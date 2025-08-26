Du lịch Khánh Hòa đã có một mùa hè tăng trưởng mạnh mẽ

Trong tháng 8/2025, ngành du lịch Khánh Hòa đón khoảng 1,9 triệu lượt khách, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt 498.000 lượt, ghi nhận mức tăng trưởng 17,5%...

Theo báo cáo từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, tính chung 8 tháng đầu năm 2025, Khánh Hòa đã đón hơn 12,8 triệu lượt khách, tăng 15,6% so với cùng kỳ 2024 và đạt 81,5% kế hoạch năm. Doanh thu du lịch ước đạt gần 50.586 tỷ đồng, hoàn thành 76,1% mục tiêu cả năm. Đây được xem là mùa hè thành công rực rỡ của ngành du lịch tỉnh.

Không dừng lại ở thế mạnh truyền thống "biển xanh, cát trắng, nắng vàng", Khánh Hòa đã đa dạng hóa sản phẩm. Các khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Bãi Dài (Cam Lâm) tổ chức các chương trình nghệ thuật đặc sắc, trong khi tour du thuyền trên vịnh Nha Trang, Ninh Vân đang trở thành xu hướng mới. Với bờ biển dài gần 500 km, những hải trình kết nối từ Nha Trang đi Vân Phong, Vĩnh Hy... mở ra hướng phát triển bền vững và đẳng cấp hơn cho du lịch biển.

NÂNG TẦM TRẢI NGHIỆM BẰNG CÔNG NGHỆ

Việc thu hút khách quốc tế đến du lịch Khánh Hòa mở ra kỳ vọng tươi sáng hơn nữa với Nghị quyết 229 miễn thị thực cho công dân 12 quốc gia châu Âu với thời hạn tạm trú 45 ngày. Cùng với đó, Chính phủ cũng ban hành Nghị định 221/2025 miễn thị thực cho các đối tượng đặc biệt như học giả, chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư...

Du lịch Khánh Hòa có nhiều điều kiện để đón du khách thượng lưu.

Ông Phạm Minh Nhựt, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, đánh giá: "Chính sách miễn visa cho đối tượng đặc biệt mở ra cơ hội rất lớn cho du lịch Khánh Hòa trong việc thiết kế sản phẩm du lịch cao cấp, cá nhân hóa và sản phẩm dành cho giới thượng lưu. Khánh Hòa có các khu nghỉ dưỡng đẳng cấp như Amanoi, Six Senses Ninh Vân Bay... rất nhiều tiềm năng để đón các du khách siêu giàu".

Đặc biệt, xu hướng chuyển đổi số trong du lịch không chỉ giúp doanh nghiệp nắm bắt thị hiếu mà còn nâng tầm trải nghiệm cho du khách. Tại di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar, thay vì lên mạng tìm kiếm thông tin hay nhờ hướng dẫn viên thuyết minh, du khách giờ đây có thể dùng điện thoại quét mã QR Guiding để nghe giới thiệu giá trị văn hóa, đặc điểm lễ hội và phong tục tín ngưỡng liên quan đến quần thể di tích này.

Đến nay, Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh đã triển khai mã QR Guiding tại tất cả các di tích, danh thắng quốc gia thuộc tỉnh Khánh Hòa trước đây (ngoại trừ danh thắng Mũi Đôi và di tích ở Trường Sa). Đồng thời, du lịch Khánh Hòa ứng dụng công nghệ số hóa 3D các hiện vật, công trình lịch sử, văn hóa trên địa bàn Nha Trang với trang web http://khanhhoa360.vn (3 ngôn ngữ Việt - Anh - Nga).

Du lịch Khánh Hòa đã đã triển khai mã QR Guiding tại tất cả các di tích, danh thắng quốc gia.

Thể hiện sự nhanh nhạy trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động du lịch, nhiều khu nghỉ dưỡng, resort cao cấp ở Khánh Hòa đã chủ động triển khai hệ thống du lịch thông minh. Bà Ngô Thị Hương, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing Công ty Cổ phần Vinpearl, chia sẻ hiện nay khu nghỉ dưỡng triển khai ứng dụng VinWonders, bản đồ ẩm thực số trên đảo Hòn Tre.

Những tiện ích này cho phép du khách tự xây dựng lịch trình; tra cứu thời gian chờ tại các trò chơi; sử dụng bản đồ số nội khu để di chuyển; đặt dịch vụ tiện ích; thanh toán không tiếp xúc và cá nhân hóa hành trình ngay trên thiết bị di động.

Tương tự, khu nghỉ dưỡng Alma ở khu Bãi Dài, xã Cam Lâm cũng ra mắt ứng dụng di động Alma Resort. Ngoài các tính năng cung cấp thông tin thực đơn cho các nhà hàng, quầy bar, dịch vụ ăn uống tại phòng, chương trình khuyến mãi…, ứng dụng tích hợp dịch vụ di chuyển và cả tiện ích phản ánh để người dùng có thể góp ý về các dịch vụ của khu nghỉ dưỡng.

