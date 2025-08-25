Hiện thực hoá mục tiêu đón 25 triệu khách quốc tế năm 2025

Báo cáo của Tổ chức Du lịch Thế giới cho thấy, miễn thị thực có thể giúp tăng từ 5 đến 25% lượng khách quốc tế. Phần lớn các quốc gia đang áp dụng chính sách thị thực linh hoạt hoặc miễn thị thực để thu hút khách và Việt Nam không thể nằm ngoài xu hướng…

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết miễn thị thực theo chương trình kích cầu phát triển du lịch cho công dân 12 quốc gia châu Âu, áp dụng từ ngày 15/8/2025 - 14/8/2028. Cùng với chính sách nêu trên, Chính phủ còn ban hành Nghị định số 221/2025/NĐ-CP về miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo các chuyên gia, quy định mới này không chỉ tạo đòn bẩy tăng trưởng khách quốc tế, mà còn cho thấy tư duy mở cửa để hội nhập sâu rộng của Việt Nam. Ông Vũ Văn Tuyên, Giám đốc Công ty du lịch Travelogy Vietnam cho rằng, trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng khốc liệt ở khu vực Đông Nam Á, việc Việt Nam nới lỏng thủ tục nhập cảnh là tín hiệu tích cực để tăng cường lợi thế cạnh tranh cho ngành du lịch.

TRIỂN KHAI CHUỖI HOẠT ĐỘNG QUẢNG BÁ

Tại Hội nghị Gặp mặt Hiệp hội Du lịch các tỉnh, thành phố, quán triệt nhiệm vụ tăng trưởng khách du lịch năm 2025, ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, cho biết: Với Nghị quyết số 226/NQ-CP ngày 05/8/2025, Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho ngành du lịch phấn đấu đạt 25 triệu khách quốc tế và 150 triệu khách nội địa ngay trong năm 2025.

Các Hiệp hội Du lịch triển khai ngay hàng loạt công việc nhằm thu hút du khách quốc tế.

Đây là nhiệm vụ rất nặng nề, nhưng cũng mở ra triển vọng cho ngành du lịch. Theo ông Vũ Thế Bình, thực hiện sáp nhập, Hiệp hội du lịch các địa phương có nhiều thay đổi, hầu hết các tỉnh, thành phố chưa có văn bản công nhận hay có chỉ đạo cụ thể về tổ chức Hiệp hội Du lịch mới... Nhưng trong bối cảnh hiện nay, các Hiệp hội Du lịch vẫn cần triển khai ngay hàng loạt công việc.

Theo ông Vũ Quốc Trí, Tổng Thư ký VITA, thời gian tới Hiệp hội sẽ phấn đấu đẩy mạnh phát triển thương hiệu Du lịch xanh VITA GREEN trở thành nhãn hiệu giao dịch quốc tế. Tích cực triển khai Chương trình xét tặng Giải thưởng VITA AWARDS 2025 trong khuôn khổ chuẩn bị tổ chức Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2026; Triển khai Đề án xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nghề bếp; Nghệ nhân Nghề Bánh; Nghệ nhân Pha chế thức uống”...

Đại diện Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, ông Cao Trí Dũng đề xuất triển khai chuỗi hoạt động quảng bá, kích cầu du lịch ở quy mô quốc gia và ở từng địa phương; xây dựng các sự kiện quảng bá du lịch Việt Nam tại các thị trường mục tiêu; kêu gọi các địa phương là cửa ngõ đón khách quốc tế chủ động xây dựng sản phẩm đột phá nhằm giới thiệu tới thị trường có khả năng tăng trưởng nhanh trong ngắn hạn.

Một trong những yếu tố then chốt để thu hút du khách quốc tế chính là chính sách visa.

Tương tự, tại TP.HCM, Hiệp hội Du lịch thành phố phối hợp cùng Chi hội Du lịch Lữ hành, Chi hội Golf và các đơn vị khác tổ chức tọa đàm Chính sách Visa Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) nhằm tăng cường hợp tác du lịch giữa Việt Nam và hai thị trường trọng điểm này.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Việt Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM, cho rằng với bối cảnh hội nhập sâu rộng và cạnh tranh gay gắt, việc kịp thời nắm bắt thông tin chính sách, cùng với tăng cường hợp tác quốc tế, sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng tốt hơn kỳ vọng của khách hàng và mở rộng tầm ảnh hưởng trên bản đồ du lịch quốc tế.

