Chủ Nhật, 24/08/2025

VnEconomy
VnEconomy

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

VnEconomy Menu
VnEconomy Multimedia
VnEconomy VnE TV
VnEconomy Shorts
VnEconomy Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Ninh Bình khởi công dự án trường đại học 1.100 tỷ đồng

Nguyễn Thuấn

22/08/2025, 13:57

Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội - Phân hiệu Hà Nam - được triển khai trên diện tích 22,3 ha với thời gian thực hiện từ năm 2025 đến năm 2028…

Các đại biểu nhấn nút khởi công xây dựng Trường Đại học xây dựng Hà Nội-Phân hiệu Hà Nam tại Khu Đại học Nam Cao.
Các đại biểu nhấn nút khởi công xây dựng Trường Đại học xây dựng Hà Nội-Phân hiệu Hà Nam tại Khu Đại học Nam Cao.

Chiều 21/8, tại Khu Đại học Nam Cao, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội - Phân hiệu Hà Nam, một công trình ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Theo kế hoạch, tiến độ thi công xây dựng các hạng mục chính của dự án này là 24 tháng, phấn đấu hoàn thành vào tháng 7/2027 để kịp đáp ứng nhu cầu tuyển sinh. Quy mô đầu tư của dự án khá toàn diện, bao gồm: 2 nhà giảng đường 4 tầng, hội trường 400 chỗ, thư viện 3 tầng, nhà hiệu bộ cao 7 tầng, các viện - trung tâm nghiên cứu, hệ thống phòng thí nghiệm, nhà xưởng thực nghiệm, 3 khối ký túc xá 5 tầng, khu giáo dục thể chất - quốc phòng với sân vận động, sân tennis, bóng rổ, nhà thi đấu đa năng.

Ngoài ra, còn có các công trình phụ trợ như nhà ăn, câu lạc bộ, cảnh quan… phục vụ tối đa cho nhu cầu học tập, nghiên cứu, rèn luyện của từ 5.000 - 6.000 sinh viên.

Một góc công trường thi công
Một góc công trường thi công

Tại buổi lễ, đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cho biết, sau khi hoàn thành, Phân hiệu Hà Nam sẽ trở thành trung tâm đào tạo hiện đại, sở hữu cơ sở vật chất tiên tiến, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và trực tiếp cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho Ninh Bình, các địa phương lân cận trong vùng Đồng bằng sông Hồng.

Bên cạnh đào tạo, phân hiệu còn hướng tới nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đặc biệt trong các lĩnh vực như vật liệu mới, công nghệ xây dựng, cơ khí, hạ tầng đô thị thông minh, năng lượng và môi trường bền vững.

Phát biểu tại lễ khởi công, bà Hà Lan Anh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh: Đây là một trong những dự án quan trọng, trọng điểm của tỉnh, có quy mô lớn và mang nhiều kỳ vọng về bước chuyển mới cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo.

Bà khẳng định trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng chiến lược, trong đó đặc biệt ưu tiên hạ tầng giáo dục, đào tạo nhân lực chất lượng cao, đồng thời đẩy mạnh công tác thu hút, trọng dụng nhân tài.

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình - Hà Lan Anh phát biểu tại lễ khởi công
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình - Hà Lan Anh phát biểu tại lễ khởi công

Việc triển khai Dự án Trường Đại học Xây dựng Hà Nội - Phân hiệu Hà Nam - gắn liền với quy hoạch tổng thể Khu Đại học Nam Cao có diện tích khoảng 754 ha, trong đó 388 ha dành cho các cơ sở đào tạo, nghiên cứu.

Đây là mô hình phát triển tập trung, hiện đại, được kỳ vọng sẽ thu hút nhiều cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực, các trung tâm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tạo động lực mới cho phát triển nhân lực chất lượng cao của tỉnh và khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Để dự án sớm đưa vào khai thác hiệu quả, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình yêu cầu Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao và Khu công nghệ cao tỉnh, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cùng các nhà thầu phải phối hợp chặt chẽ, đảm bảo tiến độ, chất lượng và tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng. Đồng thời, quá trình thi công cần bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động, giữ gìn vệ sinh môi trường và không ảnh hưởng đến đời sống, đi lại của người dân xung quanh.

Tăng cường thêm 51 chuyến tàu trong dịp Quốc khánh 2/9

Tăng cường thêm 51 chuyến tàu trong dịp Quốc khánh 2/9

Gia Lai sẽ phát triển bền vững, hiện đại với loạt công trình nghìn tỷ vừa khởi công

Gia Lai sẽ phát triển bền vững, hiện đại với loạt công trình nghìn tỷ vừa khởi công

Thanh Hoá nỗ lực rút ngắn thủ tục, thúc đẩy đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp

Thanh Hoá nỗ lực rút ngắn thủ tục, thúc đẩy đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp

Từ khóa:

dự án trường đại học Khu Đại học Nam Cao ninh bình rường Đại học Xây dựng Hà Nội - Phân hiệu Hà Nam Vneconomy

Đọc thêm

Hải Phòng “bắt mạch” giải ngân vốn đầu tư công chậm hơn mục tiêu

Hải Phòng “bắt mạch” giải ngân vốn đầu tư công chậm hơn mục tiêu

Ước tính đến hết tháng 8/2025, giá trị giải ngân vốn đầu tư công của Hải Phòng đạt 19.219 tỷ đồng, bằng 53,1% kế hoạch Thủ tướng giao…

Bộ Xây dựng ra công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 5

Bộ Xây dựng ra công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 5

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản...

Giải pháp giúp doanh nghiệp tư nhân phát triển

Giải pháp giúp doanh nghiệp tư nhân phát triển

Cơ hội từ việc sáp nhập các đơn vị hành chính tạo thành các siêu đô thị, áp lực từ chính sách thuế đối ứng của chính quyền Trump, vai trò của khoa học công nghệ và nhu cầu cấp thiết về một tinh thần liên kết thực chất là bốn chủ đề quan trọng được nêu ra tại Vòng đối thoại địa phương cụm Đông Nam Bộ thuộc Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPSF 2025) diễn ra ngày 22/8 tại TP.HCM…

Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế

Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế

Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng vừa công bố quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.

TP.HCM thành lập tổ công tác tháo gỡ vướng mắc “siêu dự án” chống ngập

TP.HCM thành lập tổ công tác tháo gỡ vướng mắc “siêu dự án” chống ngập

Tổ công tác tháo gỡ vướng mắc dự án giải quyết ngập do triều cường khu vực TP.HCM có xét tới yếu tố biến đổi khí hậu, giai đoạn 1 (thường gọi là dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng) gồm 9 thành viên, do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM Bùi Xuân Cường làm tổ trưởng...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
AI tái định hình ngành công nghiệp chip

eMagazine

AI tái định hình ngành công nghiệp chip

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

Thế giới

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Hải Phòng “bắt mạch” giải ngân vốn đầu tư công chậm hơn mục tiêu

Đầu tư

2

Bộ Xây dựng ra công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 5

Đầu tư

3

Ninh Bình công khai 83 doanh nghiệp nợ thuế hơn 835 tỷ đồng

Tài chính

4

Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM diện tích 17.000m2 đi vào vận hành

Start-up

5

Giải pháp giúp doanh nghiệp tư nhân phát triển

Đầu tư

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: