Nhờ “hiệu ứng” A80, du lịch Hà Nội sẽ bứt tốc nửa cuối 2025
Tường Bách
27/08/2025, 09:20
Sở Du lịch Hà Nội vừa công bố kết quả hoạt động du lịch từ đầu năm đến hết tháng 8/2025. Theo đó, tổng số lượng khách du lịch đến Hà Nội trong 8 tháng qua ước đạt 21,58 triệu lượt khách, tăng 13,9% so cùng kỳ năm 2024…
Thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội, trong tháng 8, ngành du lịch
Thủ đô đã đón 500.000 lượt khách quốc tế và có lưu trú. Khách du lịch nội địa ước
đạt 2,47 triệu lượt khách, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng thu từ
khách du lịch ước đạt 12,54 nghìn tỷ đồng, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm 2024.
Như vậy trong 8 tháng qua, du lịch Hà Nội đã đón 21,58 triệu
lượt khách. Trong đó, khách du lịch quốc tế đạt 4,96 triệu lượt, tăng 25,8% so
với cùng kỳ năm 2024. Khách du lịch nội địa ước đạt 16,62 triệu lượt khách. Tổng
thu từ khách du lịch ước đạt 85,835 nghìn tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ
năm 2024. Trong tháng 8/2025, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn
ước đạt 59%.
Với kết quả kể trên, có thể nói tháng 8 là tháng “bùng nổ” của
du lịch Hà Nội. Theo thông tin từ nền tảng Booking.com, từ đầu tháng 8, Hà Nội
đã vươn lên dẫn đầu danh sách điểm đến được người Việt tìm kiếm nhiều nhất
trong dịp nghỉ lễ 2/9.
Còn theo dữ liệu từ nền tảng đặt phòng trực tuyến Agoda, mức
độ quan tâm của du khách nội địa đối với Hà Nội tăng tới 370% so với cùng kỳ
năm ngoái. Với khách quốc tế, lượt tìm kiếm cũng ghi nhận mức tăng 84%, cho thấy
Hà Nội không chỉ thu hút du khách trong nước mà còn nổi bật trên bản đồ du lịch
quốc tế mùa lễ này.
Những con số trên thể hiện rõ nét hiệu ứng của thu hút khách
du lịch từ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành
công và Quốc khánh 2/9. Ngay từ đầu tháng 8, thành phố đã phối hợp các cơ quan
tổ chức hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trưng bày, triển lãm, ra mắt
các tour du lịch mới… và đặc biệt hoạt động luyện tập chuẩn bị cho cuộc diễu
binh, diễu hành vào ngày kỷ niệm Quốc khánh 2/9 (sự kiện A80) đã thu hút lượng
lớn khách du lịch trong và ngoài nước.
Theo Sở Du lịch Hà Nội, dịp Quốc khánh 2/9 năm 2024, Thủ đô
đã đón hơn 640.000 lượt khách, trong đó có khoảng 33.000 lượt khách
quốc tế. Doanh thu từ khách du lịch ước đạt hơn 2.000 tỷ đồng. Dự kiến năm
2025, con số này còn tăng cao hơn nhờ loạt sự kiện A80 cùng nhiều chương trình
văn hóa - nghệ thuật được tổ chức khắp thành phố.
Các điểm đến như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, phố đi bộ Hồ
Gươm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long… luôn nằm trong top được
tìm kiếm nhiều nhất. Ngoài ra, khu vực phố cổ Hà Nội với Hàng Mã, Hàng Đào,
Hàng Bông rực rỡ cờ hoa cũng trở thành tọa độ thu hút du khách từ khắp nơi đến
check-in.
Theo khảo sát, thời điểm này, nhiều khách sạn 3 - 4 sao tại
khu vực quanh phố cổ, quảng trường đã được đặt kín chỗ, thậm chí ghi nhận
booking từ ngay sau dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay. Điều này cho thấy sức hút không nhỏ của
các chương trình nghệ thuật, hoạt động diễu binh, sự kiện tại Hà Nội. Ở
phân khúc cao cấp, nhiều khách sạn 4 - 5 sao tại Hà Nội đạt công suất hơn 90%.
Các địa phương lân cận tại miền bắc cũng hưởng lợi rõ rệt
khi Hà Nội trở thành trung tâm thu hút du khách. Tỉnh Quảng Ninh dự báo sẽ đón
khoảng 300.000 lượt khách trong 4 ngày lễ, tăng gần 15% so với 2024. Ninh Bình
với danh thắng Tràng An, Tam Cốc - Bích Động cũng ghi nhận tỷ lệ đặt phòng
khách sạn đạt 80 - 90% trước lễ.
Các tuyến tour “Hà Nội - Hạ Long - Ninh Bình” hoặc “Hà Nội –
Sapa - Fansipan” đang bán rất chạy. Đây là xu hướng quen thuộc của các năm gần
đây nhưng năm nay có điểm mới: du khách thường lựa chọn du lịch Hà Nội rồi
mở rộng sang các điểm miền bắc, kết hợp vừa khám phá đô thị vừa trải nghiệm
thiên nhiên.
