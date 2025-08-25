Hiện thực hoá mục tiêu đón 25 triệu khách quốc tế năm 2025
Báo cáo của Tổ chức Du lịch Thế giới cho thấy, miễn thị thực có thể giúp tăng từ 5 đến 25% lượng khách quốc tế. Phần lớn các quốc gia đang áp dụng chính sách thị thực linh hoạt hoặc miễn thị thực để thu hút khách và Việt Nam không thể nằm ngoài xu hướng…
Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết miễn
thị thực theo chương trình kích cầu phát triển du lịch cho công dân 12 quốc gia
châu Âu, áp dụng từ ngày 15/8/2025 - 14/8/2028.
Cùng với chính sách nêu trên, Chính phủ còn ban hành Nghị định số
221/2025/NĐ-CP về miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đặc
biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Theo các chuyên gia, quy định mới này không chỉ tạo đòn bẩy
tăng trưởng khách quốc tế, mà còn cho thấy tư duy mở cửa để hội nhập sâu rộng của
Việt Nam. Ông Vũ Văn Tuyên, Giám đốc Công ty du lịch Travelogy Vietnam cho rằng,
trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng khốc liệt ở khu vực Đông Nam Á, việc Việt Nam nới lỏng thủ tục nhập cảnh là tín hiệu tích cực để tăng cường
lợi thế cạnh tranh cho ngành du lịch.
TRIỂN KHAI CHUỖI HOẠT ĐỘNG QUẢNG BÁ
Tại Hội nghị Gặp mặt Hiệp hội Du lịch các tỉnh, thành phố,
quán triệt nhiệm vụ tăng trưởng khách du lịch năm 2025, ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch
Hiệp hội Du lịch Việt Nam, cho biết: Với Nghị quyết số 226/NQ-CP ngày
05/8/2025, Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho ngành du lịch phấn đấu đạt 25 triệu khách
quốc tế và 150 triệu khách nội địa ngay trong năm 2025.
Đây là nhiệm vụ rất nặng nề, nhưng cũng mở ra triển vọng cho
ngành du lịch. Theo ông Vũ Thế Bình, thực hiện sáp nhập, Hiệp hội du lịch các địa phương có nhiều thay đổi, hầu hết các tỉnh, thành phố chưa có văn bản công
nhận hay có chỉ đạo cụ thể về tổ chức Hiệp hội Du lịch mới... Nhưng trong bối cảnh
hiện nay, các Hiệp hội Du lịch vẫn cần triển khai ngay hàng loạt công việc.
Theo ông Vũ Quốc Trí, Tổng Thư ký VITA, thời gian tới Hiệp hội
sẽ phấn đấu đẩy mạnh phát triển thương hiệu Du lịch xanh VITA GREEN trở thành nhãn
hiệu giao dịch quốc tế. Tích cực triển khai Chương trình xét tặng Giải thưởng
VITA AWARDS 2025 trong khuôn khổ chuẩn bị tổ chức Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt
Nam - VITM Hà Nội 2026; Triển khai Đề án xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nghề
bếp; Nghệ nhân Nghề Bánh; Nghệ nhân Pha chế thức uống”...
Đại diện Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, ông Cao Trí Dũng đề xuất
triển khai chuỗi hoạt động quảng bá, kích cầu du lịch ở quy mô quốc gia và ở từng
địa phương; xây dựng các sự kiện quảng bá du lịch Việt Nam tại các thị trường mục
tiêu; kêu gọi các địa phương là cửa ngõ đón khách quốc tế chủ động xây dựng sản
phẩm đột phá nhằm giới thiệu tới thị trường có khả năng tăng trưởng nhanh trong
ngắn hạn.
Tương tự, tại TP.HCM, Hiệp hội Du lịch thành phố phối hợp
cùng Chi hội Du lịch Lữ hành, Chi hội Golf và các đơn vị khác tổ chức tọa đàm
Chính sách Visa Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) nhằm tăng cường hợp tác du lịch
giữa Việt Nam và hai thị trường trọng điểm này.
Tại sự kiện, ông Nguyễn Việt
Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM, cho rằng với bối cảnh hội nhập sâu rộng và cạnh tranh gay gắt, việc kịp
thời nắm bắt thông tin chính sách, cùng với tăng cường hợp tác quốc tế, sẽ giúp
doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng tốt hơn kỳ vọng của
khách hàng và mở rộng tầm ảnh hưởng trên bản đồ du lịch quốc tế.
Bà Đoàn Ngọc Thảo, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thể
thao Du lịch The Swing, thông tin trung bình mỗi
năm, lượng khách Hàn Quốc và Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) đến Việt Nam để trải
nghiệm du lịch golf đều tăng trưởng từ 10 - 15%, thậm chí có những giai đoạn
sau dịch Covid-19, con số này tăng đột biến.
ĐỘNG LỰC THU HÚT KHÁCH CAO CẤP
Một trong những yếu tố then chốt để thúc
đẩy sự phát triển của phân khúc du lịch golf chính là chính sách visa. Việc
Chính phủ Việt Nam mở rộng diện miễn thị thực, kéo dài thời gian lưu trú và áp
dụng chính sách thị thực điện tử thuận tiện đã tạo điều kiện quan trọng để thu
hút thêm nhiều nhóm khách quốc tế, nhất là từ những thị trường vốn đánh giá cao
sự thuận lợi trong di chuyển.
Theo doanh nghiệp, du lịch golf không chỉ đơn thuần là trải
nghiệm thể thao mà còn góp phần nâng cao hình ảnh điểm đến, thúc đẩy các dịch vụ
liên quan như khách sạn, nhà hàng, vận chuyển. Nếu tiếp tục duy trì và mở rộng
những chính sách visa thuận lợi, Việt Nam sẽ sớm trở thành điểm đến hàng đầu
châu Á cho khách du lịch golf Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc).
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, cần khẳng định miễn visa chỉ
là hành động mở cửa ban đầu để thu hút du khách. Muốn khách ở lâu, chi tiêu nhiều,
yếu tố quyết định vẫn là phải xây dựng được một hệ sinh thái đồng bộ với dịch vụ
chất lượng, sản phẩm đặc sắc, nhân lực chuyên nghiệp, hạ tầng đồng bộ.
Viện trưởng Phát triển Du lịch châu Á Phạm Hải Quỳnh cho rằng,
với nguồn tài nguyên thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa giàu bản sắc, con người thân
thiện, nhất là chính trị - an ninh ổn định, Việt Nam sở hữu rất nhiều lợi thế để
hấp dẫn dòng khách chất lượng cao. Để tận dụng sức mạnh từ việc nới rộng chính
sách visa, điều quan trọng lúc này là cần tăng cường chiến dịch truyền thông quốc
tế, nhất là với những thị trường, đối tượng được hưởng lợi.
Do đó, ngành du lịch cần đầu tư hơn nữa vào kết cấu hạ tầng
du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng đòi hỏi cao của dòng khách hạng
sang; tạo mối quan hệ hợp tác với các công ty du lịch quốc tế, tổ chức sự kiện
và hội thảo để giới thiệu về Việt Nam và các trải nghiệm du lịch độc đáo. Ngoài
ra, cần đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực du lịch để nâng cao kỹ năng phục vụ và
quản lý, đáp ứng được nhu cầu cao của du khách.
Cấp bách không kém là tập trung phát triển các sản phẩm du lịch
mới, như du lịch cộng đồng gắn liền với văn hóa và sinh kế bản địa, du lịch
sinh thái, du lịch văn hóa và du lịch mạo hiểm…, nhằm đa dạng hóa lựa chọn cho
du khách.
Ông Vũ Văn Tuyên, Giám đốc Công ty du lịch Travelogy Vietnam,
phân tích khách châu Âu và khách hạng sang, người nổi tiếng thường tìm
kiếm trải nghiệm độc đáo và giá trị tinh thần nhiều hơn là những chuyến đi đơn
thuần. Do vậy, truyền thông quốc tế cần nhấn mạnh vào những câu chuyện trải
nghiệm cá nhân và lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số.
Đó có thể là những tour khám phá thiên nhiên Đông Bắc, Tây Bắc,
tìm hiểu vẻ đẹp các di sản UNESCO ghi danh…; hoặc những tour cao cấp cho khách
siêu giàu, với du thuyền riêng trên vịnh Hạ Long, villa hạng sang ở Phú Quốc,
sân golf quốc tế...; hay tour trải nghiệm văn hóa địa phương…
Trên cơ sở đó, định
vị Việt Nam là điểm đến của những trải nghiệm chân thật và độc bản. Đây chính
là cách để nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt, giúp thu hút dòng
khách cao cấp – những người có thể sẽ trở thành “đại sứ du lịch” của Việt Nam.
