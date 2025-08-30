Ninh Bình khai mạc tuần hàng giới thiệu sản phẩm nông sản an toàn và ocop năm 2025
Nguyễn Thuấn
30/08/2025, 08:56
Tuần hàng diễn ra từ ngày 29/8 đến 5/9/2025 tại Nhà sự kiện sân Trung tâm Giới thiệu nông nghiệp sạch Nam Định, phường Nam Định. Tuần hàng Giới thiệu sản phẩm nông sản an toàn năm nay thu hút 40 gian hàng của 60 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ cá thể, với hơn 400 dòng sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm OCOP tiêu biểu của nhiều tỉnh, thành phố.
Ngày 29/8, Sở Nông nghiệp và Môi
trường Ninh Bình phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Hiệp hội Nông sản sạch Nam Định
tổ chức Hội nghị Xúc tiến thương mại nông nghiệp và khai mạc Tuần hàng Giới thiệu
sản phẩm nông sản an toàn, sản phẩm OCOP năm 2025. Sự kiện quy tụ nhiều doanh
nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất với hàng trăm sản phẩm tiêu biểu, góp phần
quảng bá thương hiệu nông sản địa phương và thúc đẩy liên kết thị trường.
Theo thông tin tại hội nghị, sau
hơn 10 năm triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao
giá trị gia tăng và phát triển bền vững, ngành nông nghiệp Ninh Bình đã đạt nhiều
kết quả nổi bật.
Toàn tỉnh Ninh Bình hiện có 400 cánh đồng lớn
với diện tích 11.840 ha, trong đó khoảng 2.000 ha được bao tiêu sản phẩm. Tổng
sản lượng lương thực có hạt ước đạt 967,8 nghìn tấn. Chăn nuôi tiếp tục duy trì
đà tăng trưởng, sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 202 nghìn tấn, tăng 2,2%
so với cùng kỳ năm 2024.
Trong lĩnh vực thủy sản, Ninh
Bình đã hình thành hơn 103 vùng nuôi tập trung; 1.689 ha nuôi ngao đạt chứng nhận
ASC. Sản lượng thủy sản nuôi ước đạt trên 151 nghìn tấn, tăng 3,5% so với cùng
kỳ năm 2024. Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” được đẩy mạnh, đến nay toàn tỉnh
có 980 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 3 sản phẩm được xếp hạng
5 sao quốc gia.
Tuần hàng Giới thiệu sản phẩm
nông sản an toàn năm nay thu hút 40 gian hàng của 60 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất,
hộ cá thể, với hơn 400 dòng sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm OCOP tiêu biểu.
Bên cạnh các sản phẩm của Ninh Bình, một số sản phẩm của doanh nghiệp các địa
phương khác như Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Nguyên cũng được trưng bày.
Tiêu biểu có: gạo sinh thái ruộng
rươi, gạo sạch Toản Xuân, mật ong Danh Vị, gạo Quỳnh Thanh, nông sản sấy Minh
Dương, ngao sạch Lenger, thủy sản Thành Vui, muối sạch Nam Định, giò 7 phút Nam
Phát, thịt lợn sạch Hiền Thục, Công Danh. Các sản phẩm truyền thống như nước mắm
Ninh Cơ, nước mắm Lâm Bão, yến sào Đinh Thuận, sừu châu Kim Thành Hoa, bánh
nhãn Hải Hậu… cũng được giới thiệu rộng rãi.
Tuần hàng diễn ra từ ngày 29/8 đến
5/9/2025 tại Nhà sự kiện sân Trung tâm Giới thiệu nông nghiệp sạch Nam Định,
phường Nam Định. Đây là cơ hội để người tiêu dùng tiếp cận các sản phẩm nông
nghiệp an toàn, bảo đảm chất lượng; đồng thời giúp doanh nghiệp quảng bá thương
hiệu, mở rộng hợp tác, gắn sản xuất với thị trường, hướng tới nền nông nghiệp bền
vững.
Tại hội nghị, lãnh đạo các Chi cục
Kiểm định chất lượng, Trung tâm Khuyến nông và Xúc tiến thương mại cùng doanh
nghiệp, cơ sở sản xuất đã ký kết chương trình hợp tác sản xuất, phát triển thị
trường và xây dựng kênh phân phối, tiêu thụ sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP,
góp phần nâng cao giá trị cho nông dân các địa phương.
Nông sản Việt trong cuộc đua giữ niềm tin người tiêu dùng
08:57, 14/05/2025
Nông sản từ 49 tỉnh, thành phố hội tụ về cho người dân TP.Hồ Chí Minh sắm Tết
Chuỗi hoạt động “phải thử” khi đến Hà Nội dịp Quốc khánh 2/9
Với chuỗi hoạt động này, ngành du lịch Thủ đô kỳ vọng tạo dựng một không gian văn hóa-du lịch đặc sắc, hấp dẫn, qua đó quảng bá hình ảnh Hà Nội sáng tạo, giàu bản sắc đến đông đảo du khách trong và ngoài nước…
Doanh nghiệp đảm bảo hàng hóa cung ứng phục vụ Quốc khánh 2/9
Các hoạt động tăng nguồn cung và khuyến mãi dịp Quốc khánh 2/9 không chỉ giúp thị trường bán lẻ sôi động hơn, mà còn góp phần ổn định giá cả, đảm bảo người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận hàng hóa chất lượng trong suốt kỳ nghỉ…
Đòn bẩy nào để du lịch y tế Việt Nam cán mốc 4 tỷ USD?
Nhìn vào mô hình du lịch y tế của các quốc gia lân cận có thể thấy, Thái Lan thu về 600 - 700 triệu USD mỗi năm từ phẫu thuật thẩm mỹ và tim mạch. Hàn Quốc đạt doanh thu 4,3 tỷ USD nhờ thế mạnh về phẫu thuật thẩm mỹ và điều trị ung thư...
Xu hướng chăm sóc tóc thúc đẩy dòng sản phẩm thế hệ mới
Thời tiết, khói bụi khiến mái tóc của chúng ta ngày càng dễ bị hư tổn, và người tiêu dùng ngày càng tìm kiếm và sử dụng những sản phẩm chăm sóc, phục hồi tóc chất lượng cao...
[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội
Sáng ngày 28/8, biên đội trực thăng xuất phát từ Hòa Lạc, cùng với máy bay Yak-130, L-39NG, Su-30MK2 từ Kép (Bắc Ninh) đã tụ hội về quảng trường bay tập luyện cho sự kiện A80...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: