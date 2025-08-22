Ninh Bình khởi công dự án trường đại học 1.100 tỷ đồng

Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội - Phân hiệu Hà Nam - được triển khai trên diện tích 22,3 ha với thời gian thực hiện từ năm 2025 đến năm 2028…

Chiều 21/8, tại Khu Đại học Nam Cao, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội - Phân hiệu Hà Nam, một công trình ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Theo kế hoạch, tiến độ thi công xây dựng các hạng mục chính của dự án này là 24 tháng, phấn đấu hoàn thành vào tháng 7/2027 để kịp đáp ứng nhu cầu tuyển sinh. Quy mô đầu tư của dự án khá toàn diện, bao gồm: 2 nhà giảng đường 4 tầng, hội trường 400 chỗ, thư viện 3 tầng, nhà hiệu bộ cao 7 tầng, các viện - trung tâm nghiên cứu, hệ thống phòng thí nghiệm, nhà xưởng thực nghiệm, 3 khối ký túc xá 5 tầng, khu giáo dục thể chất - quốc phòng với sân vận động, sân tennis, bóng rổ, nhà thi đấu đa năng.

Ngoài ra, còn có các công trình phụ trợ như nhà ăn, câu lạc bộ, cảnh quan… phục vụ tối đa cho nhu cầu học tập, nghiên cứu, rèn luyện của từ 5.000 - 6.000 sinh viên.

Một góc công trường thi công

Tại buổi lễ, đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cho biết, sau khi hoàn thành, Phân hiệu Hà Nam sẽ trở thành trung tâm đào tạo hiện đại, sở hữu cơ sở vật chất tiên tiến, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và trực tiếp cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho Ninh Bình, các địa phương lân cận trong vùng Đồng bằng sông Hồng.

Bên cạnh đào tạo, phân hiệu còn hướng tới nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đặc biệt trong các lĩnh vực như vật liệu mới, công nghệ xây dựng, cơ khí, hạ tầng đô thị thông minh, năng lượng và môi trường bền vững.

Phát biểu tại lễ khởi công, bà Hà Lan Anh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh: Đây là một trong những dự án quan trọng, trọng điểm của tỉnh, có quy mô lớn và mang nhiều kỳ vọng về bước chuyển mới cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo.

Bà khẳng định trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng chiến lược, trong đó đặc biệt ưu tiên hạ tầng giáo dục, đào tạo nhân lực chất lượng cao, đồng thời đẩy mạnh công tác thu hút, trọng dụng nhân tài.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình - Hà Lan Anh phát biểu tại lễ khởi công

Việc triển khai Dự án Trường Đại học Xây dựng Hà Nội - Phân hiệu Hà Nam - gắn liền với quy hoạch tổng thể Khu Đại học Nam Cao có diện tích khoảng 754 ha, trong đó 388 ha dành cho các cơ sở đào tạo, nghiên cứu.

Đây là mô hình phát triển tập trung, hiện đại, được kỳ vọng sẽ thu hút nhiều cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực, các trung tâm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tạo động lực mới cho phát triển nhân lực chất lượng cao của tỉnh và khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Để dự án sớm đưa vào khai thác hiệu quả, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình yêu cầu Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao và Khu công nghệ cao tỉnh, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cùng các nhà thầu phải phối hợp chặt chẽ, đảm bảo tiến độ, chất lượng và tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng. Đồng thời, quá trình thi công cần bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động, giữ gìn vệ sinh môi trường và không ảnh hưởng đến đời sống, đi lại của người dân xung quanh.