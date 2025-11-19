Ninh Bình muốn trở thành phim trường quốc tế

Chiều ngày 18/11/2025, tại Ninh Bình, một hội nghị quốc tế mang tầm vóc khu vực đã diễn ra, hứa hẹn mở ra một chương mới cho ngành du lịch tỉnh nhà. Sự kiện “Ninh Bình - Điểm đến chiến lược cho du lịch, điện ảnh và lễ cưới cao cấp”...

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình, khẳng định: “Du lịch Ninh Bình liên tục được các tổ chức quốc tế uy tín vinh danh, khẳng định vị thế và sức hấp dẫn trên bản đồ du lịch thế giới”.

Định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn gắn với công nghiệp văn hóa đang được Ninh Bình theo đuổi một cách bài bản.

Ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch tỉnh Ninh Bình

Điện ảnh chính là cánh cửa lớn để mở ra cơ hội đó. Sau thành công vang dội khi là bối cảnh chính trong phim Hollywood “Kong: Skull Island”, Tràng An đã chứng minh được sức hút khó cưỡng của mình. Giờ đây, làn sóng ấy đang được đẩy mạnh hơn bao giờ hết với sự hợp tác chiến lược cùng các đối tác Ấn Độ, quê hương của nền công nghiệp điện ảnh Bollywood hùng mạnh.

Ông Rahul Sudesh Bali, đạo diễn, Tổng Giám đốc Innovations India

Ông Rahul Sudesh Bali, đạo diễn, Tổng Giám đốc Innovations India, đã bày tỏ sự ấn tượng sâu sắc: “Tôi dự kiến sẽ thực hiện một dự án điện ảnh hoàn toàn lấy bối cảnh tại Ninh Bình”.

Ông còn chia sẻ một xu hướng thú vị: “Tầng lớp trung lưu Ấn Độ hiện nay có xu hướng du lịch theo dấu chân điện ảnh, muốn tận mắt chiêm ngưỡng những địa danh xuất hiện trên phim ảnh”. Điều này mở ra một thị trường khách du lịch rộng lớn, kết nối trực tiếp giữa màn bạc và những chuyến hành trình thực tế.

Bên cạnh điện ảnh, một lĩnh vực đầy tiềm năng khác được nhắm đến chính là du lịch lễ cưới cao cấp. Với phong cảnh hữu tình, non nước hòa quyện, Ninh Bình sở hữu tất cả những yếu tố để trở thành một “sân khấu” tự nhiên hoàn hảo cho những lễ cưới đẳng cấp.

Các ngôi sao Bollywood tham dự sự kiện

Ấn Độ, quốc gia có ngành công nghiệp “destination wedding” (đám cưới tại điểm đến) phát triển bậc nhất, nhìn thấy ở Ninh Bình một đối tác tiềm năng. Sự hiện diện của các wedding planner, đại diện khu nghỉ dưỡng hàng đầu Ấn Độ tại hội nghị là minh chứng rõ ràng cho cơ hội hợp tác này.

Việc kết hợp giữa cảnh quan siêu thực của Ninh Bình với dịch vụ tổ chức sự kiện chuyên nghiệp của Ấn Độ hứa hẹn tạo nên những sản phẩm du lịch cưới độc đáo, thu hút các cặp đôi trên toàn thế giới.

Để củng cố thêm cho vị thế của mình, Ninh Bình đang tích cực chuẩn bị hồ sơ trình UNESCO công nhận Quần thể Tam Chúc và Khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long là Di sản Thế giới. Hội nghị lần này chính là một bước đệm quan trọng để quảng bá hình ảnh, lan tỏa giá trị của các di sản này ra cộng đồng quốc tế, đặc biệt là với các đối tác Ấn Độ, quốc gia có nhiều nét tương đồng về văn hóa tâm linh.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Phong.

Ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhấn mạnh: “Khi những bối cảnh tại Việt Nam được kết hợp với tinh hoa điện ảnh thế giới... sẽ không chỉ đóng góp về mặt quảng bá văn hóa mà còn thúc đẩy du lịch phát triển”.

Hành trình biến vùng đất này thành một điểm đến đa diện hội tụ của du lịch trải nghiệm, điện ảnh sáng tạo và những lễ cưới trong mơ hoàn toàn nằm trong tầm tay.

Kí kết hợp tác và tặng quà lưu niệm tại sự kiện

Tương lai, khi những thước phim Bollywood được quay tại Tràng An, Vân Long hay những lễ cưới lộng lẫy được tổ chức giữa khung cảnh Tam Cốc, chính là lúc thương hiệu “Ninh Bình” thực sự tỏa sáng.