Nỗ lực tìm kiếm 3 người mất tích trong mưa lũ dữ ở Huế

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 30/10/2025
Nguyễn Thuấn
30/10/2025, 08:59
Tối 29/10, lực lượng chức năng thành phố Huế tiếp tục huy động nhiều phương tiện, nhân lực để tìm kiếm các nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi trên địa bàn, trong điều kiện thời tiết vẫn mưa lớn, nước chảy xiết...
Theo thông tin từ UBND phường Hương Trà (thành phố Huế), khoảng 16 giờ cùng ngày, anh T.H.V.M. (18 tuổi, trú tại phường Hương Trà) điều khiển xe máy hiệu Sirius chở theo anh B.H.N.L. (18 tuổi, cùng trú tại phường Hương Trà) lưu thông trên Quốc lộ 1A. Khi đến khu vực gần cây xăng, đoạn Km808+400 (phường Hương Trà), do đường ngập sâu và dòng nước chảy mạnh, cả hai cùng phương tiện bị cuốn xuống cống.
Anh L. may mắn bơi được vào bờ an toàn, còn anh M. bị nước lũ cuốn mất tích. Nhận được tin báo, chính quyền phường Hương Trà đã huy động công an, dân quân cùng người dân khẩn trương tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nước dâng cao và chảy xiết, công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.
Cũng trong ngày 29/10, lực lượng chức năng xã Đan Điền (thành phố Huế) vẫn đang nỗ lực tìm kiếm anh T.T.H. (35 tuổi, trú tại thành phố Huế) bị mất tích từ ngày 27/10.
Trước đó, khoảng 17 giờ 40 phút ngày 27/10, anh H. bị nước cuốn trôi khi đi qua đập tràn số 2 trên tuyến đê Nho Lâm – Nghĩa Lộ, đoạn qua thôn Đông Lâm. Dù lực lượng chức năng đã tổ chức rà soát dọc tuyến sông và các cửa cống nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích nạn nhân.
Ngoài ra, trên địa bàn phường Thanh Thủy, một nam thanh niên khác cũng bị nước lũ cuốn trôi khi đang kéo thuyền, đi bộ băng qua cánh đồng dọc đường Dương Thanh cũ. Nhận được thông tin, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Phan Quý Phương đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.
Công an đã bắt giữ 59 đối tượng gồm 44 nam và 15 nữ đều là người Việt Nam khi nhóm này đang phạm tội tại khu vực đồi Bokor, tỉnh Kampot (Campuchia). Ước tính số tiền cả nhóm chiếm đoạt khoảng trên 300 tỷ đồng...
Theo báo cáo mới nhất của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, mưa lũ những ngày qua tại Bắc Trung Bộ gây thiệt hại nghiêm trọng: 16 người chết và mất tích; hơn 127.000 nhà dân bị ngập; 81 xã, phường bị ngập, nhiều nơi cô lập. Nông nghiệp thiệt hại nặng với hàng nghìn ha hoa màu và vật nuôi bị cuốn trôi…
Chiều 29/10, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế, các lực lượng và chính quyền địa phương tổ chức hỗ trợ khẩn cấp người dân bị cô lập do mưa lũ tại xã A Lưới 1, thành phố Huế.
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa phê duyệt dự án xây dựng Thư viện Thiếu nhi với tổng vốn hơn 595 tỷ đồng, nhằm tạo không gian đọc hiện đại, khơi dậy văn hóa đọc và sáng tạo cho trẻ em...
Đợt mưa lũ những ngày qua khiến Công ty Điện lực Huế chịu ảnh hưởng lớn nhất với 194.605 khách hàng (58,86% tổng khách hàng của Công ty) và 1.320 trạm biến áp phân phối bị ngập nước, tạm ngừng cấp điện, tập trung tại 28/40 xã, phường của TP Huế...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: