Thụy Sĩ và Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác mới

Chia sẻ tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Thụy Sĩ (SVEF) 2026 tại Zurich, Quốc vụ khanh Helene Budliger Artieda cho biết các cuộc đàm phán hiện đang ở giai đoạn nước rút cuối cùng để hoàn tất Hiệp định Thương mại Tự do EFTA – Việt Nam…

Diễn ra trong hai ngày 9-10/6 tại Đại học Zurich, Thụy Sĩ, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Thụy Sĩ (SVEF) 2026 có sự tham gia của quan chức cấp cao của chính phủ, đại sứ, lãnh đạo doanh nghiệp và giới học thuật từ hai quốc gia.

Sự kiện không chỉ là dấu mốc kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước mà còn là diễn đàn quan trọng nhằm thảo luận về những giải pháp để thúc đẩy mối quan hệ đối tác sâu sắc và toàn diện hơn nữa trong tương lai, nhất là trong bối cảnh các mô hình thương mại toàn cầu đang thay đổi và những bất ổn địa chính trị ngày càng gia tăng.

Với tổng vốn đầu tư của Thụy Sĩ tại Việt Nam đạt mức 2,4 tỷ USD và kim ngạch thương mại song phương vượt qua ngưỡng 1 tỷ USD trong năm 2025, Thụy Sĩ hiện là đối tác quan trọng của Việt Nam tại EU.

Các diễn giả tại phiên đối thoại chính sách cấp cao.

Tuy nhiên, những con số này vẫn chưa phản ánh đúng và đủ tiềm năng thực sự của cả hai bên. Vì vậy, hai bên đang nỗ lực thúc đẩy đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do EFTA – Việt Nam nhằm mở ra những cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh vào các lĩnh vực mang tính thời đại như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo và hạ tầng thông minh…

Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EFTA (VEFTA) là hiệp định đang trong quá trình đàm phán giữa Việt Nam và khối EFTA (Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu). Khối này bao gồm 4 quốc gia: Thụy Sỹ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein. Mục tiêu của Hiệp định là nhằm xóa bỏ hàng rào thuế quan và phi thuế quan, mở rộng thị trường thương mại và đầu tư giữa hai bên.

Phát biểu tại sự kiện, bà Helene Budliger Artieda, Quốc vụ khanh phụ trách Kinh tế của SECO chia sẻ những ấn tượng sâu sắc từ chuyến thăm Hà Nội đầu năm, bà đánh giá cao năng lượng và tinh thần vươn lên mạnh mẽ của xã hội Việt Nam, đồng thời khẳng định mục tiêu gia nhập nhóm G20 của Việt Nam là có cơ sở thực tiễn.

Về Hiệp định Thương mại Tự do, bà khẳng định các cuộc đàm phán hiện đang ở giai đoạn cuối cùng. Việt Nam đã được mời tham dự Hội nghị Bộ trưởng EFTA tại Iceland với tư cách khách mời đặc biệt, cùng kỳ vọng có thể công bố việc hoàn tất hiệp định tại sự kiện này.

“Chúng tôi thực sự muốn dành rất nhiều tâm huyết cho mối quan hệ tuyệt vời này”, bà Helene Budliger Artieda, Quốc vụ khanh Kinh tế, SECO cho biết.

Không chỉ dừng lại ở các cam kết vĩ mô, SVEF 2026 đã đi sâu vào các giải pháp thực tiễn thông qua sáu phiên thảo luận chiến lược, bao quát toàn diện các lĩnh vực từ thương mại, tài chính, công nghệ đến giáo dục.

Trong lĩnh vực tài chính và công nghệ, Đối thoại Chính sách Cấp cao và các phiên thảo luận buổi sáng đã tập trung thảo luận về sự phát triển của các trung tâm tài chính tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Sự góp mặt của đại diện Bộ Tài chính Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), cùng các định chế tài chính Thụy Sĩ đã mở ra hướng đi mới cho dòng vốn xuyên biên giới và đổi mới fintech. Đặc biệt, vấn đề quản trị trí tuệ nhân tạo (AI) và chứng nhận niềm tin số đã trở thành tâm điểm trong phiên thảo luận với sự tham gia của Google, UBS, Oracle và Đại học Zurich.

Các đại biểu tham gia sự kiện.

Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt. Giáo sư Tiến sĩ Harald Gall từ Đại học Zurich đã công bố thỏa thuận hợp tác mới được ký kết với Học viện Ngân hàng Việt Nam, trong đó khẳng định phát triển trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm sẽ là trọng tâm trong chương trình nghiên cứu chung.

Ngoài ra, các phiên thảo luận khác tập trung vào chuyển đổi công nghiệp, an ninh năng lượng và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nhấn mạnh sự cần thiết của việc chuẩn bị một lực lượng lao động sẵn sàng cho Công nghiệp 4.0.

SVEF 2026 được đồng tổ chức bởi Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Thụy Sĩ (SVEF) và Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ, với Đại học Zurich là đơn vị đồng đăng cai. Kỳ diễn đàn tiếp theo dự kiến sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 10 năm 2026.