Trong khi đó, The Anam Cam Ranh lại gây ấn tượng với chatbot "đa tài". "Khách muốn đặt phòng lúc 2 giờ sáng? Chatbot sẵn sàng. Muốn biết về món đặc biệt của nhà hàng, hay kiểm tra tình trạng trống, du khách chỉ cần trò chuyện với chatbot và nhận được câu trả lời đầy đủ ngay lập tức", ông Martin Koerner, Giám đốc Thương mại của The Anam Group, cho biết.

Mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa phối hợp với Trường Đại học VinUni cũng đã tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm hệ thống quản lý tiêu chuẩn du lịch xanh cho đại diện hơn 100 doanh nghiệp là các cơ sở lưu trú du lịch từ 4 đến 5 sao và các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

NỖ LỰC BẢO TỒN TÀI NGUYÊN BIÊN

Tại buổi tập huấn, các chuyên gia đã hướng dẫn thao tác đăng nhập, nhập dữ liệu, tra cứu và lập báo cáo theo Bộ tiêu chí Du lịch xanh; cho phép các cơ sở lưu trú, điểm tham quan du lịch nộp hồ sơ và các minh chứng trực tuyến; tích hợp chức năng thu thập, quản lý, đánh giá dữ liệu về chuyển đổi xanh; chấm điểm dựa trên tiêu chí phát thải khí nhà kính và các hành động xanh.

Các chủ đề chính trong Bộ tiêu chí Du lịch xanh gồm: Tiêu chí phát thải khí nhà kính; tiêu chí hành động xanh; đội ngũ quản lý phát triển bền vững; môi trường, xã hội; khách hàng và nhân viên; bảo tồn tài nguyên văn hóa thiên nhiên…

Mỗi chỉ số, tiêu chí đều có mức điểm tương ứng. Để đạt được những điểm chuẩn đó, các đơn vị, doanh nghiệp du lịch Khánh Hòa cần đưa ra tối thiểu một trong số các loại minh chứng để đạt được các yêu cầu của du lịch xanh. Kết quả đánh giá bằng hình thức chấm điểm, thông qua điểm số theo 3 mức độ: Cơ bản, nâng cao, xuất sắc.

Du lịch Khánh Hòa đã đưa ra Bộ tiêu chí Du lịch xanh gồm: Tiêu chí phát thải khí nhà kính; tiêu chí hành động xanh...

Việc thẩm định, đánh giá sẽ được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa chủ trì, phối hợp các sở, ngành và địa phương liên quan thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá. Cuối cùng, địa phương sẽ quyết định công nhận và giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn du lịch xanh do UBND tỉnh Khánh Hòa ký ban hành, có giá trị trong vòng 3 năm.

Cũng nằm trong xu hướng xanh hóa, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, sắp tới, du lịch Khánh Hòa sẽ triển khai thu phí tham quan vịnh Nha Trang. Mức phí từ 6.000 đồng đến 40.000 đồng mỗi lượt tùy tuyến đảo được áp dụng cho du khách đi tàu, thuyền trong vùng biển và các đảo thuộc vịnh, từ mũi Kê Gà đến mũi Cù Hin. Mức phí này chưa bao gồm bảo hiểm tai nạn.

Các phân khu được bảo vệ nghiêm ngặt của Khu bảo tồn biển không thuộc phạm vi thu phí. Cụ thể, Hòn Miễu - Trí Nguyên: 6.000 đồng một lượt; Hòn Tằm, Hòn Tre - Vinpearl và Hòn Một: đồng giá 8.000 đồng một lượt; Hòn Mun: 10.000 đồng một lượt. Tour tham quan nhiều đảo (tuyến tổng hợp): 40.000 đồng một lượt.

Tại Khánh Hòa, phân khu Hòn Mun đang tạm dừng mọi hoạt động du lịch để bảo tồn hệ sinh thái.

Theo quy định, Ban Quản lý vịnh Nha Trang sẽ giữ lại 80% tổng số tiền thu được để phục vụ công tác quản lý, bảo tồn và tôn tạo cảnh quan, 20% còn lại được nộp vào ngân sách nhà nước. Vịnh Nha Trang rộng gần 250 km2, là một trong 16 khu bảo tồn biển quốc gia, sở hữu hệ sinh thái rạn san hô và nguồn lợi sinh vật biển đa dạng bậc nhất thế giới.

Hiện các hoạt động bảo tồn tại vịnh Nha Trang gồm giám sát hệ sinh thái, thu gom rác dưới đáy biển, bắt sao biển gai và theo dõi hiện tượng tẩy trắng rạn san hô. Khi có sự cố môi trường, Ban quản lý vịnh chủ động phối hợp với các nhà khoa học để xử lý.