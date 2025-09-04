Ninh Bình đề xuất nghiên cứu hình thành Cảng hàng không quốc tế

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có công văn gửi Bộ Xây dựng, Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc lập Đề án nghiên cứu khả năng hình thành Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình...

Theo lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, thời gian qua tỉnh đã giao Sở Xây dựng Ninh Bình tổ chức khảo sát, xây dựng Đề án nhằm đánh giá tính cần thiết, điều kiện, vị trí, quy mô và công suất cảng hàng không, bảo đảm phù hợp với nhu cầu phát triển lâu dài.

Đề án sẽ là cơ sở để báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình vào Quy hoạch tổng thể hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

UBND tỉnh Ninh Bình đề xuất phương án xây dựng sân bay tại phường Liêm Tuyền, với lợi thế khoảng cách thuận lợi đến các đầu mối giao thông trọng yếu. Nếu được chấp thuận, cảng hàng không này sẽ cách Cảng hàng không quốc tế Nội Bài khoảng 80 km, Cảng hàng không Cát Bi (Hải Phòng) khoảng 85 km, Cảng hàng không Gia Bình (đang nghiên cứu) khoảng 63 km và Cảng hàng không Thọ Xuân (Thanh Hóa) khoảng 85 km. Đồng thời, vị trí đề xuất cũng nằm gần các ga đường sắt cao tốc Bắc – Nam như ga Phủ Lý (5 km), ga Ninh Bình (43 km) và ga Nam Định (17 km).

Với quy mô khoảng 720 ha, Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình được định hướng đạt tiêu chuẩn cấp 4E theo phân cấp của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), có 2 đường cất hạ cánh song song, khai thác được các loại máy bay B787, B777, A350.

Công suất thiết kế ban đầu là 10 triệu hành khách/năm, có dự trữ quỹ đất để mở rộng trong các giai đoạn tiếp theo. Dự án dự kiến phải giải phóng mặt bằng khoảng 1.080 hộ dân, 15 nghĩa trang, 2 cơ sở tôn giáo và 4 trường học.

Cuối tháng 7/2025, UBND tỉnh Ninh Bình từng gửi văn bản đề nghị Bộ Xây dựng quan tâm, hỗ trợ trong quá trình xây dựng, thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ Đề án nghiên cứu này. Sau khi được phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch tổng thể quốc gia, tỉnh sẽ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 để cập nhật vị trí, quy mô sân bay.

Cùng với đó, địa phương sẽ nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách và triển khai các thủ tục đầu tư, huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình.

Theo UBND tỉnh, cảng hàng không mới không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương quốc tế mà còn tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy liên kết vùng, phát triển du lịch di sản, văn hóa và tâm linh, đồng thời góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng sống, tạo việc làm và khẳng định vai trò trung tâm kinh tế của Ninh Bình trong vùng đồng bằng sông Hồng.