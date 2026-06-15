Thụy Sĩ và Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác mới

Chia sẻ tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Thụy Sĩ (SVEF) 2026 tại Zurich, Quốc vụ khanh Helene Budliger Artieda cho biết các cuộc đàm phán hiện đang ở giai đoạn nước rút cuối cùng để hoàn tất Hiệp định Thương mại Tự do EFTA – Việt Nam…
Diễn ra trong hai ngày 9-10/6 tại Đại học Zurich, Thụy
Sĩ, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Thụy Sĩ (SVEF) 2026 có sự tham gia của quan chức
cấp cao của chính phủ, đại sứ, lãnh đạo doanh nghiệp và giới học thuật từ hai
quốc gia.
Sự kiện không chỉ là dấu mốc kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ
ngoại giao giữa hai nước mà còn là diễn đàn quan trọng nhằm thảo luận về những
giải pháp để thúc đẩy mối quan hệ đối tác sâu sắc và toàn diện hơn nữa trong tương
lai, nhất là trong bối cảnh các mô hình thương mại toàn cầu đang thay đổi và những
bất ổn địa chính trị ngày càng gia tăng.
Với tổng vốn đầu tư của Thụy Sĩ tại Việt Nam đạt mức 2,4 tỷ
USD và kim ngạch thương mại song phương vượt qua ngưỡng 1 tỷ USD trong năm
2025, Thụy Sĩ hiện là đối tác quan trọng của Việt Nam tại EU.
Tuy nhiên, những con số này vẫn chưa phản ánh đúng và đủ tiềm
năng thực sự của cả hai bên. Vì vậy, hai bên đang nỗ lực thúc đẩy đàm phán Hiệp
định Thương mại Tự do EFTA – Việt Nam nhằm mở ra những cơ hội hợp tác đầu tư,
kinh doanh vào các lĩnh vực mang tính thời đại như chuyển đổi xanh, chuyển đổi
số, năng lượng tái tạo và hạ tầng thông minh…
Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EFTA (VEFTA) là hiệp định đang trong quá trình đàm phán giữa Việt Nam và khối EFTA (Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu). Khối này bao gồm 4 quốc gia: Thụy Sỹ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein.
Mục tiêu của Hiệp định là nhằm xóa bỏ hàng rào thuế quan và phi thuế quan, mở rộng thị trường thương mại và đầu tư giữa hai bên.
Phát biểu tại sự kiện, bà Helene Budliger Artieda, Quốc vụ
khanh phụ trách Kinh tế của SECO chia sẻ những ấn tượng sâu sắc từ chuyến thăm
Hà Nội đầu năm, bà đánh giá cao năng lượng và tinh thần vươn lên mạnh mẽ của xã
hội Việt Nam, đồng thời khẳng định mục tiêu gia nhập nhóm G20 của Việt Nam là
có cơ sở thực tiễn.
Về Hiệp định Thương mại Tự do, bà khẳng định các cuộc
đàm phán hiện đang ở giai đoạn cuối cùng. Việt Nam đã được mời tham dự Hội nghị
Bộ trưởng EFTA tại Iceland với tư cách khách mời đặc biệt, cùng kỳ vọng có thể
công bố việc hoàn tất hiệp định tại sự kiện này.
“Chúng tôi thực sự muốn dành rất nhiều tâm huyết cho mối
quan hệ tuyệt vời này”, bà Helene Budliger Artieda, Quốc vụ khanh Kinh tế, SECO
cho biết.
Không chỉ dừng lại ở các cam kết vĩ mô, SVEF 2026 đã đi sâu
vào các giải pháp thực tiễn thông qua sáu phiên thảo luận chiến lược, bao quát
toàn diện các lĩnh vực từ thương mại, tài chính, công nghệ đến giáo dục.
Trong lĩnh vực tài chính và công nghệ, Đối thoại Chính sách
Cấp cao và các phiên thảo luận buổi sáng đã tập trung thảo luận về sự phát triển
của các trung tâm tài chính tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Sự góp mặt của
đại diện Bộ Tài chính Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), cùng các định
chế tài chính Thụy Sĩ đã mở ra hướng đi mới cho dòng vốn xuyên biên giới và đổi
mới fintech. Đặc biệt, vấn đề quản trị trí tuệ nhân tạo (AI) và chứng nhận niềm
tin số đã trở thành tâm điểm trong phiên thảo luận với sự tham gia của Google,
UBS, Oracle và Đại học Zurich.
Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cũng nhận
được sự quan tâm đặc biệt. Giáo sư Tiến sĩ Harald Gall từ Đại học Zurich đã
công bố thỏa thuận hợp tác mới được ký kết với Học viện Ngân hàng Việt Nam,
trong đó khẳng định phát triển trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm sẽ là trọng tâm
trong chương trình nghiên cứu chung.
Ngoài ra, các phiên thảo luận khác tập trung vào chuyển đổi
công nghiệp, an ninh năng lượng và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nhấn
mạnh sự cần thiết của việc chuẩn bị một lực lượng lao động sẵn sàng cho Công
nghiệp 4.0.
SVEF 2026 được đồng tổ chức bởi Diễn đàn Kinh tế Việt
Nam – Thụy Sĩ (SVEF) và Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ, với Đại học Zurich là
đơn vị đồng đăng cai. Kỳ diễn đàn tiếp theo dự kiến sẽ được tổ chức tại Hà Nội
vào tháng 10 năm 2026.
Thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa Việt Nam – Thụy Sĩ
18:37, 24/03/2025
Nghiên cứu mở đường bay tới Ba Lan, Séc và Thụy Sĩ
16:46, 13/03/2025
Thụy Sĩ tiếp tục đồng hành với Việt Nam hướng tới nền kinh tế thịnh vượng
Đà Nẵng: Huy động nguồn khoáng sản phục vụ các công trình trọng điểm
Thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế theo nghị quyết của HĐND thành phố trong năm 2026, Đà Nẵng đã đưa chủ trương quan trọng nhằm khai thác tối đa nguồn lực khoáng sản để đảm bảo nguồn cung vật liệu cho các dự án trọng điểm, không chỉ để đáp ứng nhu cầu xây dựng mà còn để tạo nguồn thu cho ngân sách thành phố, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
Đồng Nai điều chỉnh vốn 2 dự án cầu kết nối với TP. Hồ Chí Minh
Đồng Nai vừa thông qua các nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với hai dự án cầu Cát Lái và cầu Đồng Nai 2 (cầu Long Hưng), nâng tổng mức đầu tư của cả hai công trình lên hơn 36.750 tỷ đồng...
Khát vọng và thách thức của TP. Hồ Chí Minh tăng trưởng hai con số
Sáng 13/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với TP. Hồ Chí Minh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 05 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, giải ngân vốn đầu tư công, phát triển nhà ở xã hội, tình hình triển khai xây dựng Dự án Luật Đô thị đặc biệt…
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết riêng về khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
Sau gần 4 thập kỷ mở cửa và đổi mới, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã trở thành một trụ cột quan trọng, đóng góp mạnh mẽ vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Tuy nhiên, trước bối cảnh toàn cầu đang thay đổi sâu sắc, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết mới nhằm nâng tầm chất lượng dòng vốn đầu tư nước ngoài…
Việt Nam đón nhà máy sản xuất, chế tạo vi mạch điện tử 500 triệu USD từ "đại bàng" Nhật Bản
Khi đi vào hoạt động ổn định, nhà máy dự kiến mang lại doanh thu khoảng 530 triệu USD mỗi năm, đồng thời tạo ra việc làm cho khoảng 2.000 lao động địa phương...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: