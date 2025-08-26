Du lịch Khánh Hòa đã có một mùa hè tăng trưởng mạnh mẽ
Tường Bách
26/08/2025, 09:35
Trong tháng 8/2025, ngành du lịch Khánh Hòa đón khoảng 1,9 triệu lượt khách, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt 498.000 lượt, ghi nhận mức tăng trưởng 17,5%...
Theo báo cáo từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, tính chung 8 tháng đầu năm 2025, Khánh Hòa đã đón hơn 12,8
triệu lượt khách, tăng 15,6% so với cùng kỳ 2024 và đạt 81,5% kế hoạch năm.
Doanh thu du lịch ước đạt gần 50.586 tỷ đồng, hoàn thành 76,1% mục
tiêu cả năm. Đây được xem là mùa hè thành công rực rỡ của ngành du lịch tỉnh.
Không dừng lại ở thế mạnh truyền thống "biển xanh, cát
trắng, nắng vàng", Khánh Hòa đã đa dạng hóa sản phẩm. Các khu nghỉ
dưỡng cao cấp tại Bãi Dài (Cam Lâm) tổ chức các chương trình nghệ thuật đặc sắc,
trong khi tour du thuyền trên vịnh Nha Trang, Ninh Vân đang trở thành xu hướng
mới. Với bờ biển dài gần 500 km, những hải trình kết nối từ Nha Trang đi Vân
Phong, Vĩnh Hy... mở ra hướng phát triển bền vững và đẳng cấp hơn cho du lịch
biển.
NÂNG TẦM TRẢI NGHIỆM BẰNG CÔNG NGHỆ
Việc thu hút khách quốc tế đến du lịch Khánh Hòa mở ra kỳ vọng tươi sáng hơn nữa với Nghị quyết
229 miễn thị thực cho công dân 12 quốc gia châu Âu với thời hạn tạm trú 45
ngày. Cùng với đó, Chính phủ cũng ban hành Nghị định 221/2025 miễn thị thực cho
các đối tượng đặc biệt như học giả, chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư...
Ông Phạm Minh Nhựt, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang -
Khánh Hòa, đánh giá: "Chính sách miễn visa cho đối tượng đặc biệt mở ra cơ
hội rất lớn cho du lịch Khánh Hòa trong việc thiết kế sản phẩm du lịch cao cấp,
cá nhân hóa và sản phẩm dành cho giới thượng lưu. Khánh Hòa có các khu nghỉ dưỡng
đẳng cấp như Amanoi,
Six Senses Ninh Vân Bay... rất nhiều tiềm năng để đón các du khách siêu
giàu".
Đặc biệt, xu hướng chuyển đổi số trong du lịch không chỉ
giúp doanh nghiệp nắm bắt thị hiếu mà còn nâng tầm trải nghiệm cho du khách. Tại
di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar, thay vì lên mạng tìm kiếm
thông tin hay nhờ hướng dẫn viên thuyết minh, du khách giờ đây có thể dùng
điện thoại quét mã QR Guiding để nghe giới thiệu giá trị
văn hóa, đặc điểm lễ hội và phong tục tín ngưỡng liên
quan đến quần thể di tích này.
Đến nay, Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh đã triển khai mã QR
Guiding tại tất cả các di tích, danh thắng quốc gia thuộc tỉnh Khánh Hòa trước
đây (ngoại trừ danh thắng Mũi Đôi và di tích ở Trường Sa). Đồng thời, du lịch Khánh Hòa ứng dụng công nghệ số hóa 3D các hiện vật, công trình lịch sử, văn
hóa trên địa bàn Nha Trang với trang web http://khanhhoa360.vn (3 ngôn ngữ Việt - Anh - Nga).
Thể hiện sự nhanh nhạy trong việc ứng dụng trí tuệ nhân
tạo (AI) vào hoạt động du lịch, nhiều khu nghỉ dưỡng, resort cao cấp ở Khánh
Hòa đã chủ động triển khai hệ thống du lịch thông minh. Bà Ngô Thị Hương, Phó Tổng
Giám đốc Kinh doanh và Marketing Công ty Cổ phần Vinpearl, chia sẻ hiện
nay khu nghỉ dưỡng triển khai ứng dụng VinWonders, bản đồ ẩm thực số trên đảo
Hòn Tre.
Những tiện ích này cho phép du khách tự xây dựng lịch trình; tra cứu
thời gian chờ tại các trò chơi; sử dụng bản đồ số nội khu để di chuyển; đặt dịch
vụ tiện ích; thanh toán không tiếp xúc và cá nhân hóa hành trình ngay trên thiết
bị di động.
Tương tự, khu nghỉ dưỡng Alma ở khu Bãi Dài, xã Cam Lâm cũng
ra mắt ứng dụng di động Alma Resort. Ngoài các tính năng cung cấp thông tin thực
đơn cho các nhà hàng, quầy bar, dịch vụ ăn uống tại phòng, chương trình khuyến
mãi…, ứng dụng tích hợp dịch vụ di chuyển và cả tiện ích phản ánh để người dùng
có thể góp ý về các dịch vụ của khu nghỉ dưỡng.
Trong khi đó, The Anam Cam Ranh lại gây ấn tượng với chatbot
"đa tài". "Khách muốn đặt phòng lúc 2 giờ sáng?
Chatbot sẵn sàng. Muốn biết về món đặc biệt của nhà hàng, hay kiểm tra
tình trạng trống, du khách chỉ cần trò chuyện với chatbot và nhận được câu trả
lời đầy đủ ngay lập tức", ông Martin Koerner, Giám đốc Thương mại của The
Anam Group, cho biết.
Mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa phối hợp
với Trường Đại học VinUni cũng đã tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm hệ thống
quản lý tiêu chuẩn du lịch xanh cho đại diện hơn 100 doanh nghiệp là các cơ sở
lưu trú du lịch từ 4 đến 5 sao và các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.
NỖ LỰC BẢO TỒN TÀI NGUYÊN BIÊN
Tại buổi tập huấn, các chuyên gia đã hướng dẫn thao tác đăng
nhập, nhập dữ liệu, tra cứu và lập báo cáo theo Bộ tiêu chí Du lịch xanh; cho
phép các cơ sở lưu trú, điểm tham quan du lịch nộp hồ sơ và các minh chứng trực
tuyến; tích hợp chức năng thu thập, quản lý, đánh giá dữ liệu về chuyển đổi
xanh; chấm điểm dựa trên tiêu chí phát thải khí nhà kính và các hành động
xanh.
Các chủ đề chính trong Bộ tiêu chí Du lịch xanh gồm:
Tiêu chí phát thải khí nhà kính; tiêu chí hành động xanh; đội ngũ quản lý phát
triển bền vững; môi trường, xã hội; khách hàng và nhân viên; bảo tồn tài nguyên
văn hóa thiên nhiên…
Mỗi chỉ số, tiêu chí đều có mức điểm tương ứng. Để đạt được
những điểm chuẩn đó, các đơn vị, doanh nghiệp du lịch Khánh Hòa cần đưa ra tối thiểu một trong số
các loại minh chứng để đạt được các yêu cầu của du lịch xanh. Kết quả đánh giá bằng hình thức chấm điểm,
thông qua điểm số theo 3 mức độ: Cơ bản, nâng cao, xuất sắc.
Việc thẩm định, đánh giá sẽ được Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch Khánh Hòa chủ trì, phối hợp các sở, ngành và địa phương liên quan thành lập Hội đồng
thẩm định, đánh giá. Cuối cùng, địa phương sẽ quyết định công nhận và giấy chứng
nhận đạt tiêu chuẩn du lịch xanh do UBND tỉnh Khánh Hòa ký ban hành, có giá trị trong vòng 3 năm.
Cũng nằm trong xu hướng xanh hóa, bảo tồn tài nguyên thiên
nhiên, sắp tới, du lịch Khánh Hòa sẽ triển khai thu phí tham quan vịnh Nha Trang. Mức phí từ 6.000 đồng đến 40.000 đồng mỗi lượt tùy tuyến đảo
được áp dụng cho du khách đi tàu, thuyền trong vùng biển và các đảo thuộc vịnh,
từ mũi Kê Gà đến mũi Cù Hin. Mức phí này chưa bao gồm bảo hiểm tai nạn.
Các phân khu được bảo vệ nghiêm ngặt của Khu bảo tồn biển
không thuộc phạm vi thu phí. Cụ thể, Hòn Miễu - Trí Nguyên: 6.000 đồng một lượt;
Hòn Tằm, Hòn Tre - Vinpearl và Hòn Một: đồng giá 8.000 đồng một lượt; Hòn Mun:
10.000 đồng một lượt. Tour tham quan nhiều đảo (tuyến tổng hợp): 40.000 đồng một
lượt.
Theo quy định, Ban Quản lý vịnh Nha Trang sẽ giữ lại 80% tổng
số tiền thu được để phục vụ công tác quản lý, bảo tồn và tôn tạo cảnh quan, 20%
còn lại được nộp vào ngân sách nhà nước. Vịnh Nha Trang rộng gần 250 km2, là một
trong 16 khu bảo tồn biển quốc gia, sở hữu hệ sinh thái rạn san hô và nguồn lợi
sinh vật biển đa dạng bậc nhất thế giới.
Hiện các hoạt động bảo tồn tại vịnh Nha Trang gồm giám sát hệ
sinh thái, thu gom rác dưới đáy biển, bắt sao biển gai và theo dõi hiện tượng tẩy
trắng rạn san hô. Khi có sự cố môi trường, Ban quản lý vịnh chủ động phối hợp với các nhà
khoa học để xử lý.
