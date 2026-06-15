Thị trường tiêu dùng, dịch vụ “nóng” lên cùng World Cup
Tuệ Mỹ
15/06/2026, 07:47
World Cup 2026 đang đẩy mọi kỷ lục lên một tầng cao mới. Trên toàn cầu, thị trường bán lẻ hay các dịch vụ tiêu dùng đều đang “nóng” lên, xét theo cả nghĩa tiềm năng doanh thu lẫn mức giá…
Tại các thành phố đăng cai ở Mỹ, Mexico và Canada, người hâm
mộ đã bắt đầu chia sẻ hóa đơn và bảng giá cho thấy bia, nước ngọt và các bữa ăn
cơ bản được bán với mức giá "hạng sang". Từ đó làm bùng lên tranh luận liệu kỳ World Cup lớn nhất lịch sử có
đang dần vượt ngoài khả năng tiếp cận của người hâm mộ bình thường hay không.
Điển hình nhất, HITC - trang thể thao của Anh với hơn 30 triệu lượt
truy cập mỗi tháng - đã phải phải dùng tới từ "Daylight robbery" ("Cướp ngày") ngay trên tiêu đề khi chụp tấm bảng giá của FIFA ghi rõ:
3 taco = 20 USD, gấp 12 lần giá ngoài đường.
Không chỉ taco. Theo ESPN, bia 710ml tại Mexico City Stadium
trong ngày khai mạc có giá 310 peso - gần 17 USD, gấp đôi giá bia
trong các trận đấu Liga MX bình thường tại chính sân đó. Tại sân Lumen Field
(Seattle, Mỹ), một cốc bia dung tích khoảng 473ml có giá lên tới 17,99 USD,
tương đương gần 470.000 đồng. Trong khi đó, một
chai nước suối dung tích khoảng 590ml có giá 5,99 USD, tương đương hơn 150.000
đồng.
Cùng với mức giá "trên trời" này là những quy định khá nghiêm
ngặt về việc mang đồ uống từ bên ngoài vào sân. Vì vậy, nhiều người gần như
không có lựa chọn nào khác ngoài việc mua thực phẩm ngay bên trong khu vực tổ
chức trận đấu.
Theo các nhà phân tích, World Cup hiện đại không chỉ là một
sự kiện thể thao mà còn là một “nền tảng giao dịch toàn cầu”, kiếm tiền từ mọi
thứ, từ vé, đồ lưu niệm đến khu vực dành cho người hâm mộ và dịch vụ ăn uống. Trong
bối cảnh đó, ngay cả những khoản chi tương đối nhỏ như một cốc bia hay một bữa
ăn cũng mang ý nghĩa biểu tượng, đặc biệt khi người hâm mộ đã phải trả nhiều tiền
hơn đáng kể so với các kỳ World Cup trước.
Để xoa dịu dư luận, bên ngoài sân vận động, các nhà hàng,
quán bar và cơ sở ăn uống tại năm quận của thành phố New York được khuyến khích
tham gia chương trình ẩm thực “Winners Special”, với các suất ăn ưu đãi giá 26
USD kèm cốc lưu niệm có in hình biểu tượng World Cup 2026.
Nhiều cơ sở tổ chức tiệc ngoài trời, sắp xếp ghế ngồi theo đội
tuyển, bố trí màn hình lớn và nhạc sống, đồng thời tăng giờ mở cửa vào những
ngày có trận đấu. Các thực đơn theo chủ đề quốc gia – như “món Mexico”, “món
Argentina” hoặc “món Pháp” – được áp dụng rộng rãi. Các doanh nghiệp nhỏ được khuyến
khích đăng sự kiện, ưu đãi lên cổng quảng bá chính thức, giúp người hâm mộ dễ
tìm thấy dịch vụ gần sân vận động và fanzone.
Tại Anh, do chênh lệch múi giờ, lần đầu tiên, phần lớn người
hâm mộ sẽ dán vào màn hình
lúc nửa đêm. Theo trang The Grocer, 54% số người lớn tại Anh có kế hoạch xem trận
đấu tại nhà, chi trung bình 80 bảng mỗi người cho thực phẩm và đồ uống.
Khi
chi phí sinh hoạt tăng cao, trận đấu bắt đầu lúc 2 giờ sáng và ngày làm việc vẫn chờ vào sáng hôm sau, việc
gọi thêm một vòng bia nữa ở pub trở nên xa xỉ theo đúng nghĩa đen. Do đó,
chi tiêu của người Anh cho World Cup năm nay đang chảy về phía kệ hàng siêu thị,
ứng dụng giao đồ ăn và cửa hàng tiện lợi mở cửa đến tận sáng.
Còn tại Bỉ, dù các thương hiệu lớn có phần thận trọng hơn so
với những giải đấu trước, các hệ thống bán lẻ vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào doanh số các mặt hàng thực phẩm, đồ
uống và thiết bị giải trí gia đình.
Hãng bia Jupiler giới thiệu mẫu bao bì mới với ba màu đen, vàng và đỏ
của quốc kỳ Bỉ, đồng thời tung ra chương trình khuyến mại quy mô lớn với giải thưởng trị
giá 200.000 euro bằng vàng miếng dành cho một khách hàng may mắn, với điều kiện
tuyển Bỉ ghi được ít nhất 10 bàn thắng tại giải đấu. Người tham gia chương
trình phải mua các sản phẩm thuộc thương hiệu Jupiler, bao gồm cả dòng bia
không cồn.
Theo các nhà bán lẻ, những mặt hàng được tiêu thụ mạnh nhất
trong thời gian diễn ra World Cup vẫn là đồ ăn nhanh và thức uống phục vụ các
buổi tụ tập xem bóng đá. Đại diện siêu thị Carrefour Bỉ cho biết khoai tây chiên,
bánh kẹo, sô-cô-la, nước giải khát và bia luôn nằm trong nhóm sản phẩm có doanh
số cao nhất mỗi khi đội tuyển quốc gia ra sân.
Tại Trung Quốc, theo dữ liệu từ các nền tảng thương mại điện
tử, lượng tìm kiếm liên quan đến World Cup đã góp phần thúc đẩy doanh số bán đồ
chơi và sản phẩm sưu tầm tăng hơn 150%. Không chỉ thúc đẩy mua sắm hàng hóa,
World Cup còn tạo ra những xu hướng tiêu dùng mới trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống.
Do chênh lệch múi giờ với Bắc Mỹ, nhiều quán cà phê và nhà hàng tại Trung Quốc
đã tung ra các thực đơn đặc biệt phục vụ người hâm mộ theo dõi các trận đấu vào
sáng sớm hoặc đêm khuya.
Tương tự tại Việt Nam, nhiều trận đấu rơi vào khung nửa đêm,
rạng sáng hoặc sáng sớm - khung giờ vốn thường được xem là "vùng
trũng" tiêu dùng. Cụ thể, trong 104 trận của World Cup 2026, có 44 trận
rơi vào khung 6h đến 12h, 5 trận ở khung 22h - 0h, 38 trận trong khoảng 0h - 3h
và 17 trận sau 3h đến trước 6h. Từ đó dẫn đến sự phân mảnh trên thị trường tiêu dùng phục vụ World Cup.
Quán bia, nhà hàng, sports bar, và cà phê mở muộn sẽ có
doanh thu nếu có không gian xem tốt, có giấy phép vận hành được sau nửa đêm và có quyền
trình chiếu hợp lệ. Các cửa hàng tiện lợi và siêu thị mini mở cửa 24/7 thuận lợi hơn, hưởng lợi từ nhu cầu mua sắm trước trận: snack, mì ly, xúc xích, cà phê đóng
chai, nước tăng lực, nước ngọt, đá viên và đồ ăn nhanh.
Đây cũng là cơ hội cho các nền tảng giao đồ ăn. Trước giờ
bóng lăn, trong giờ nghỉ giữa hiệp, trước hiệp phụ hoặc ngay sau loạt luân lưu...
có thể chứng kiến “bão” đơn hàng nếu có nhà hàng mở cửa, có đủ tài xế chạy đêm và
phí giao hàng hợp lý.
Xét trên toàn cầu, xu hướng kiểm soát nồng độ cồn, yêu cầu uống
có trách nhiệm và các quy định xử phạt nghiêm minh khiến lợi ích thực tế có thể không
nghiêng về bia và đồ uống có cồn. Thay vào đó, lợi thế sẽ nhiều hơn cho các mặt
hàng đồ uống không cồn, cà phê, nước tăng lực, nước giải khát, snack và thực phẩm
tiện lợi. Với gần 40 ngày tranh tài còn lại, World Cup 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp
tục tạo ra làn sóng tiêu dùng mạnh mẽ trong
suốt mùa hè năm nay.
World Cup của thời đại số: Các nhà sáng tạo nội dung sẽ “ghi bàn”?
08:12, 12/06/2026
Bài toán y tế xung quanh World Cup 2026
09:48, 10/06/2026
Các thương hiệu thời trang sẽ “tranh ngôi vô địch” tại World Cup 2026
Cuộc đua kích cầu tiêu dùng của các doanh nghiệp bán lẻ đang diễn ra sôi động
Với ngành bán lẻ hiện nay, giảm giá chỉ là giải pháp ngắn hạn. Điều người tiêu dùng quan tâm không chỉ là mức giá hay ưu đãi, mà còn là chất lượng hàng hóa, sự tiện lợi, trải nghiệm mua sắm và các giá trị gia tăng đi kèm…
Đà Nẵng tận dụng dữ liệu số, mở thêm dư địa tăng trưởng từ khách Nga và CIS
Sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường khách Nga và các quốc gia thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) đang mở ra dư địa tăng trưởng mới cho du lịch Đà Nẵng. Cùng với mở rộng kết nối hàng không, thành phố đẩy mạnh xúc tiến trên nền tảng số nhằm tiếp cận du khách ngay từ giai đoạn tìm kiếm và lên kế hoạch cho chuyến đi...
AI ngày càng “xâm nhập” sâu vào ngành bán lẻ
Theo các dự báo kinh tế từ McKinsey, thương mại điện tử vận hành bởi AI có khả năng tạo ra doanh thu khổng lồ trên toàn cầu vào năm 2030. Đây không còn là câu chuyện về chatbot, mà là trọn vẹn quy trình mua sắm từ khâu tìm kiếm cho đến thanh toán cuối cùng…
World Cup của thời đại số: Các nhà sáng tạo nội dung sẽ “ghi bàn”?
Lễ khai mạc tại sân Azteca kéo dài khoảng 16 phút, trở thành một trong những chương trình khai mạc ngắn nhất trong lịch sử World Cup. Dù vậy, đây là một chương trình giàu màu sắc với âm nhạc đương đại và các yếu tố văn hóa Mexico đặc trưng...
Nhóm khách hàng tiềm năng tiếp theo của ngành wellness
Từ vitamin hàng ngày đến các khu nghỉ dưỡng phục hồi cao cấp, các thương hiệu wellness đang chạy đua để đáp ứng nhu cầu của phụ nữ đang trong giai đoạn chuyển tiếp sang thiên chức làm mẹ...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: