Những dự án nào phải đấu thầu chọn nhà đầu tư?

Luật Đầu tư 2025 có hiệu lực từ 01/3/2026 tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư. Song, trong quá trình triển khai cũng gặp nhiều vướng mắc...

Ngày 25/3/2026, Sở Tài chính Hải Phòng đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư trong nước nhằm phổ biến, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện quy trình của pháp luật về đầu tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

Đại diện Cục Quản lý Đấu thầu Bộ Tài chính đã hướng dẫn cho các doanh nghiệp về đối tượng thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cũng như trình tự thủ tục thực hiện theo quy định của pháp luật.

HẢI PHÒNG CÓ 134 DỰ ÁN ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Theo ông Nguyễn Tiến Hoan, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.Hải Phòng, tại Hải Phòng có 267 dự án khu đô thị, khu dân cư nông thôn và khu nhà ở với tổng diện tích 696.439 ha và tổng mức đầu tư hơn 4,7 triệu tỷ đồng. Trong đó, 13 dự án nằm trong khu kinh tế, khu công nghiệp (tổng diện tích 708,82 ha, tổng mức đầu tư 89.538 tỷ đồng), 254 dự án nằm ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp (tổng diện tích 695.730ha, tổng mức đầu tư khoảng 4,62 triệu tỷ đồng).

Toàn thành phố hiện có 134 khu đất đã được HĐND thành phố thông qua tại 8 nghị quyết quyết định thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn toàn thành phố (Tây Hải Phòng 66 dự án, Đông Hải Phòng 68 dự án). Trong đó, dự án nhà ở thương mại có 78 dự án (chiếm 58,21%), dự án nhà ở xã hội 15 dự án (11,19%), lĩnh vực chuyên ngành có 41 dự án (30,6%).

Ông Nguyễn Tiến Hoan, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng cho biết Hải Phòng có 134 khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng cho biết thêm, cùng với cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 226/2025/QH15, Luật Đầu tư năm 2025 có hiệu lực từ ngày 01/3/2026 tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhà đầu tư. Luật đã thu hẹp các trường hợp phải chấp thuận chủ trương đầu tư, cắt giảm đáng kể điều kiện kinh doanh và đơn giản hóa thủ tục hành chính, phương thức quản lý chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, theo ông Tú, trong quá trình triển khai, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số vấn đề thực tiễn cần tiếp tục được quan tâm hoàn thiện nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả thu hút và triển khai đầu tư. Việc cập nhật và nắm bắt các quy định pháp luật mới của một số doanh nghiệp, nhà đầu tư còn chưa kịp thời, dẫn đến vướng mắc trong việc tiếp cận và áp dụng các quy định mới. Nhất là trong bối cảnh hệ thống pháp luật đang được sửa đổi, bổ sung với nhiều nội dung mới cần thời gian để phổ biến, hướng dẫn và thống nhất thực hiện.

Đối với dự án có sử dụng đất, các thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng có phạm vi rộng, thực hiện nhiều quy trình, thủ tục, do đó trong nhiều trường hợp có thể kéo dài thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Những vướng mắc này đặt ra yêu cầu cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao tính phối hợp, thống nhất và trách nhiệm trong thực thi công vụ, đồng thời, tăng cường hỗ trợ thực chất, đồng hành hiệu quả cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư.

NHỮNG DỰ ÁN NÀO PHẢI ĐẤU THẦU?

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chánh văn phòng đối tác công tư Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Tài chính, cho biết hoạt động lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án bao gồm dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc trường hợp phải đấu thầu theo quy định của pháp luật đất đai và dự án đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực.

Theo đó, việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo điểm a khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai 2024 gồm các dự án khu đô thị có công năng phục vụ hỗn hợp (xây mới hoặc cải tạo, chỉnh trang đô thị), khu dân cư nông thôn đã được HĐND cấp tỉnh quyết định việc giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu thực hiện đấu thầu.

Các dự án thực hiện đấu thầu theo điểm b khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai là dự án đầu tư có sử dụng đất (nhà nước thu hồi đất) phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực. Đó là dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt, dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, dự án đầu tư xây dựng chợ, dự án đầu tư xây dựng công trình trạm dừng nghỉ và dự án đầu tư xây dựng công trình dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay.

Thực hiện đấu thầu theo điểm b khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai còn là các trường hợp có 2 nhà đầu tư quan tâm như dự án xã hội hóa về các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường dự án đầu tư. Bên cạnh đó là các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, dự án đầu tư cải tạo xây dựng lại nhà chung cư, dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang; dự án đầu tư trường đua ngựa, đua chó đã được chấp thuận chủ trương đầu tư; dự án đầu tư xây dựng công trình điện lực.

Ngoài ra, còn có các dự án khác thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 Luật Đất đai, đồng thời, thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai.

Bà Hà cũng hướng dẫn các doanh nghiệp về điều kiện tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án kinh doanh thì khu đất phải thuộc trường hợp thu hồi đất theo điều 79 Luật Đất đai và nằm trong danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất được HĐND cấp tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật về đất đai.

Bên cạnh đó là các hướng dẫn về quy trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, quy trình mời quan tâm, đấu thầu rộng rãi, hạn chế, trách nhiệm thẩm định phê duyệt, ký kết hợp đồng, phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu và các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư…