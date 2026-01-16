Ocean City: Cơ hội từ hạ tầng 2026 phía Đông Hà Nội

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 16/01/2026
Khánh Huyền
16/01/2026, 08:00
Khi hạ tầng trở thành kim chỉ nam định hướng dòng tiền đầu tư, những đại đô thị nằm đúng trục phát triển và đã đi vào vận hành sẽ giữ ưu thế dài hạn. Ocean City, với vị trí trung tâm khu Đông Thủ đô, đang được giới đầu tư xem là “cơ hội vàng mười” để đón đầu chu kỳ tăng giá mới.
Giai đoạn 2021-2026 đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của khu Đông Hà Nội từ “vùng ven mở rộng” sang cực tăng trưởng mới.
Trên bản đồ giao thông, khu Đông đang trở thành “điểm giao” của các trục kết nối chiến lược. Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh mở ra hành lang kinh tế ven biển; trục Hà Nội - Bắc Giang - Lạng Sơn kết nối chuỗi công nghiệp phía Bắc; các tuyến Hà Nội - Thái Nguyên, quốc lộ 5, đường Trường Sa, vành đai 3, vành đai 3.5… tạo nên mạng lưới giao thông xuyên suốt, rút ngắn khoảng cách giữa khu Đông với trung tâm Thủ đô và các cực tăng trưởng vệ tinh.
Đặc biệt, năm 2026 được coi là “thời điểm bản lề” khi loạt dự án quy mô lớn tăng tốc thi công và hoàn thiện. Các dự án mang tính xương sống như đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đang được đẩy nhanh tiến độ, từng bước hình thành trục phát triển mới, tái cấu trúc không gian đô thị và phân bố lại các cực dân cư, công nghiệp, dịch vụ.
Song song với đó, công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được triển khai quyết liệt, đặt nền móng cho hành lang giao thông chiến lược kết nối liên vùng và liên vận quốc tế trong tương lai.
Cũng tại phía Đông, sân bay Quốc tế Gia Bình, cách Ocean City khoảng 1 giờ lái xe, dự kiến đưa vào vận hành trong năm nay. Cùng với hàng loạt cây cầu mới vượt sông Hồng như Tứ Liên, Thượng Cát, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi… hạ tầng “bùng nổ” không chỉ giải tỏa áp lực giao thông cho khu vực lõi trung tâm mà còn mở thêm những “cửa ngõ” phát triển mới, kéo giãn không gian đô thị về hai phía bờ sông.
Đáng chú ý, việc khởi công Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng được xem là cú hích mang tính lịch sử. Với quy mô lên tới 11.000ha, chiều dài khoảng 80km, dự án sẽ tái cấu trúc toàn diện không gian phát triển hai bên sông Hồng, tạo nền tảng cho xu hướng dịch chuyển dân cư, thương mại và du lịch về phía Đông trong dài hạn.
Không dừng lại ở hạ tầng giao thông, khu Đông Hà Nội còn đón nhận làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào các hạ tầng xã hội mang tính biểu tượng, như tổ hợp sân golf Trump International Hưng Yên, sân vận động PVF quy mô 60.000 chỗ… Những “thỏi nam châm” mới đang từng bước định hình lại bản đồ cư trú, tiêu dùng và đầu tư của Thủ đô.
Hưởng lợi trực tiếp và trọn vẹn nhất từ làn sóng hạ tầng tỷ đô phía Đông Hà Nội, Ocean City tiếp tục là tâm điểm đầu tư sáng giá trong năm 2026.
Lợi thế cốt lõi của siêu đô thị quy mô 1.200ha nằm ở vị trí tâm điểm kết nối của mạng lưới hạ tầng đang tăng tốc. Khả năng tiếp cận nhanh các trục cao tốc, vành đai và các cây cầu mới giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển về trung tâm Hà Nội, đồng thời mở rộng liên kết liên vùng. Quan trọng hơn, trong khi nhiều khu vực vẫn ở trạng thái “khởi động”, Ocean City đã hiện hữu như một đô thị sống thực thụ, nơi dòng cư dân, du khách và hoạt động thương mại diễn ra sôi động.
Được phát triển theo mô hình all-in-one với mật độ xây dựng dưới 30%, sở hữu hơn 70 công viên, hàng trăm tiện ích thể thao cùng chuỗi tiện ích quy mô lớn, như VinWonders Water Park, VinWonders Wave Park, Grand World… Ocean City kiến tạo một siêu điểm đến hấp dẫn hàng đầu khu vực. Cùng lúc, hệ sinh thái dịch vụ “họ Vin” đồng bộ, gồm Vinschool, Vinmec, Vincom, VinUni, VinBus… mở ra chuẩn sống thượng lưu hiếm có trên thị trường.
Ở góc độ đầu tư, Ocean City đang đứng tại giao điểm của hai chu kỳ quan trọng: chu kỳ thăng hạng hạ tầng khu vực và chu kỳ tăng giá mới của BĐS phía Đông Hà Nội. Thực tế cho thấy, giá trị bất động sản thường tăng mạnh nhất khi hạ tầng bước vào giai đoạn “nhìn thấy rõ - sử dụng được”. Giai đoạn 2026-2030, mỗi nhịp về đích của hạ tầng trọng điểm đều kéo theo một nhịp tăng giá của Ocean City.
Với nhà đầu tư chuyên nghiệp, đây chính là giai đoạn “chân sóng” không thể bỏ lỡ bởi mức giá chưa phản ánh hết tiềm năng. Khi cơn sóng hạ tầng 2026 dâng cao, Ocean City không chỉ là nơi hưởng lợi, mà còn là một trong những động lực dẫn dắt làn sóng tăng trưởng mới của toàn khu Đông Hà Nội. Trong bối cảnh đó, việc sở hữu bất động sản tại Ocean City hôm nay chính là nắm giữ một vị thế chiến lược trong chu kỳ phát triển dài hạn của Thủ đô - nơi hạ tầng, đô thị và dòng tiền đang hội tụ với tốc độ ngày càng rõ nét.
Giữa tâm điểm Ocean Park 2, nơi biển hồ Wonder Wave Park khai mở tầm nhìn khoáng đạt, Masteri Grand Coast hiện diện như biểu tượng dẫn dắt phong thái sống tự do giữa tầng không. Dự án là dấu ấn kết tinh hành trình Masteri Collection tại Ocean City, định danh một chuẩn sống mới, nơi tự do không còn là khát vọng, mà trở thành khí chất được định hình từ không gian, kiến trúc và hệ giá trị sống trọn vẹn.
Giữa nhịp sống đô thị sôi động, khát khao về một không gian sống tại vị trí trung tâm với tiện nghi kết nối, cùng đầy đủ tiện ích sống - làm việc - giải trí dành cho cư dân thành thị ngày càng khơi dậy mạnh mẽ. Thấu hiểu nhu cầu đó, Masterise Homes chính thức ra mắt Masteri Cosmo Central - phân khu cao tầng cao cấp tọa lạc tại tâm điểm khu đô thị The Global City, trung tâm TP.HCM.
Tọa lạc trên đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh, LA Home đón đầu cơ hội bứt phá nhờ tuyến Võ Văn Kiệt nối dài sắp khởi công, giúp rút ngắn thời gian về trung tâm TP.HCM và mở rộng không gian phát triển khu vực.
Trong nhiều năm, thị trường bất động sản Việt Nam phát triển nhanh, nhưng thiếu một chuẩn mực chung về chất lượng sống. Masterise Homes chọn một hướng đi khác: Không chạy theo tốc độ, mà kiên trì xây dựng một hệ tiêu chuẩn “hàng hiệu” – nơi mỗi phân khúc đều được phát triển với chuẩn mực cao nhất có thể, phù hợp với nhu cầu sống ngày càng tinh tế của người Việt.
Utopia Villas & Resort đầu tư hệ thống tiện ích theo chiều sâu, chú trọng trải nghiệm và giá trị sống dài hạn. Mỗi không gian tại đây được thiết kế để gắn kết con người với thiên nhiên, tạo nên một môi trường sống nơi tiện ích trở thành nền tảng cho cuộc sống nghỉ dưỡng trọn vẹn.
