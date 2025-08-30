Thứ Bảy, 30/08/2025

Trang chủ Tiêu & Dùng

Ninh Bình khai mạc tuần hàng giới thiệu sản phẩm nông sản an toàn và ocop năm 2025

Nguyễn Thuấn

30/08/2025, 08:56

Tuần hàng diễn ra từ ngày 29/8 đến 5/9/2025 tại Nhà sự kiện sân Trung tâm Giới thiệu nông nghiệp sạch Nam Định, phường Nam Định. Tuần hàng Giới thiệu sản phẩm nông sản an toàn năm nay thu hút 40 gian hàng của 60 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ cá thể, với hơn 400 dòng sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm OCOP tiêu biểu của nhiều tỉnh, thành phố.

Ông rần Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tham quan gian hàng. Ảnh: Văn Đại
Ông rần Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tham quan gian hàng. Ảnh: Văn Đại

Ngày 29/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường Ninh Bình phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Hiệp hội Nông sản sạch Nam Định tổ chức Hội nghị Xúc tiến thương mại nông nghiệp và khai mạc Tuần hàng Giới thiệu sản phẩm nông sản an toàn, sản phẩm OCOP năm 2025. Sự kiện quy tụ nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất với hàng trăm sản phẩm tiêu biểu, góp phần quảng bá thương hiệu nông sản địa phương và thúc đẩy liên kết thị trường.

Theo thông tin tại hội nghị, sau hơn 10 năm triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, ngành nông nghiệp Ninh Bình đã đạt nhiều kết quả nổi bật.

Toàn tỉnh Ninh Bình hiện có 400 cánh đồng lớn với diện tích 11.840 ha, trong đó khoảng 2.000 ha được bao tiêu sản phẩm. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 967,8 nghìn tấn. Chăn nuôi tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 202 nghìn tấn, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Ông Trương Quốc Bảo, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Đại
Ông Trương Quốc Bảo, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Đại

Trong lĩnh vực thủy sản, Ninh Bình đã hình thành hơn 103 vùng nuôi tập trung; 1.689 ha nuôi ngao đạt chứng nhận ASC. Sản lượng thủy sản nuôi ước đạt trên 151 nghìn tấn, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2024. Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” được đẩy mạnh, đến nay toàn tỉnh có 980 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 3 sản phẩm được xếp hạng 5 sao quốc gia.

Tuần hàng Giới thiệu sản phẩm nông sản an toàn năm nay thu hút 40 gian hàng của 60 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ cá thể, với hơn 400 dòng sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm OCOP tiêu biểu. Bên cạnh các sản phẩm của Ninh Bình, một số sản phẩm của doanh nghiệp các địa phương khác như Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Nguyên cũng được trưng bày.

Tiêu biểu có: gạo sinh thái ruộng rươi, gạo sạch Toản Xuân, mật ong Danh Vị, gạo Quỳnh Thanh, nông sản sấy Minh Dương, ngao sạch Lenger, thủy sản Thành Vui, muối sạch Nam Định, giò 7 phút Nam Phát, thịt lợn sạch Hiền Thục, Công Danh. Các sản phẩm truyền thống như nước mắm Ninh Cơ, nước mắm Lâm Bão, yến sào Đinh Thuận, sừu châu Kim Thành Hoa, bánh nhãn Hải Hậu… cũng được giới thiệu rộng rãi.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Tuần lễ Giới thiệu nông sản an toàn, sản phẩm OCOP tỉnh Ninh Bình năm 2025. Ảnh: Văn Đại
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Tuần lễ Giới thiệu nông sản an toàn, sản phẩm OCOP tỉnh Ninh Bình năm 2025. Ảnh: Văn Đại

Tuần hàng diễn ra từ ngày 29/8 đến 5/9/2025 tại Nhà sự kiện sân Trung tâm Giới thiệu nông nghiệp sạch Nam Định, phường Nam Định. Đây là cơ hội để người tiêu dùng tiếp cận các sản phẩm nông nghiệp an toàn, bảo đảm chất lượng; đồng thời giúp doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, mở rộng hợp tác, gắn sản xuất với thị trường, hướng tới nền nông nghiệp bền vững.

Tại hội nghị, lãnh đạo các Chi cục Kiểm định chất lượng, Trung tâm Khuyến nông và Xúc tiến thương mại cùng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã ký kết chương trình hợp tác sản xuất, phát triển thị trường và xây dựng kênh phân phối, tiêu thụ sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị cho nông dân các địa phương.

Từ khóa:

chăn nuôi doanh nghiệp Giá trị gia tăng Hội nghị Xúc tiến thương mại ninh bình nông sản an toàn phát triển bền vững sản phẩm OCOP thủy sản Tuần hàng Giới thiệu sản phẩm

