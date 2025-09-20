Thứ Bảy, 20/09/2025

Trang chủ Nông sản

Nông dân trồng lúa giảm phát thải được nhận tiền thưởng

Chu Khôi

20/09/2025, 10:27

Ngày 19/9/2025, tại phường Long Xuyên, An Giang, Công ty TNHH Lúa gạo Việt Nam (Vinarice) tổ chức lễ trao giải thưởng cho các tổ hợp tác và hợp tác xã tham gia sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp trong chuỗi liên kết của doanh nghiệp.

Trao giải thưởng cho nông dân trồng lúa từ dự án TRVC.
Trao giải thưởng cho nông dân trồng lúa từ dự án TRVC.

Sự kiện này nằm trong khuôn khổ dự án “Chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững tại Đồng bằng sông Cửu Long (TRVC)", không chỉ đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực phát triển bền vững của ngành lúa gạo Việt Nam mà còn khẳng định vai trò tiên phong của Vinarice trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu.

Dự án TRVC đã ghi nhận những thành tựu ấn tượng, với diện tích sản xuất lúa chất lượng cao đạt 20.518 ha, chiếm hơn 60% tổng diện tích toàn dự án.

Vinarice đã áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến như sạ khô, quản lý nước ngập - khô xen kẽ (AWD) và thu gom rơm rạ, giúp giảm phát thải 78.485,62 tấn CO₂ tương đương. Đây là một con số ấn tượng trong bối cảnh toàn cầu đang đối mặt với thách thức biến đổi khí hậu. Không chỉ mang lại lợi ích về môi trường, Vinarice còn đảm bảo lợi nhuận bình quân của nông hộ đạt 58,82% doanh thu, gấp đôi yêu cầu tối thiểu mà dự án đặt ra. Đặc biệt, doanh nghiệp đã lồng ghép các chính sách xã hội, hỗ trợ thêm 10 đồng/kg lúa cho chủ hộ là phụ nữ và 15 đồng/kg cho hộ có chủ hộ khuyết tật, thể hiện cam kết “nông dân là trung tâm” trong chuỗi giá trị mà Vinarice đang xây dựng.

Với thành tích xuất sắc, Vinarice đã vượt qua 9 doanh nghiệp khác tham gia TRVC để giành giải nhất trị giá 212.527 AUD (tương đương 3,5 tỷ đồng). Theo cam kết, 40% số tiền thưởng (khoảng 1,4 tỷ đồng) sẽ được chia sẻ trực tiếp cho hơn 5.400 hộ nông dân liên kết, phần còn lại sẽ được tái đầu tư cho các chương trình đào tạo và tập huấn kỹ thuật.

Ông Trần Trương Tấn Tài, Phó Tổng Giám đốc Điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed) kiêm Tổng Giám đốc Vinarice, nhấn mạnh: "Việc đạt giải thưởng không chỉ là vinh dự cho Vinarice mà còn là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của bà con nông dân".

Dự án TRVC được thiết kế theo cơ chế trao thưởng dựa trên kết quả nhằm khuyến khích doanh nghiệp và nông dân mạnh dạn đổi mới phương thức sản xuất. Vinarice là một trong những điển hình thành công không chỉ về giảm phát thải mà còn về gia tăng lợi nhuận và bảo đảm yếu tố công bằng xã hội. Thành công này chứng minh rằng nông nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể thích ứng với biến đổi khí hậu theo hướng bền vững.

Theo bà Trần Thu Hà, Giám đốc Dự án TRVC, Vinarice đã thiết lập một mô hình liên kết hiệu quả, tạo ra những giá trị bao trùm và đóng góp thiết thực vào mục tiêu giảm 30% khí mê-tan vào năm 2030 mà Việt Nam cam kết tại COP26.

Từ góc độ quản lý, ông Nguyễn Thanh Hiệp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, khẳng định rằng việc triển khai TRVC tại An Giang đã giúp hàng ngàn nông dân thay đổi tư duy sản xuất, áp dụng quy trình canh tác mới, giảm chi phí từ 25% đến 29% so với phương pháp truyền thống. Nhờ đó, đời sống của bà con nông dân đã được cải thiện rõ rệt. Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang sẽ tiếp tục đồng hành, mở rộng quy mô sản xuất lúa chất lượng cao, giảm phát thải nhằm lan tỏa giá trị của mô hình đến nhiều địa phương khác.

Nếu như ở vụ 1 (hè thu 2024), Vinarice chỉ mới tham gia 997 ha với mức giảm phát thải gần 3.900 tấn CO2, đứng thứ 2 trong số các doanh nghiệp, thì đến vụ 2 (đông xuân 2025), diện tích đã tăng gấp hơn 20 lần, sản lượng giảm phát thải cũng vượt trội. Đây là bước bứt phá ngoạn mục, khẳng định chiến lược phát triển đúng hướng của Vinarice. Doanh nghiệp đặt mục tiêu trong vụ 3 sẽ nâng diện tích tham gia TRVC lên gần 50.000 ha, với kỳ vọng tạo ra tác động lớn hơn về môi trường, kinh tế và xã hội.

Những thành quả của Vinarice trong khuôn khổ TRVC không chỉ dừng lại ở phạm vi một doanh nghiệp hay một mùa vụ, mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong nỗ lực xây dựng ngành lúa gạo Việt Nam theo hướng hiện đại, phát thải thấp và bền vững. Dự án TRVC được kỳ vọng sẽ là “bệ phóng” để nhân rộng các mô hình canh tác tiên tiến, góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời tạo ra sự cộng hưởng với các chương trình quốc gia về giảm phát thải và ứng phó biến đổi khí hậu.

Với sự đồng hành của Chính phủ Úc, Tổ chức SNV, các bộ, ngành và địa phương cùng vai trò tiên phong của doanh nghiệp như Vinarice, bức tranh sản xuất lúa gạo ở Đồng bằng sông Cửu Long đang dần chuyển mình mạnh mẽ. Nông dân không chỉ được hưởng lợi về kinh tế mà còn góp phần chung tay bảo vệ môi trường, vì một nền nông nghiệp xanh – sạch – bền vững cho hôm nay và mai sau. 