Bà Đoàn Ngọc Thảo, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thể thao Du lịch The Swing, thông tin trung bình mỗi năm, lượng khách Hàn Quốc và Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) đến Việt Nam để trải nghiệm du lịch golf đều tăng trưởng từ 10 - 15%, thậm chí có những giai đoạn sau dịch Covid-19, con số này tăng đột biến.

ĐỘNG LỰC THU HÚT KHÁCH CAO CẤP

Một trong những yếu tố then chốt để thúc đẩy sự phát triển của phân khúc du lịch golf chính là chính sách visa. Việc Chính phủ Việt Nam mở rộng diện miễn thị thực, kéo dài thời gian lưu trú và áp dụng chính sách thị thực điện tử thuận tiện đã tạo điều kiện quan trọng để thu hút thêm nhiều nhóm khách quốc tế, nhất là từ những thị trường vốn đánh giá cao sự thuận lợi trong di chuyển.

Tuy nhiên, miễn visa chỉ là hành động mở cửa ban đầu để thu hút du khách quốc tế.

Theo doanh nghiệp, du lịch golf không chỉ đơn thuần là trải nghiệm thể thao mà còn góp phần nâng cao hình ảnh điểm đến, thúc đẩy các dịch vụ liên quan như khách sạn, nhà hàng, vận chuyển. Nếu tiếp tục duy trì và mở rộng những chính sách visa thuận lợi, Việt Nam sẽ sớm trở thành điểm đến hàng đầu châu Á cho khách du lịch golf Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc).

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, cần khẳng định miễn visa chỉ là hành động mở cửa ban đầu để thu hút du khách. Muốn khách ở lâu, chi tiêu nhiều, yếu tố quyết định vẫn là phải xây dựng được một hệ sinh thái đồng bộ với dịch vụ chất lượng, sản phẩm đặc sắc, nhân lực chuyên nghiệp, hạ tầng đồng bộ.

Viện trưởng Phát triển Du lịch châu Á Phạm Hải Quỳnh cho rằng, với nguồn tài nguyên thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa giàu bản sắc, con người thân thiện, nhất là chính trị - an ninh ổn định, Việt Nam sở hữu rất nhiều lợi thế để hấp dẫn dòng khách chất lượng cao. Để tận dụng sức mạnh từ việc nới rộng chính sách visa, điều quan trọng lúc này là cần tăng cường chiến dịch truyền thông quốc tế, nhất là với những thị trường, đối tượng được hưởng lợi.

Do đó, ngành du lịch cần đầu tư hơn nữa vào kết cấu hạ tầng du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng đòi hỏi cao của dòng khách hạng sang; tạo mối quan hệ hợp tác với các công ty du lịch quốc tế, tổ chức sự kiện và hội thảo để giới thiệu về Việt Nam và các trải nghiệm du lịch độc đáo. Ngoài ra, cần đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực du lịch để nâng cao kỹ năng phục vụ và quản lý, đáp ứng được nhu cầu cao của du khách.

Du khách cao cấp kthường tìm kiếm trải nghiệm độc đáo.

Cấp bách không kém là tập trung phát triển các sản phẩm du lịch mới, như du lịch cộng đồng gắn liền với văn hóa và sinh kế bản địa, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa và du lịch mạo hiểm…, nhằm đa dạng hóa lựa chọn cho du khách.

Ông Vũ Văn Tuyên, Giám đốc Công ty du lịch Travelogy Vietnam, phân tích khách châu Âu và khách hạng sang, người nổi tiếng thường tìm kiếm trải nghiệm độc đáo và giá trị tinh thần nhiều hơn là những chuyến đi đơn thuần. Do vậy, truyền thông quốc tế cần nhấn mạnh vào những câu chuyện trải nghiệm cá nhân và lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số.

Đó có thể là những tour khám phá thiên nhiên Đông Bắc, Tây Bắc, tìm hiểu vẻ đẹp các di sản UNESCO ghi danh…; hoặc những tour cao cấp cho khách siêu giàu, với du thuyền riêng trên vịnh Hạ Long, villa hạng sang ở Phú Quốc, sân golf quốc tế...; hay tour trải nghiệm văn hóa địa phương…

Trên cơ sở đó, định vị Việt Nam là điểm đến của những trải nghiệm chân thật và độc bản. Đây chính là cách để nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt, giúp thu hút dòng khách cao cấp – những người có thể sẽ trở thành “đại sứ du lịch” của Việt Nam.