Điều này cho thấy các doanh nghiệp lữ hành không chỉ hưởng lợi
ngắn hạn mà còn có cơ hội phát triển dài hạn, khi thói quen du lịch của người
dân ngày càng gắn liền với các kỳ nghỉ lễ. Đây là tín hiệu tích cực cho mùa cao
điểm cuối năm sắp tới. Với các giải pháp đồng bộ, các chuyên gia trong ngành nhận
định doanh thu từ du lịch Hà Nội trong nửa cuối năm 2025 có thể tăng 20 - 30% so với
cùng kỳ, góp phần giúp Hà Nội hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế GRDP 8,5%
trong năm nay.
Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, trong
tháng 9 này, Sở Du lịch sẽ hoàn thiện Đề án đổi mới mô hình tổ chức, phương thức
quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích quốc gia đặc biệt lịch sử và
danh lam thắng cảnh quần thể Hương Sơn (chùa Hương); xây dựng, triển khai Kế hoạch
tổ chức khai trương, ra mắt các sản phẩm du lịch mới với chủ đề: “Du lịch Hà Nội
- Tinh hoa hội tụ 2025”.
Điểm nhấn hoạt động của Du lịch Hà Nội trong tháng 9 sẽ là tổ
chức Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2025; tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế ITE tại
TP Hồ Chí Minh; tổ chức đoàn tham gia gian hàng Hội chợ ITB India (Ấn Độ) và
chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam tại Ấn Độ; đoàn tham gia Hội chợ Du lịch
Quốc tế IFTM Topresa và hợp tác phát triển du lịch tại Pháp năm 2025.
Ngoài ra, Sở Du lịch Hà Nội sẽ tổ chức hoạt động tham gia Lễ
hội Ẩm thực giao lưu bốn phương tại Huế, Lễ hội Thành Tuyên tại Tuyên Quang;
triển khai tổ chức Festival Thu Hà Nội 2025, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025;
xây dựng Kế hoạch tổ chức các hội nghị tập huấn, chương trình khảo sát kết nối
các điểm đến du lịch của các phường, xã với các doanh nghiệp lữ hành trên địa
bàn thành phố.
Nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh của Hà Nội trong việc xây
dựng phát triển tour mới, từ nay đến hết năm 2025, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với
UBND các phường, xã, các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai các kế hoạch
phát triển sản phẩm du lịch. Cụ thể, sản phẩm du lịch nông nghiệp, nông thôn; sản
phẩm du lịch đêm; du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm thực tế các giá trị văn
hoá truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số; điểm đến Bảo tàng Bia Hà Nội.
Khi lượng khách du lịch đổ về Hà Nội tăng mạnh, tình
trạng một số đối tượng lợi dụng mạng xã hội, website giả mạo để lừa đảo du
khách đặt phòng khách sạn, homestay đang có chiều hướng gia tăng, gây lo ngại về
an ninh trật tự và ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Thủ đô.
Sở Du lịch Hà Nội khuyến nghị người dân nên đặt phòng qua
các doanh nghiệp lữ hành uy tín được cấp phép (có thể tra cứu tại cổng thông
tin https://quanlyluhanh.vn) hoặc các nền tảng đặt phòng uy tín, thay vì chuyển
tiền cho cá nhân qua kênh không rõ ràng.
Du lịch Khánh Hòa đã có một mùa hè tăng trưởng mạnh mẽ
09:35, 26/08/2025
Hiện thực hoá mục tiêu đón 25 triệu khách quốc tế năm 2025
08:49, 25/08/2025
Thanh Hóa đón gần 15 triệu lượt khách, thu 40.476 tỉ đồng từ du lịch
Bảo vệ người tiêu dùng trước "bẫy" đa cấp bất chính
Sáng 27/8, Sở Công Thương Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền về dấu hiệu nhận biết bán hàng đa cấp bất chính cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn các phường: Hạc Thành, Quảng Phú, Nguyệt Viên, Hàm Rồng, Đông Tiến, Đông Sơn, Đông Quang. Hội nghị thu hút sự tham dự của hàng trăm đại biểu đến từ các tổ dân phố, các chợ cùng lãnh đạo chính quyền địa phương.
[Phóng sự ảnh] Người dân “xếp hàng” đợi xem Lễ Sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80
Dự kiến, sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình lúc 20h tối nay (27/8)…
Nhờ “hiệu ứng” A80, du lịch Hà Nội sẽ bứt tốc nửa cuối 2025
Sở Du lịch Hà Nội vừa công bố kết quả hoạt động du lịch từ đầu năm đến hết tháng 8/2025. Theo đó, tổng số lượng khách du lịch đến Hà Nội trong 8 tháng qua ước đạt 21,58 triệu lượt khách, tăng 13,9% so cùng kỳ năm 2024…
Hè 2025: mùa của những Micro-trend
Mùa hè này, mọi người tiêu dùng có vẻ như đều bị bội thực bởi những “micro-trend” - xu hướng xuất hiện trong thời gian ngắn rồi biến mất nhanh chóng…
Nhiều đầu sách hay ra mắt dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9
Không chỉ giữ vai trò quan trọng trong việc gìn giữ ký ức dân tộc, những đầu sách mắt nhân dịp kỷ niệm các sự kiện trọng đại của dân tộc còn lan tỏa giá trị lịch sử qua công nghệ số, tạo nên một cầu nối giữa quá khứ và hiện tại…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: