Đầu tư

Ninh Bình đề xuất nghiên cứu hình thành Cảng hàng không quốc tế

Tuấn Dũng

04/09/2025, 15:36

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có công văn gửi Bộ Xây dựng, Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc lập Đề án nghiên cứu khả năng hình thành Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, thời gian qua tỉnh đã giao Sở Xây dựng Ninh Bình tổ chức khảo sát, xây dựng Đề án nhằm đánh giá tính cần thiết, điều kiện, vị trí, quy mô và công suất cảng hàng không, bảo đảm phù hợp với nhu cầu phát triển lâu dài.

Đề án sẽ là cơ sở để báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình vào Quy hoạch tổng thể hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

UBND tỉnh Ninh Bình đề xuất phương án xây dựng sân bay tại phường Liêm Tuyền, với lợi thế khoảng cách thuận lợi đến các đầu mối giao thông trọng yếu. Nếu được chấp thuận, cảng hàng không này sẽ cách Cảng hàng không quốc tế Nội Bài khoảng 80 km, Cảng hàng không Cát Bi (Hải Phòng) khoảng 85 km, Cảng hàng không Gia Bình (đang nghiên cứu) khoảng 63 km và Cảng hàng không Thọ Xuân (Thanh Hóa) khoảng 85 km. Đồng thời, vị trí đề xuất cũng nằm gần các ga đường sắt cao tốc Bắc – Nam như ga Phủ Lý (5 km), ga Ninh Bình (43 km) và ga Nam Định (17 km).

Với quy mô khoảng 720 ha, Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình được định hướng đạt tiêu chuẩn cấp 4E theo phân cấp của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), có 2 đường cất hạ cánh song song, khai thác được các loại máy bay B787, B777, A350.

Công suất thiết kế ban đầu là 10 triệu hành khách/năm, có dự trữ quỹ đất để mở rộng trong các giai đoạn tiếp theo. Dự án dự kiến phải giải phóng mặt bằng khoảng 1.080 hộ dân, 15 nghĩa trang, 2 cơ sở tôn giáo và 4 trường học.

Cuối tháng 7/2025, UBND tỉnh Ninh Bình từng gửi văn bản đề nghị Bộ Xây dựng quan tâm, hỗ trợ trong quá trình xây dựng, thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ Đề án nghiên cứu này. Sau khi được phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch tổng thể quốc gia, tỉnh sẽ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 để cập nhật vị trí, quy mô sân bay.

Cùng với đó, địa phương sẽ nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách và triển khai các thủ tục đầu tư, huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình.

Theo UBND tỉnh, cảng hàng không mới không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương quốc tế mà còn tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy liên kết vùng, phát triển du lịch di sản, văn hóa và tâm linh, đồng thời góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng sống, tạo việc làm và khẳng định vai trò trung tâm kinh tế của Ninh Bình trong vùng đồng bằng sông Hồng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình về hạ tầng chiến lược

09:04, 20/08/2025

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình về hạ tầng chiến lược

Đề xuất vị trí của Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình

07:05, 28/07/2025

Đề xuất vị trí của Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình

đầu tư Giao thông hạ tầng hàng không sân bay Ninh Bình

Khánh Hòa rà soát danh mục các lĩnh vực đầu tư và cho vay của quỹ đầu tư phát triển

Khánh Hòa rà soát danh mục các lĩnh vực đầu tư và cho vay của quỹ đầu tư phát triển

Tỉnh đã thống nhất các hạng mục thuộc 9 lĩnh vực cho vay đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030 bao gồm công nghiệp, công nghiệp phụ trợ, năng lượng...

Việt Nam và Italia thúc đẩy hợp tác chiến lược, khai thác tiềm năng sẵn có

Việt Nam và Italia thúc đẩy hợp tác chiến lược, khai thác tiềm năng sẵn có

Cùng với những cơ hội hợp tác ngày càng rộng mở và các văn bản hợp tác đã được ký kết giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Italia đang tạo dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài trong thời gian tới...

Vững bước trong kỷ nguyên vươn mình

Vững bước trong kỷ nguyên vươn mình

Gần 40 năm đã trôi qua kể từ khi công cuộc Đổi mới do Đảng khởi xướng, Việt Nam từ một nước bị bao vây, cấm vận, đã trở thành một trong những nền kinh tế mở với 17 Hiệp định thương mại tự do (FTA). Quy mô nền kinh tế tăng gấp 96 lần so với năm 1986. Việt Nam trong nhóm 40 nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới và 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài…

Đề án sửa đổi Nghị quyết 98 gỡ nút thắt đầu tư, tạo đà bứt phá cho TP.HCM

Đề án sửa đổi Nghị quyết 98 gỡ nút thắt đầu tư, tạo đà bứt phá cho TP.HCM

TP.HCM đang khẩn trương hoàn thiện Đề án sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98/2023/QH15 để kịp trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10 tới. Đề án tập trung vào hai trọng tâm “1 sửa – 1 bổ sung”, nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo cơ chế đột phá thu hút nhà đầu tư chiến lược…

80 năm lịch sử định hình mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam

80 năm lịch sử định hình mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, từ việc giành độc lập, mở cửa thu hút FDI, bình thường hóa quan hệ quốc tế, đến cuộc “đại cải cách” thể chế năm 2024, kinh tế Việt Nam đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ để vươn lên trở thành điểm sáng kinh tế trong khu vực và thế giới. a/b đã có cuộc trao đổi với TS. Lê Xuân Sang, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới, để cùng nhìn lại chặng đường 80 năm lịch sử định hình mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam; đồng thời, chỉ ra những điểm nghẽn lớn cần giải quyết để thực hiện khát vọng 2045.

[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

Multimedia

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Video

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

1

Giải pháp để doanh nghiệp Việt tiếp cận công nghệ, giảm dần phụ thuộc vào FDI

eMagazine

2

Phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn theo 3 tiêu chí

Pháp lý

3

Quy hoạch đô thị TP.HCM gắn với hành lang sông Sài Gòn

eMagazine

4

Vững bước trong kỷ nguyên vươn mình

Đầu tư

5

Đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến 3 lĩnh vực thuộc Bộ Công an quản lý

Tiêu điểm

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: