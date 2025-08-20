Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình về hạ tầng chiến lược

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhất trí với nhiều kiến nghị về hạ tầng chiến lược, trong đó có mở rộng Khu kinh tế Ninh Cơ gắn cảng nước sâu, mở rộng cao tốc Cầu Giẽ – Cao Bồ và nghiên cứu quy hoạch sân bay Ninh Bình...

Ngày 19/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và Đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với tỉnh Ninh Bình.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đã nêu một số kiến nghị về phát triển hạ tầng giao thông chiến lược của địa phương gồm Xây dựng Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình; mở rộng Khu kinh tế Ninh Cơ gắn với cảng nước sâu; mở rộng cao tốc CT01 đoạn Cầu Giẽ - Cao Bồ; triển khai tuyến Vành đai 5 (CT39) đoạn Thái Hà - Cầu Giẽ; đầu tư cao tốc Phủ Lý - Nam Định (CT11); nghiên cứu kéo dài tuyến metro Hà Nội kết nối với trung tâm Ninh Bình…

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà gợi ý cho tỉnh Ninh Bình đối với một số vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Ninh Bình cần rà soát và làm lại quy hoạch, mời các cơ quan tư vấn tốt nhất, xác định rõ từng vùng phát triển kinh tế theo hướng chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn.

Bên cạnh đó, tỉnh cần tính đến phát triển thân thiện với con người, bảo vệ quyền con người; đầu tư hạ tầng đô thị phải hiện đại; xây dựng hạ tầng đa mục tiêu; tập trung chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực.

Đối với những đề xuất của tỉnh, Phó Thủ tướng nhất trí đối với Khu kinh tế Ninh Cơ và cảng nước sâu. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng việc mở rộng ra biển và xây dựng cảng nước sâu có thể tạo cực tăng trưởng mới cho Đồng bằng sông Hồng. Đặc biệt, Phó Thủ tướng lưu ý địa phương phải quan tâm đến đánh giá tác động môi trường.

Đối với quy hoạch sân bay, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị tỉnh cần tính toán nhu cầu đi lại của hành khách, đặc biệt là khách quốc tế bảo đảm cho phù hợp, đồng thời xin ý kiến các bộ, ngành liên quan, nhất là việc xác định không lưu.

Liên quan đến hạ tầng giao thông, Phó Thủ tướng nhất trí với việc mở rộng đường cao tốc CT01 đoạn Cầu Giẽ - Cao Bồ, đồng thời giao cho Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) phối hợp với địa phương sớm triển khai; xem xét hỗ trợ vốn cho các tuyến CT39, CT11...

Riêng kết nối metro Hà Nội - Ninh Bình, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Ninh Bình cần phối hợp với Hà Nội, các cơ quan liên quan để tích hợp quy hoạch, bảo đảm tính đồng bộ và hiệu quả khai thác lâu dài.

Thay mặt Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trương Quốc Huy tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, đồng thời khẳng định tỉnh sẽ nhanh chóng thực hiện ý kiến chỉ đạo, trong đó tập trung cho công tác quy hoạch, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, giải phóng mặt bằng, xây dựng các đô thị, thu hút các nguồn vốn đầu tư hạ tầng… hướng tới xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác của Chính phủ làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng đã dự và bấm nút khởi công Dự án Khu tái định cư (vị trí số 02) tại phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Lễ khởi công được truyền hình trực tiếp trong lễ khánh thành, khởi công các công trình, dự án chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

Ngoài điểm cầu trực tiếp này, tại tỉnh Ninh Bình còn có 3 công trình khánh thành, khởi công tại các điểm cầu trực tuyến gồm: Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội Hoa Lư, tại phường Hoa Lư; Dự án hệ thống thu hồi Lưu huỳnh tại Nhà máy Đạm Ninh Bình, Khu công nghiệp Khánh Phú, phường Đông Hoa Lư và khánh thành Nhà máy sản xuất thực phẩm của Pepsico tại khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng, phường Đồng Văn.

Dự án Khu tái định cư có tổng diện tích gần 1,2ha, với tổng vốn đầu tư gần 10 tỷ đồng. Theo quy hoạch, dự án có 49 lô đất tái định cư diện tích 40 - 100 m2, đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật… Dự án nhằm giải quyết tái định cư cho gần 30 hộ dân bị ảnh hưởng khi giải phóng mặt bằng để triển khai dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Theo kế hoạch, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua 21 xã, phường tỉnh Ninh Bình, tổng diện tích đất thu hồi khoảng hơn 610 ha. Riêng đoạn qua địa bàn Hà Nam (cũ), tuyến dài hơn 32km, đi qua 10 xã, phường.