ty: Sun Hung Kai Properties
Tài sản: 50,2 tỷ USD
Ngành: Bất động sản
Địa điểm: Hồng Kông
Thế hệ: 3
3. Gia đình Lee - Samsung
Công ty: Samsung
Tài sản: 45,5 tỷ USD
Ngành: Công nghệ
Địa điểm: Hàn Quốc
Thế hệ: 3
4. Gia đình Chearavanont
Công ty: Charoen Pokphand Group
Tài sản: 44,8 tỷ USD
Ngành: Đa ngành
Địa điểm: Thái Lan
Thế hệ: 4
5. Gia đình Zhang
Công ty: China Hongqiao, Shandong Weiqiao Textile
Tài sản: 44,7 tỷ USD
Ngành: Kim loại cơ bản
Địa điểm: Trung Quốc
Thế hệ: 2
6. Gia đình Tsai
Công ty: Cathay Financial, Fubon Financial
Tài sản: 34,3 tỷ USD
Ngành: Tài chính
Địa điểm: Đài Loan
Thế hệ: 3
7. Gia đình Yoovidhya
Công ty: TCP Group
Tài sản: 32,9 tỷ USD
Ngành: Thực phẩm và đồ uống
Địa điểm: Thái Lan
Thế hệ: 2
8. Gia đình Hartono
Công ty: Djarum, Bank Central Asia
Tài sản: 30,2 tỷ USD
Ngành: Thuốc lá, tài chính
Địa điểm: Indonesia
Thế hệ: 3
9. Gia đình Mistry
Công ty: Shapoorji Pallonji Group
Tài sản: 29,5 tỷ USD
Ngành: Tập đoàn đa ngành
Địa điểm: Ấn Độ / Ireland
Thế hệ: 7
10. Gia đình Jindal
Công ty: OP Jindal Group
Tài sản: 29,4 tỷ USD
Ngành: Công nghiệp
Địa điểm: Ấn Độ
Thế hệ: 3
11. Gia đình Cheng
Công ty: New World Development, Chow Tai Fook
Tài sản: 28 tỷ USD
Ngành: Bất động sản, trang sức
Địa điểm: Hồng Kông
Thế hệ: 3
12. Gia đình Lee - Henderson Land
Công ty: Henderson Land Development
Tài sản: 26,1 tỷ USD
Ngành: Bất động sản
Địa điểm: Hồng Kông
Thế hệ: 2
13. Gia đình Pao/Woo
Công ty: BW Group, Wheelock
Tài sản: 24,4 tỷ USD
Ngành: Vận tải biển, bất động sản
Địa điểm: Hồng Kông
Thế hệ: 3
14. Gia đình Kwek/Quek
Công ty: Hong Leong Group
Tài sản: 24 tỷ USD
Ngành: Bất động sản
Địa điểm: Malaysia
Thế hệ: 3
15. Gia đình Birla
Công ty: Aditya Birla Group
Tài sản: 23,5 tỷ USD
Ngành: Tập đoàn đa ngành
Địa điểm: Ấn Độ
Thế hệ: 7
16. Gia đình Chung
Công ty: Hyundai Motor
Tài sản: 21,7 tỷ USD
Ngành: Ô tô
Địa điểm: Hàn Quốc
Thế hệ: 3
17. Gia đình Kadoorie
Công ty: CLP Holdings
Tài sản: 19,2 tỷ USD
Ngành: Cung ứng năng lượng
Địa điểm: Hồng Kông
Thế hệ: 4
18. Gia đình Bajaj
Công ty: Bajaj Group
Tài sản: 17 tỷ USD
Ngành: Tập đoàn đa ngành
Địa điểm: Ấn Độ
Thế hệ: 4
19. Gia đình Wee
Công ty: United Overseas Bank
Tài sản: 16 tỷ USD
Ngành: Ngân hàng
Địa điểm: Singapore
Thế hệ: 4
20. Gia đình Chirathivat
Công ty: Central Group
Tài sản: 15,7 tỷ USD
Ngành: Tập đoàn đa ngành
Địa điểm: Thái Lan
Thế hệ: 4
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
