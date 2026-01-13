Niềm tin kinh doanh của doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đạt đỉnh 7 năm

Với mức điểm 80, cao nhất trong 7 năm qua, Chỉ số BCI quý 4/2025 khẳng định niềm tin của doanh nghiệp châu Âu vào Việt Nam. Sự phục hồi này củng cố vị thế Việt Nam là điểm đến đầu tư chiến lược và động lực tăng trưởng hàng đầu khu vực…

Ngày 13/1/2026, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố Chỉ số Niềm tin Kinh doanh (BCI) quý 4/2025, với mức điểm 80. Kết quả này cho thấy một bước chuyển rõ ràng, niềm tin không chỉ được củng cố, mà còn đang trở thành động lực cho các quyết định mở rộng và đầu tư trong giai đoạn tới.

TÂM LÝ LẠC QUAN GIA TĂNG

Sau nhiều năm chịu tác động bởi các biến động và gián đoạn quốc tế, BCI quý 4/2025 cho thấy tâm lý doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đã quay trở lại vùng tăng trưởng tích cực, vượt qua cả các mức ghi nhận trước giai đoạn công bố thuế quan Hoa Kỳ và trước cả đại dịch COVID-19.

BCI quý 4/2025 đã tăng vọt 13,5 điểm lên 80, khép lại giai đoạn 7 năm chịu tác động liên tiếp từ các cú sốc bên ngoài, từ đại dịch COVID-19 đến những căng thẳng thương mại toàn cầu, vốn liên tục thử thách tâm lý doanh nghiệp, bất chấp nền tảng kinh tế vĩ mô tương đối vững chắc của Việt Nam.

Báo cáo nhận định đây là một trong những mức tăng theo quý mạnh nhất kể từ khi BCI được triển khai vào năm 2011, phản ánh sự cải thiện rõ nét và đồng đều cả trong đánh giá về điều kiện kinh doanh hiện tại lẫn kỳ vọng cho giai đoạn tới.

Trong quý 4/2025, 65% doanh nghiệp đánh giá tình hình kinh doanh hiện tại là tích cực; tỷ lệ này tăng lên 69% khi nhìn sang quý 1/2026, cho thấy đà lạc quan tiếp tục được củng cố khi bước sang năm mới.

Đáng chú ý, điều kiện kinh doanh thực tế trong quý 4/2025 đã vượt cả kỳ vọng đặt ra trong quý trước. Khi được khảo sát vào quý 3/2025, chỉ 56% doanh nghiệp dự báo điều kiện kinh doanh của quý 4/2025 sẽ tích cực. Tuy nhiên, kết quả thực tế ghi nhận 65% đánh giá tích cực, cho thấy hiệu quả hoạt động cao hơn đáng kể so với dự kiến ban đầu.

Diễn biến này phản ánh sát sao quỹ đạo phục hồi và tăng tốc của kinh tế vĩ mô của Việt Nam. Tăng trưởng GDP trong quý 4/2025 đạt 8,46% (mức tăng trưởng hàng quý nhanh nhất kể từ quý 4/2007), đồng thời vượt trên dự báo của nhiều tổ chức quốc tế lớn.

Ông Bruno Jaspaert - Chủ tịch EuroCham, nhận định: “Chỉ số BCI mới nhất xác nhận điều mà chúng ta đã cảm nhận rõ trong thực tiễn. Sau nhiều năm dao động quanh ngưỡng trung lập, việc đạt mốc 80 cho thấy niềm tin hiện nay không mang tính kỳ vọng đơn thuần, mà được củng cố bằng thực tế: nhà máy duy trì hoạt động ổn định, đơn đặt hàng đang dần phục hồi và các quyết định đầu tư đang được triển khai. Việt Nam đang bước vào một giai đoạn chuyển dịch mang tính cấu trúc, từng bước khẳng định vai trò là một động lực tăng trưởng chủ chốt, trên lộ trình vươn lên nhóm ba nền kinh tế hàng đầu ASEAN”.

NIỀM TIN VỮNG CHẮC VÀO TRIỂN VỌNG TRUNG HẠN

Không dừng lại ở sự lạc quan ngắn hạn, khảo sát BCI quý 4/2025 cho thấy niềm tin đặc biệt mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu vào triển vọng trung hạn của Việt Nam. Có tới 88% doanh nghiệp bày tỏ lạc quan về triển vọng phát triển tại Việt Nam trong giai đoạn 2026-2030, trong đó 31% cho biết họ “rất lạc quan”.

Chủ tịch Jaspaert chia sẻ: “88% có thể được xem là một con số may mắn, nhưng đối với các thành viên của chúng tôi, đó là một đánh giá hoàn toàn thực tế. Trong 5 - 7 năm tới, nếu tận dụng tốt các cơ hội đang mở ra, Việt Nam chắc chắn sẽ trở thành “điểm đến lý tưởng”, vươn lên để bước vào “kỷ nguyên vàng” của tăng trưởng và chuyển đổi.”

Niềm tin này được củng cố bởi kết quả hoạt động kinh doanh tích cực. Trong năm 2025, 60% doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh cải thiện so với năm 2024. Đồng thời, 82% kỳ vọng hiệu quả kinh doanh sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2026. Điều này cho thấy cộng đồng doanh nghiệp tin tưởng rằng đà phát triển hiện tại của Việt Nam không mang tính nhất thời, mà có nền tảng để duy trì bền vững trong những năm tới.

Sức hấp dẫn của Việt Nam tiếp tục được củng cố bởi sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng doanh nghiệp. Có tới 87% doanh nghiệp cho biết sẵn sàng giới thiệu Việt Nam như một điểm đến đầu tư cho các doanh nghiệp nước ngoài khác, trong đó mức độ tự tin cao nhất đến từ nhóm doanh nghiệp quy mô lớn.

BƯỚC VÀO NĂM 2026 VỚI NHỮNG ƯU TIÊN CHIẾN LƯỢC NGÀY CÀNG RÕ NÉT

Tâm lý thị trường đang cải thiện, song căng thẳng thương mại toàn cầu vẫn tiếp tục tạo áp lực đáng kể lên hoạt động kinh doanh. Trong năm 2025, 42% doanh nghiệp ghi nhận tác động ròng tiêu cực, trong khi 24% báo cáo hưởng lợi nhuận và 34% hầu như không bị ảnh hưởng hoặc chỉ ảnh hưởng ở mức rất hạn chế.

Tuy nhiên, báo cáo vẫn nhìn nhận khi niềm tin thị trường được củng cố, các doanh nghiệp châu Âu bước vào năm 2026 với những ưu tiên chiến lược ngày càng rõ nét. Mở rộng hoạt động và đa dạng hóa danh mục đầu tư là ưu tiên hàng đầu, được 50% doanh nghiệp lựa chọn. Nhân lực tiếp tục giữ vị trí thứ hai, với 45% tập trung vào tuyển dụng và giữ chân nhân tài, phản ánh áp lực kéo dài đối với nguồn lao động chất lượng cao và vai trò then chốt của vốn con người trong duy trì đà tăng trưởng.

Song song đó, tăng cường ứng dụng công nghệ, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo được 41% doanh nghiệp ưu tiên, cho thấy sự chuyển dịch chiến lược hướng tới nâng cao hiệu quả, năng suất và năng lực cạnh tranh dài hạn.

Dù nhận thức rõ những thách thức hiện hữu, từ thủ tục hành chính phức tạp đến biến động toàn cầu, dữ liệu BCI cho thấy động lực tăng trưởng, lộ trình cải cách và nền tảng đầu tư của Việt Nam tiếp tục củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp.

Bước sang năm 2026, tâm lý lạc quan mang tính thận trọng nhưng có cơ sở, được hậu thuẫn bởi các chỉ số thực tế, các cải cách đang triển khai và niềm tin ngày càng rõ ràng rằng Việt Nam không chỉ kiên cường trước biến động, mà còn đang trở thành một mắt xích trung tâm trong chiến lược tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp châu Âu.