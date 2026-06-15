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Gia đình Chủ tịch DIG bị bán giải chấp hơn 1,8 triệu cổ phiếu

Hà Anh

15/06/2026, 07:47

Trong ngày 9/6, ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT đã bị bán giải chấp 958.600 cổ phiếu DIG, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Chủ tịch HĐQT bị bán giải chấp 550.000 cổ phiếu và mẹ ông Cường bị bán 350.000 cổ phiếu.

Sơ đồ giá cổ phiếu DIG trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu DIG trên TradingView.

Ông Nguyễn Hùng Cường và bà Nguyễn Thị Thanh Huyền vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HOSE).

Cụ thể: vào ngày 9/6 ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp 958.600 cổ phiếu DIG. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu DIG do ông Chủ tịch HĐQT DIC Corp nắm giữ giảm từ gần 44,2 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 43,2 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 5,55% xuống 5,43%.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Chủ tịch HĐQT, đồng thời là em gái của ông Nguyễn Hùng Cường, cũng bị công ty chứng khoán bán giải chấp 550.000 cổ phiếu DIG trong cùng ngày 9/6/2026. Qua đó giảm sở hữu từ hơn 10,2 triệu cổ phiếu, chiếm 1,29% xuống còn gần 9,7 triệu cổ phiếu, chiếm 1,22% vốn tại DIG.

Tương tự, cũng trong phiên ngày 9/6/2026, bà Lê Thị Hà Thành, mẹ ông Nguyễn Hùng Cường cũng bị bán giải chấp 350.000 cổ phiếu DIG. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu DIG do bà Thành nắm giữ giảm xuống còn hơn 12,8 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,61% vốn.

Như vậy, tổng số lượng cổ phiếu DIG mà gia đình Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hùng Cường đã bị bán giải chấp trong phiên giao dịch ngày 9/6/2026 là 1.858.600 cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh, DIC ghi nhận doanh thu thuần quý 1/2026 giảm 5,41% còn hơn 144,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng hơn 78% từ âm 45,44 tỷ hồi quý 1/2025 nay chỉ còn âm gần 10 tỷ đồng.

Còn trên BCTC quý 1/2026 của công ty mẹ ghi nhận doanh thu thuần tăng 17,15% đạt hơn 68 tỷ; lợi nhuận sau thuế tăng 66,75% đạt 19,78 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, doanh thu quý 1 trên BCTC công ty mẹ chủ yếu từ hoạt động kinh doanh bất động sản tại các dự án do Tập đoàn DIC làm chủ đầu tư, doanh thu kinh doanh bất động sản trong kỳ tăng 10,07 tỷ đồng, tương ứng tăng 17,91%; Doanh thu từ cung cấp dịch vụ giảm 58,18 triệu đồng, tương ứng giảm 4,42%. Từ nguyên nhân trên làm cho doanh thu thuần quý 1/2026 tăng 10,01 tỷ đồng - tương ứng tăng 17,15% và lợi nhuận sau thuế tăng 7,95 tỷ đồng tương ứng tăng 66,75% so với cùng kỳ năm trước.

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Từ khóa:

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