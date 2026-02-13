Lịch hoạt động các điểm tham quan Ninh Bình trong dịp tết Nguyên đán 2026

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 13/02/2026
Nguyễn Thuấn
13/02/2026, 14:37
Sở Du lịch Ninh Bình vừa công bố lịch hoạt động của các khu, điểm du lịch trên địa bàn trong dịp tết Nguyên đán 2026, trong đó một số điểm tạm dừng đón khách vào ngày cuối năm và mùng 1 Tết...
Ngày 12/2, Sở Du lịch Ninh Bình thông tin về kế hoạch hoạt động của các khu, điểm du lịch, dịch vụ trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán 2026 nhằm tạo thuận lợi cho người dân và du khách chủ động sắp xếp hành trình tham quan.
Theo đó, nhiều khu du lịch sẽ đóng cửa trong hai ngày 16 – 17/2 (tức ngày 29 tháng Chạp và mùng 1 Tết). Cụ thể gồm: khu du lịch Tràng An, đầm Vân Long, Tuyệt Tịnh Cốc và khu du lịch sinh thái núi Ngăm.
Riêng khu du lịch Tam Cốc - Bích Động điều chỉnh thời gian đón khách linh hoạt hơn. Ngày 16/2 (29 tháng Chạp), khu du lịch này đóng cửa trong khung giờ từ 7 - 11 giờ. Ngày 17/2 (mùng 1 Tết), thời gian đóng cửa từ 13 - 17 giờ. Ngoài các khung giờ trên, Tam Cốc - Bích Động vẫn phục vụ du khách bình thường.
Các khu, điểm du lịch còn lại trên địa bàn mở cửa xuyên tết để phục vụ nhu cầu tham quan, du xuân của người dân và du khách. Trong đó có: khu du lịch Bái Đính, Thung Ui, Tam Chúc, vườn chim Thung Nham, hang Múa, cố đô Hoa Lư, phố cổ Hoa Lư, vườn quốc gia Cúc Phương và vườn quốc gia Xuân Thủy.
Sau sáp nhập từ Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình, địa phương này trở thành một trong những vùng có mật độ di tích, danh thắng lớn của cả nước. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 5.071 di tích đã được kiểm kê; trong đó có 10 di tích được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt, 264 di tích xếp hạng cấp quốc gia và 832 di tích xếp hạng cấp tỉnh.
Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, năm 2025 ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ của ngành du lịch địa phương. Toàn tỉnh đón 19,42 triệu lượt khách, trong đó hơn 2,2 triệu lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu du lịch đạt 21.278 tỷ đồng, cho thấy sức hút ngày càng lớn của điểm đến này trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.
