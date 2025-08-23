Chủ Nhật, 24/08/2025

Thanh Hóa đón gần 15 triệu lượt khách, thu 40.476 tỉ đồng từ du lịch

Thiên Anh

23/08/2025, 11:53

Trong 8 tháng năm 2025, du lịch Thanh Hóa tiếp tục tăng trưởng, ước đón gần 15 triệu lượt khách, tổng thu 40.476 tỉ đồng, đạt 89% kế hoạch cả năm...

Các khu, điểm du lịch trọng điểm của Thanh Hoá như Sầm Sơn, Hải Tiến, Pù Luông, Thành Nhà Hồ, Lam Kinh tiếp tục thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.
Các khu, điểm du lịch trọng điểm của Thanh Hoá như Sầm Sơn, Hải Tiến, Pù Luông, Thành Nhà Hồ, Lam Kinh tiếp tục thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Trong tháng 8/2025, hoạt động du lịch trên địa bàn Thanh Hóa tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đạt được những kết quả tích cực. Toàn tỉnh ước đón 1.155.000 lượt khách, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 96.600 lượt, tăng 7,7%. Tổng thu từ du lịch trong tháng 8 đạt khoảng 3.119 tỉ đồng, tăng 8,6%; riêng nguồn thu từ khách quốc tế ước đạt khoảng 52,2 triệu USD.

Tính chung 8 tháng năm 2025, toàn tỉnh đón khoảng 14.972.000 lượt khách, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 93,6% kế hoạch cả năm. Trong số này, khách quốc tế đến Thanh Hóa ước đạt 572.200 lượt, tăng 16,6% và bằng 67,3% kế hoạch. Tổng thu du lịch toàn tỉnh đạt khoảng 40.476 tỉ đồng, tăng 30,8%, bằng 89% kế hoạch năm. Trong đó, thu từ khách quốc tế ước đạt 308,5 triệu USD, tăng 20,4% và bằng 81,2% kế hoạch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cho biết, trong tháng 8, tỉnh đã phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến hình ảnh du lịch gắn với bộ nhận diện “Hương sắc bốn mùa” trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số.

Đồng thời, sở tham mưu cho UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển du lịch, triển khai các chương trình hợp tác, liên kết phát triển du lịch với một số địa phương trọng điểm như TP.HCM, các tỉnh Tây Bắc, miền Trung và với tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Thanh Hóa đã tham gia Triển lãm thành tựu Đất nước tại Hà Nội, tổ chức không gian trưng bày giới thiệu hình ảnh, sản phẩm du lịch đặc sắc. Bên cạnh đó, tỉnh cũng phối hợp với Hiệp hội Du lịch tổ chức hội thảo với chủ đề “Giải pháp thu hút khách du lịch quốc tế đến Thanh Hóa”. Song song với các hoạt động xúc tiến, công tác chuẩn bị cho “Liên hoan văn hóa ẩm thực xứ Thanh 2025” được triển khai, hướng tới tạo điểm nhấn trong mùa du lịch cuối năm.

Các khu, điểm du lịch trọng điểm của Thanh Hóa như Sầm Sơn, Hải Tiến, Pù Luông, Thành Nhà Hồ, Lam Kinh tiếp tục thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Một số điểm đến mới ở miền núi được đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng, góp phần mở rộng không gian du lịch của tỉnh.

Khách quốc tế đến Thanh Hóa có xu hướng tăng nhanh. Tám tháng năm nay, Thanh Hóa đã đón hơn nửa triệu lượt khách quốc tế, đạt trên 67% kế hoạch cả năm. Nhiều đoàn khách đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu; lượng khách từ Lào và Thái Lan qua cửa khẩu quốc tế Na Mèo cũng tăng rõ rệt. Doanh thu từ khách quốc tế đạt hơn 308 triệu USD, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2024.

Kế hoạch năm 2025 của tỉnh đặt mục tiêu đón 16 triệu lượt khách, tổng thu khoảng 45.500 tỉ đồng. Như vậy, với kết quả 8 tháng, Thanh Hóa đã đạt gần 94% chỉ tiêu về lượng khách và 89% chỉ tiêu về doanh thu.

Từ nay đến cuối năm, tỉnh sẽ tập trung tổ chức các sự kiện du lịch quy mô lớn, đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số gắn với bộ nhận diện “Hương sắc bốn mùa”, đồng thời phát triển thêm các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, cộng đồng, tạo thêm lựa chọn cho du khách trong và ngoài nước.

Có thể nói, ngành du lịch đang trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội của Thanh Hóa. Với những nỗ lực về xúc tiến, liên kết và nâng cao chất lượng dịch vụ, tỉnh đang tiến gần hơn đến mục tiêu hoàn thành kế hoạch năm 2025 và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong những năm tới.

Từ khóa:

du lịch Thanh Hoá tiêu dùng Vneconomy

