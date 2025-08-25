Thứ Hai, 25/08/2025

Dân sinh

Nhóm lừa đảo thông qua hình thức livestream bán đá ruby “đổ thạch”

Nguyệt Như

25/08/2025, 08:42

Lợi dụng mạng xã hội, nhóm đối tượng bán các cục đá giả được quảng bá có chứa đá ruby bên trong. Đồng thời dùng hàng chục tài khoản Youtube ảo tham gia vào các phiên livestream để mua đá dưới dạng “quân xanh” nhằm đẩy lượng người xem…

Các viên đá sỉ giá trị thấp, thậm chí là không có giá trị được các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Lào Cai.
Các viên đá sỉ giá trị thấp, thậm chí là không có giá trị được các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Lào Cai.

Công an tỉnh Lào Cai vừa triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thông qua hình thức livestream bán đá “đổ thạch” với số tiền khoảng 10 tỷ đồng…

Qua công tác nắm tình hình, đầu tháng 7/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu lừa đảo trực tuyến với hình thức gọi là “đổ thạch”.

Nhóm này lợi dụng mạng xã hội để bán các cục đá giả được quảng bá có chứa đá quý bên trong. Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan để xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá.

Đến ngày 21/8/2025, Ban chuyên án đã triển khai phương án đấu tranh. Lực lượng được chia thành nhiều mũi đồng loạt tấn công vào các địa điểm mà các đối tượng thuê nhà để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua đó, công an đã bắt giữ và vận động đầu thú thành công 11 đối tượng.

Đến ngày 22/8/2025, 02 đối tượng là Triệu Văn Trúc (Sinh năm 1991) và Lăng Văn Liêm (Sinh năm 1991) cùng trú tại xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai đầu thú.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận từ tháng 6/2025, Hoàng Văn Giang đã lập, quản trị kênh Youtube có tên “Đá quý cổng trời An Phú”. Giang bàn bạc, thống nhất với Hoàng Văn Thứ về việc tổ chức thực hiện việc livestream bán đá “đổ thạch” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Trong đó, Thứ chịu trách nhiệm thuê địa điểm, Giang chịu trách nhiệm tìm người livestream.

Sau đó, Thứ mua thêm 03 kênh Youtube có tên “Đá quý Tuấn Phương”, “Đá quý Kim Ngọc”, “@Thaospinel” để phát livestream. Đồng thời Thứ đã tìm người nhờ thuê địa điểm là quán karaoke “Quán Dốc” (cũ, đã nghỉ kinh doanh) để bố trí làm địa điểm. Thứ chuẩn bị máy tính, đường truyền, tài khoản ngân hàng, tài khoản Youtube ảo cũng như các công cụ, phương tiện khác phục vụ phát livestream.

Ngoài ra, Giang còn trao đổi, thống nhất và cho Hoàng Quốc Trị mượn kênh Youtube “Đá quý cổng trời An Phú” để livestream bán đá “đổ thạch”.

Trị thuê địa điểm ở phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai, chuẩn bị máy tính, điện thoại, mua sim tạo tài khoản Zalo, chuẩn bị các viên đá và công cụ, phương tiện khác để thực hiện livestream.

Sau khi có địa điểm, phương tiện, máy móc, Giang, Thứ và Trị đã tìm thuê các đối tượng còn lại đến làm nhiệm vụ livetream cho các kênh Youtube có sẵn. Tại 2 địa điểm này, các đối tượng tổ chức livestream (phát trực tiếp) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một số người dân để phát livestream. Nhóm này sử dụng các viên đá thường không có giá trị quảng cáo, giới thiệu, đưa ra thông tin gian dối là đá quý thô, có chứa đá ruby giá trị cao bên trong. Người xem tham gia mua đá, nếu đập ra (đổ thạch) mà có các viên đá quý với trọng lượng nhất định sẽ mua lại ngay với giá cao.

Để tạo lòng tin cho các con mồi, các đối tượng còn sử dụng khoảng 70 tài khoản Youtube ảo tham gia vào các phiên livestream để mua đá dưới dạng “quân xanh” nhằm đẩy lượng người xem.

Người bị hại tham gia mua đá thì khi đập ra sẽ không có đá quý hoặc các đối tượng chỉ cài các viên đá trọng lượng nhỏ không đủ điều kiện mua lại.

Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người với tổng số tiền khoảng 10 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đề nghị những ai là nạn nhân của vụ án nêu trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai để được hướng dẫn, phối hợp điều tra.

Theo dự báo, từ chiều 25/8, bão số 5 với sức gió cấp 13, giật cấp 15, trọng tâm ảnh hưởng là Nghệ An, nam Thanh Hóa và bắc Hà Tĩnh...

Để chủ động ứng phó với bão số 5 (tên quốc tế Kajiki), ngành điện đã kích hoạt các phương án ứng trực cao nhất, cử lãnh đạo trực tiếp vào tâm bão để chỉ huy, bảo đảm an toàn hệ thống truyền tải điện quốc gia...

Ban Chỉ đạo của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đề nghị xử lý nghiêm các trường hợp trục lợi, vi phạm trong xem xét, giải quyết chính sách, chế độ theo Nghị định 178...

Ngày 25/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ban hành Công điện yêu cầu triển khai quyết liệt công tác ứng phó với bão số 5, một cơn bão có cường độ rất mạnh đang di chuyển nhanh về phía đất liền Việt Nam.

Trưa 25/8, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn yêu cầu họp khẩn sau khi kiểm tra hiện trường các tuyến đường bộ, cảng biển tại Bắc Trung Bộ. Nhiều biện pháp cấp bách đã được triển khai để bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế thiệt hại do bão số 5..

