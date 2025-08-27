Thứ Tư, 27/08/2025

Trang chủ Tiêu & Dùng

Nhờ “hiệu ứng” A80, du lịch Hà Nội sẽ bứt tốc nửa cuối 2025

Tường Bách

27/08/2025, 09:20

Sở Du lịch Hà Nội vừa công bố kết quả hoạt động du lịch từ đầu năm đến hết tháng 8/2025. Theo đó, tổng số lượng khách du lịch đến Hà Nội trong 8 tháng qua ước đạt 21,58 triệu lượt khách, tăng 13,9% so cùng kỳ năm 2024…

Có thể nói tháng 8 là tháng "bùng nổ" của du lịch Hà Nội.
Có thể nói tháng 8 là tháng “bùng nổ” của du lịch Hà Nội.

Thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội, trong tháng 8, ngành du lịch Thủ đô đã đón 500.000 lượt khách quốc tế và có lưu trú. Khách du lịch nội địa ước đạt 2,47 triệu lượt khách, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 12,54 nghìn tỷ đồng, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Như vậy trong 8 tháng qua, du lịch Hà Nội đã đón 21,58 triệu lượt khách. Trong đó, khách du lịch quốc tế đạt 4,96 triệu lượt, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm 2024. Khách du lịch nội địa ước đạt 16,62 triệu lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 85,835 nghìn tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2024. Trong tháng 8/2025, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn ước đạt 59%.

Với kết quả kể trên, có thể nói tháng 8 là tháng “bùng nổ” của du lịch Hà Nội. Theo thông tin từ nền tảng Booking.com, từ đầu tháng 8, Hà Nội đã vươn lên dẫn đầu danh sách điểm đến được người Việt tìm kiếm nhiều nhất trong dịp nghỉ lễ 2/9.

Còn theo dữ liệu từ nền tảng đặt phòng trực tuyến Agoda, mức độ quan tâm của du khách nội địa đối với Hà Nội tăng tới 370% so với cùng kỳ năm ngoái. Với khách quốc tế, lượt tìm kiếm cũng ghi nhận mức tăng 84%, cho thấy Hà Nội không chỉ thu hút du khách trong nước mà còn nổi bật trên bản đồ du lịch quốc tế mùa lễ này.

Hà Nội dẫn đầu danh sách điểm đến được người Việt tìm kiếm nhiều nhất trong dịp nghỉ lễ 2/9.
Hà Nội dẫn đầu danh sách điểm đến được người Việt tìm kiếm nhiều nhất trong dịp nghỉ lễ 2/9.

Những con số trên thể hiện rõ nét hiệu ứng của thu hút khách du lịch từ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Ngay từ đầu tháng 8, thành phố đã phối hợp các cơ quan tổ chức hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trưng bày, triển lãm, ra mắt các tour du lịch mới… và đặc biệt hoạt động luyện tập chuẩn bị cho cuộc diễu binh, diễu hành vào ngày kỷ niệm Quốc khánh 2/9 (sự kiện A80) đã thu hút lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, dịp Quốc khánh 2/9 năm 2024, Thủ đô đã đón hơn 640.000 lượt khách, trong đó có khoảng 33.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu từ khách du lịch ước đạt hơn 2.000 tỷ đồng. Dự kiến năm 2025, con số này còn tăng cao hơn nhờ loạt sự kiện A80 cùng nhiều chương trình văn hóa - nghệ thuật được tổ chức khắp thành phố.

Các điểm đến như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, phố đi bộ Hồ Gươm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long… luôn nằm trong top được tìm kiếm nhiều nhất. Ngoài ra, khu vực phố cổ Hà Nội với Hàng Mã, Hàng Đào, Hàng Bông rực rỡ cờ hoa cũng trở thành tọa độ thu hút du khách từ khắp nơi đến check-in.

Hà Nội không chỉ thu hút du khách trong nước mà còn nổi bật trên bản đồ quốc tế.
Hà Nội không chỉ thu hút du khách trong nước mà còn nổi bật trên bản đồ quốc tế.

Theo khảo sát, thời điểm này, nhiều khách sạn 3 - 4 sao tại khu vực quanh phố cổ, quảng trường đã được đặt kín chỗ, thậm chí ghi nhận booking từ ngay sau dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay. Điều này cho thấy sức hút không nhỏ của các chương trình nghệ thuật, hoạt động diễu binh, sự kiện tại Hà Nội. Ở phân khúc cao cấp, nhiều khách sạn 4 - 5 sao tại Hà Nội đạt công suất hơn 90%.

Các địa phương lân cận tại miền bắc cũng hưởng lợi rõ rệt khi Hà Nội trở thành trung tâm thu hút du khách. Tỉnh Quảng Ninh dự báo sẽ đón khoảng 300.000 lượt khách trong 4 ngày lễ, tăng gần 15% so với 2024. Ninh Bình với danh thắng Tràng An, Tam Cốc - Bích Động cũng ghi nhận tỷ lệ đặt phòng khách sạn đạt 80 - 90% trước lễ.

Các tuyến tour “Hà Nội - Hạ Long - Ninh Bình” hoặc “Hà Nội – Sapa - Fansipan” đang bán rất chạy. Đây là xu hướng quen thuộc của các năm gần đây nhưng năm nay có điểm mới: du khách thường lựa chọn du lịch Hà Nội rồi mở rộng sang các điểm miền bắc, kết hợp vừa khám phá đô thị vừa trải nghiệm thiên nhiên.

Điều này cho thấy các doanh nghiệp lữ hành không chỉ hưởng lợi ngắn hạn mà còn có cơ hội phát triển dài hạn, khi thói quen du lịch của người dân ngày càng gắn liền với các kỳ nghỉ lễ. Đây là tín hiệu tích cực cho mùa cao điểm cuối năm sắp tới. Với các giải pháp đồng bộ, các chuyên gia trong ngành nhận định doanh thu từ du lịch Hà Nội trong nửa cuối năm 2025 có thể tăng 20 - 30% so với cùng kỳ, góp phần giúp Hà Nội hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế GRDP 8,5% trong năm nay.

Du lịch Hà Nội ghi nhận tín hiệu tích cực cho mùa cao điểm cuối năm sắp tới.
Du lịch Hà Nội ghi nhận tín hiệu tích cực cho mùa cao điểm cuối năm sắp tới.

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, trong tháng 9 này, Sở Du lịch sẽ hoàn thiện Đề án đổi mới mô hình tổ chức, phương thức quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích quốc gia đặc biệt lịch sử và danh lam thắng cảnh quần thể Hương Sơn (chùa Hương); xây dựng, triển khai Kế hoạch tổ chức khai trương, ra mắt các sản phẩm du lịch mới với chủ đề: “Du lịch Hà Nội - Tinh hoa hội tụ 2025”.

Điểm nhấn hoạt động của Du lịch Hà Nội trong tháng 9 sẽ là tổ chức Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2025; tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế ITE tại TP Hồ Chí Minh; tổ chức đoàn tham gia gian hàng Hội chợ ITB India (Ấn Độ) và chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam tại Ấn Độ; đoàn tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế IFTM Topresa và hợp tác phát triển du lịch tại Pháp năm 2025.

Ngoài ra, Sở Du lịch Hà Nội sẽ tổ chức hoạt động tham gia Lễ hội Ẩm thực giao lưu bốn phương tại Huế, Lễ hội Thành Tuyên tại Tuyên Quang; triển khai tổ chức Festival Thu Hà Nội 2025, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025; xây dựng Kế hoạch tổ chức các hội nghị tập huấn, chương trình khảo sát kết nối các điểm đến du lịch của các phường, xã với các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn thành phố.

Tháng 9 này, thủ đô sẽ ra mắt các sản phẩm du lịch mới với chủ đề: "Du lịch Hà Nội - Tinh hoa hội tụ 2025".
Tháng 9 này, thủ đô sẽ ra mắt các sản phẩm du lịch mới với chủ đề: “Du lịch Hà Nội - Tinh hoa hội tụ 2025”.

Nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh của Hà Nội trong việc xây dựng phát triển tour mới, từ nay đến hết năm 2025, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với UBND các phường, xã, các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai các kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch. Cụ thể, sản phẩm du lịch nông nghiệp, nông thôn; sản phẩm du lịch đêm; du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm thực tế các giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số; điểm đến Bảo tàng Bia Hà Nội.

Khi lượng khách du lịch đổ về Hà Nội tăng mạnh, tình trạng một số đối tượng lợi dụng mạng xã hội, website giả mạo để lừa đảo du khách đặt phòng khách sạn, homestay đang có chiều hướng gia tăng, gây lo ngại về an ninh trật tự và ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Thủ đô.

Sở Du lịch Hà Nội khuyến nghị người dân nên đặt phòng qua các doanh nghiệp lữ hành uy tín được cấp phép (có thể tra cứu tại cổng thông tin https://quanlyluhanh.vn) hoặc các nền tảng đặt phòng uy tín, thay vì chuyển tiền cho cá nhân qua kênh không rõ ràng.

