Nỗ lực tìm kiếm 3 người mất tích trong mưa lũ dữ ở Huế

Nguyễn Thuấn

30/10/2025, 08:59

Tối 29/10, lực lượng chức năng thành phố Huế tiếp tục huy động nhiều phương tiện, nhân lực để tìm kiếm các nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi trên địa bàn, trong điều kiện thời tiết vẫn mưa lớn, nước chảy xiết...

Trời mưa lớn, nước chảy mạnh, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.
Trời mưa lớn, nước chảy mạnh, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Theo thông tin từ UBND phường Hương Trà (thành phố Huế), khoảng 16 giờ cùng ngày, anh T.H.V.M. (18 tuổi, trú tại phường Hương Trà) điều khiển xe máy hiệu Sirius chở theo anh B.H.N.L. (18 tuổi, cùng trú tại phường Hương Trà) lưu thông trên Quốc lộ 1A. Khi đến khu vực gần cây xăng, đoạn Km808+400 (phường Hương Trà), do đường ngập sâu và dòng nước chảy mạnh, cả hai cùng phương tiện bị cuốn xuống cống.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương chỉ đạo công tác tìm kiếm
Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương chỉ đạo công tác tìm kiếm

Anh L. may mắn bơi được vào bờ an toàn, còn anh M. bị nước lũ cuốn mất tích. Nhận được tin báo, chính quyền phường Hương Trà đã huy động công an, dân quân cùng người dân khẩn trương tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nước dâng cao và chảy xiết, công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.

Cũng trong ngày 29/10, lực lượng chức năng xã Đan Điền (thành phố Huế) vẫn đang nỗ lực tìm kiếm anh T.T.H. (35 tuổi, trú tại thành phố Huế) bị mất tích từ ngày 27/10.

Trước đó, khoảng 17 giờ 40 phút ngày 27/10, anh H. bị nước cuốn trôi khi đi qua đập tràn số 2 trên tuyến đê Nho Lâm – Nghĩa Lộ, đoạn qua thôn Đông Lâm. Dù lực lượng chức năng đã tổ chức rà soát dọc tuyến sông và các cửa cống nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích nạn nhân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương nhấn mạnh:
Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương nhấn mạnh: "Tình huống hiện nay còn nhiều phức tạp, mực nước vẫn đang lên trở lại, địa hình rộng nên công tác tìm kiếm cần được triển khai khẩn trương, khoa học.

Ngoài ra, trên địa bàn phường Thanh Thủy, một nam thanh niên khác cũng bị nước lũ cuốn trôi khi đang kéo thuyền, đi bộ băng qua cánh đồng dọc đường Dương Thanh cũ. Nhận được thông tin, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Phan Quý Phương đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Gần 200.000 hộ dân tại Huế mất điện do bão lũ

17:24, 29/10/2025

Gần 200.000 hộ dân tại Huế mất điện do bão lũ

[Video]: Khẩn cấp cứu trợ lương thực cho người dân bị cô lập vùng biên giới ở Huế

21:36, 29/10/2025

[Video]: Khẩn cấp cứu trợ lương thực cho người dân bị cô lập vùng biên giới ở Huế

công tác cứu hộ tại Huế cứu hộ nạn nhân lũ lụt lũ lụt tại phường Hương Trà tìm kiếm người mất tích tại Huế

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Thế giới

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

eMagazine

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

